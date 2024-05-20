Ritterfestspiele auf Burg Satzvey an Pfingsten 2026

Ritterfestspiele vom 23. bis 25. Mai 2026 +++ Varyngard – Flug des Falken, die neue Show der Ritter der Burg Satzvey +++ Mittelalterliche Musik und Gauklerspaß +++ Ritterlager und Mittelaltermarkt

An den Pfingsttagen – vom 23. bis 25. Mai – verwandelt sich die Burg Satzvey bei Euskirchen erneut in eine Bühne gelebter Geschichte: Die historische Wasserburg öffnet ihre Tore zu einer Welt vergangener Jahrhunderte und entführt die Besucher in die Zeit von Rittern, Knappen und Edeldamen. Mit den legendären Ritterfestspielen erwarten die Gäste spektakuläre Turniere, ein farbenprächtiger Mittelaltermarkt und ein authentisches Ritterlager – ein Erlebnis für die ganze Familie.

Höhepunkt des mittelalterlichen Treibens auf dem beeindruckenden Gelände mit weitläufigem Burgpark ist die neue Show der Ritter der Burg Satzvey: Varyngard – Flug des Falken. Präsentiert mit rasanter Reitkunst, atemberaubenden Stunts und ausgefeilter Kampfchoreografie wird die packende Geschichte eines alten Königreichs erzählt, das dem Untergang geweiht zu sein scheint. Mitreißend werden Emotionen und Historie mit modernen Showelementen inszeniert.

Mittelaltermarkt, Gaukler, Spielleute und Ritterlager

Der große Mittelaltermarkt auf dem Burggelände mit zahlreichen Händlern aus verschiedensten alten Zünften und Gewerken lädt zum Flanieren und Entdecken ein: Hier werden allerlei Waren und handwerkliche Kostbarkeiten feilgeboten – von kunstvoll gefertigtem Schmuck über feine Gewänder bis hin zu traditionellen Holzarbeiten.

Zwischen den Marktständen laden Märchenerzähler, Spielleute und Gaukler zum Staunen und Verweilen ein, darunter Alf der Gaukler sowie Spectaculatius, Forzarello und Die Irrlichter.

Für das leibliche Wohl sorgen hausgemachte Speisen, duftende Spezialitäten und erfrischende Tränke, die stilecht wie im Mittelalter serviert werden. Ein besonderes Highlight ist das große Ritterlager im Burgpark, wo das Leben vergangener Zeiten mit all seinen Bräuchen und Geschichten lebendig wird – ein Erlebnis, das Groß und Klein gleichermaßen begeistert.

Ritterfestspiele 23. bis 25. Mai 2026

Ort: Burg Satzvey, An der Burg 3, 53894 Mechernich-Satzvey

Öffnungszeiten Markt:

Samstag und Sonntag 12 bis 20 Uhr, Montag 12 bis 19 Uhr

Show der Ritter der Burg Satzvey:

Samstag, 23. Mai 2026: 17 Uhr

Pfingstsonntag, 24. Mai 2026: 14 Uhr und 18 Uhr

Pfingstmontag, 25. Mai 2026: 16 Uhr

Eintritt:

Kinder unter 4 Jahren frei

Kinder (4 bis 12 Jahre): 10 Euro VVK/15 Euro TK

Schüler, Studenten, Gruppen ab 20 Personen: 13 Euro VVK/18 Euro TK

Erwachsene: 15 Euro VVK/20 Euro TK

Familienkarte (2 Erwachsene, 2 Kinder bis 12 Jahre): 40 Euro VVK/55 Euro TK

Die Preise verstehen sich ohne Show. Preise mit Showkarten je nach Sitzplatz. Der Kartenvorverkauf wird empfohlen über: https://tickets.burgsatzvey.de/section/neue-shop-sektion-ktpv

Weitere Informationen unter: www.burgsatzvey.de

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Patricia Gräfin Beissel GmbH

Frau Patricia Gräfin Beissel

An der Burg 3

53894 Mechernich-Satzvey

Deutschland

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fax ..: 02256-9 59 86 63

web ..: http://www.graefin-beissel.de

email : info@graefin-beissel.de

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Pressekontakt:

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