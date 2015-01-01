Radioaktion „Tierische Twins“ auf 100,5 DAS HITRADIO. rückt artgerechte Tierernährung in den Fokus

Die Radioaktion „Tierische Twins“ auf 100,5 DAS HITRADIO. lädt Tierhalter ein, ihre Mensch-Tier-Zwillinge zu zeigen und rückt zugleich das Thema artgerechte Ernährung von Hund und Katze in den Fokus.

Düren, März 2026 – Wenn Mensch und Tier sich ähnlich sehen, sorgt das oft für ein Schmunzeln. Genau diese besondere Verbindung greift die Radioaktion „Tierische Twins“ auf 100,5 DAS HITRADIO. auf. Tierhalter sind eingeladen, Fotos von sich und ihren tierischen „Zwillingen“ einzureichen und zu zeigen, wie ähnlich sich Mensch und Haustier manchmal sein können.

Im Rahmen der Aktion werden die eingereichten Mensch-Tier-Duos auf der Website des Radiosenders präsentiert. In einem anschließenden öffentlichen Voting entscheidet die Hörerschaft, welches Duo am meisten überzeugt. Die Gewinner dürfen sich über hochwertige Futtergutscheine freuen.

Die Aktion verbindet Unterhaltung, Community-Interaktion und ein Thema, das für viele Tierhalter zunehmend an Bedeutung gewinnt: eine bewusste und artgerechte Ernährung von Hund und Katze. Immer mehr Menschen achten bei der Fütterung ihrer Tiere auf transparente Deklarationen, hochwertige Zutaten und einen hohen Fleischanteil.

Begleitet wird die Kampagne von EinfachDeinTraumhund mit Sitz in Düren. Das Unternehmen setzt sich dafür ein, Tierhalter für bewusste Ernährungsentscheidungen zu sensibilisieren und über die Bedeutung hochwertiger Tiernahrung aufzuklären. Ziel ist es, das Wohlbefinden und die Vitalität von Haustieren langfristig zu unterstützen.

Mit der Radioaktion „Tierische Twins“ entsteht so eine Kombination aus Unterhaltung und Information: Die Aktion lädt Tierhalter dazu ein, ihre besondere Beziehung zu ihren Tieren zu zeigen und gleichzeitig einen Blick auf das Thema Tierernährung zu werfen.

Der im Rahmen der Aktion exklusiv bereitgestellte Futtergutschein mit dem Aktionscode „TierischeTwins“ ist unter

www.einfach-dein-traumhund.de erhältlich.

