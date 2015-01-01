  • Burg Satzvey: Irische Nacht am 8. August 2026

    Mittelalterliche Wasserburg avanciert zum stimmungsvollen Irish-Folk-Festival +++ Livemusik von Whizbow, An Spiorad und Tír Saor +++ Irische Getränke und Speisen

    BildIrland-Fans dürfen sich freuen: Am Samstag, 8. August, wird auf der mittelalterlichen Burg Satzvey bei Euskirchen die unverkennbare irische Lebensfreude präsentiert. Mit passender Livemusik und landestypischen Spezialitäten steht die Sommernacht ganz im Zeichen der grünen Insel.

    Drei Bands machen an diesem Abend ihre Aufwartung. Zu den Klängen der charakteristischen Instrumente wie Tin Whistle, Dudelsack, Akkordeon, Mandoline, Banjo und Bodhrán schwingt sicher jeder das Tanzbein.

    Ab 18 Uhr spielt das Duo Tír Saor irischen und schottischen Folk auf der Gutshofbühne, gefolgt von An Spiorad mit authentischen Interpretationen traditioneller irisch-keltischer Songs. Seinen Höhepunkt erreicht der Abend mit Whizbow, die ab 22 Uhr mit irischen und schottischen Songs weiter zum Tanzen und Mitsingen in den Bourbonensaal einladen.

    Um das Irland-Feeling abzurunden, dürfen entsprechende Speisen und Getränke nicht fehlen – ob Guinness, Kilkenny oder echter Jameson-Whiskey. Teddys Burgbäckerei bietet anlässlich der Veranstaltung eine exklusiv irische Speisekarte, mit Lauchsuppe, Scones sowie Baileys- und Guinness-Kuchen. Der „Hirsch vom Platze“ serviert Pulled Lamb Burger aus dem Foodtruck.

    Samstag, 8. August 2026, Einlass ab 17 Uhr, Beginn 18 Uhr
    Ort: Burg Satzvey, An der Burg 3, 53894 Mechernich-Satzvey

    Eintritt: Kinder (4 bis 12 Jahre) 10 Euro; Jugendliche, Schüler, Studenten VVK 20 Euro/AK 22 Euro; Erwachsene VVK 25 Euro/AK 27 Euro.
    Da das Kartenkontingent begrenzt ist, wird der Vorverkauf über https://tickets.burgsatzvey.de/event/irische-nacht-3fnapb empfohlen.

    Weitere Informationen unter: www.burgsatzvey.de

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    Patricia Gräfin Beissel GmbH
    Frau Patricia Gräfin Beissel
    An der Burg 3
    53894 Mechernich-Satzvey
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    Weiterführende Informationen unter www.graefin-beissel.de

    Pressekontakt:

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