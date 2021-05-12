Purabyo bringt Bio Cranberry plus Acerola-C auf den Markt

Purabyo bringt mit Bio Cranberry plus C eine vegane Kapsel aus Cranberry- und Acerola-Extrakt auf den Markt – bio-zertifiziert, laborgeprüft und im Apothekerglas.

Purabyo erweitert sein Sortiment um Bio Cranberry plus C. Das Produkt kombiniert Cranberry und Acerola Extrakt in einer veganer Kapsel und richtet sich insbesondere an Frauen, die in sensiblen Phasen gezielt auf eine pflanzliche, bio-zertifizierte Ergänzung setzen möchten.

Mit dem neuen Produkt bleibt Purabyo seiner Linie treu: Der Familienbetrieb aus dem Münsterland setzt auf Zutaten aus Pflanzen, Algen und Früchten, bei denen Mikronährstoffe nicht isoliert, sondern eingebettet in ihre natürliche Matrix vorkommen.

„Cranberry-Saft haben schon unsere Großmütter empfohlen“, sagt Astrid Krings, Gründerin von Purabyo und Diplom-Oecotrophologin. „Wir haben den Cranberry-Extrakt jetzt in die Kapsel gebracht, sodass die Einnahme noch einfacher ist. Uns war dabei wichtig, eine ausgewogene Kombination zu entwickeln, mit ausgewählten Rohstoffen, in Bio-Qualität und ohne unnötige Zusätze.“

Die Cranberries werden in Nordamerika unter kontrolliert-biologischen Bedingungen angebaut und anschließend in Frankreich zu einem Extrakt verarbeitet. Auch die Acerolakirschen, die in dem Produkt als Quelle für Vitamin C dienen, kommen aus kontrolliert-biologischer Landwirtschaft. In Brasilien werden die kleinen, roten Früchte per Hand geerntet, bevor sie nach der Sprühtrocknung zu einem Extrakt verarbeitet werden. In Deutschland füllt Purabyo beide Fruchtextrakte in vegane Cellulose-Kapseln, die dann in Braunglasflaschen und FSC-zertifizierten Faltkartons zu den Kundinnen und Kunden gelangen.

„Wir sind ein Familienbetrieb und kein Konzern. Deshalb entwickeln wir Produkte nicht am Reißbrett für irgendeinen Trend, sondern so, wie wir sie selbst auch nehmen möchten“, sagt Astrid Krings. „Bio Cranberry plus C ist genau so ein Produkt, das sich ganz natürlich und trotzdem unkompliziert in einen bewussten Alltag integrieren lässt.“

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Purabyo GmbH

Herr Alexander Krings

Münsterstr. 11

48308 Senden

Deutschland

fon ..: 025972790001

web ..: https://purabyo.de

email : hello@purabyo.de

Purabyo ist ein Familienunternehmen aus dem Münsterland, gegründet von der Diplom-Oecotrophologin Astrid Krings. Die Marke folgt einer klaren Überzeugung: Der Körper erkennt Nährstoffe am besten so, wie die Natur sie bereithält. Deshalb setzt Purabyo konsequent auf Mikronährstoffe aus Pflanzen, Algen und Früchten – eingebettet in ihre natürliche Matrix statt isoliert und synthetisch.

Pressekontakt:

Purabyo GmbH

Herr Alexander Krings

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