Rabenträume – Traumtürchen Band 2 – Fortsetzung der magischen Geschichte rund um Freundschaft und Drachen

Alte Feinde und Angewohnheiten sind in Sandra Bollenbachers „Rabenträume – Traumtürchen Band 2“ neben dem König der Nachtalben nur einige der Herausforderungen, denen sich die Helden stellen müssen.

Nach der Flucht aus der Hauptstadt ist Nyrcolas mit der mysteriösen Maga und Formwandlerin Kelda auf dem Weg in eine unbekannte Zukunft, frei von Iantos‘ Massen an Menschen, Monstern und Magi-Jägern, und auch Rick macht sich auf die Suche nach einem neuen Leben abseits der Großstadt. Doch manches kann man nicht so einfach hinter sich lassen, seien es alte Gewohnheiten, Ängste oder gar Feinde. Während Nyrcolas und Rick nicht nur die ungewohnte Umgebung, sondern auch ihr eigenes magisches Wesen erforschen, macht Kelda nachts kein Auge zu. Sie muss verhindern, dass der König der Nachtalbe sie findet, aber auch, dass eine Wahrheit ans Licht kommt, die so schrecklich ist, dass sie nicht nur ein Herz brechen wird.

Die Geschichte, die mit „Seelenfetzen“ begann, findet nun mit „Rabenträume – Traumtürchen Band 2“ von Sandra Bollenbacher eine gelungene Fortsetzung (Vorkenntnisse aus Band 1 sind empfehlenswert, um die Fortsetzung wirklich genießen und verstehen zu können). Literatur und Sprache sind die großen Leidenschaften der Autorin, die es nach dem Studium der Anglistik und Psychologie in die Verlagswelt zog. Sie arbeitet heute als Lektorin im wunderschönen Heidelberg. In ihrer Freizeit ist sie oft kreativ und den Herbst – ihre absolute Lieblingsjahreszeit – verbringt sie gerne im Wald oder in einer einsamen Hütte irgendwo in Skandinavien.

„Rabenträume – Traumtürchen Band 2“ von Sandra Bollenbacher ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-7497-4960-7 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online“Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.

