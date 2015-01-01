-
Radioaktion „Tierische Twins“ auf 100,5 DAS HITRADIO. rückt artgerechte Tierernährung in den Fokus
Die Radioaktion „Tierische Twins“ auf 100,5 DAS HITRADIO. lädt Tierhalter ein, ihre Mensch-Tier-Zwillinge zu zeigen und rückt zugleich das Thema artgerechte Ernährung von Hund und Katze in den Fokus.
Düren, März 2026 – Wenn Mensch und Tier sich ähnlich sehen, sorgt das oft für ein Schmunzeln. Genau diese besondere Verbindung greift die Radioaktion „Tierische Twins“ auf 100,5 DAS HITRADIO. auf. Tierhalter sind eingeladen, Fotos von sich und ihren tierischen „Zwillingen“ einzureichen und zu zeigen, wie ähnlich sich Mensch und Haustier manchmal sein können.
Im Rahmen der Aktion werden die eingereichten Mensch-Tier-Duos auf der Website des Radiosenders präsentiert. In einem anschließenden öffentlichen Voting entscheidet die Hörerschaft, welches Duo am meisten überzeugt. Die Gewinner dürfen sich über hochwertige Futtergutscheine freuen.
Die Aktion verbindet Unterhaltung, Community-Interaktion und ein Thema, das für viele Tierhalter zunehmend an Bedeutung gewinnt: eine bewusste und artgerechte Ernährung von Hund und Katze. Immer mehr Menschen achten bei der Fütterung ihrer Tiere auf transparente Deklarationen, hochwertige Zutaten und einen hohen Fleischanteil.
Begleitet wird die Kampagne von EinfachDeinTraumhund mit Sitz in Düren. Das Unternehmen setzt sich dafür ein, Tierhalter für bewusste Ernährungsentscheidungen zu sensibilisieren und über die Bedeutung hochwertiger Tiernahrung aufzuklären. Ziel ist es, das Wohlbefinden und die Vitalität von Haustieren langfristig zu unterstützen.
Mit der Radioaktion „Tierische Twins“ entsteht so eine Kombination aus Unterhaltung und Information: Die Aktion lädt Tierhalter dazu ein, ihre besondere Beziehung zu ihren Tieren zu zeigen und gleichzeitig einen Blick auf das Thema Tierernährung zu werfen.
Der im Rahmen der Aktion exklusiv bereitgestellte Futtergutschein mit dem Aktionscode „TierischeTwins“ ist unter
www.einfach-dein-traumhund.de erhältlich.
Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:
EinfachDeinTraumhund
Frau Sylvia Temming
Bubenheimer Straße 12
52391 Vettweiß
Deutschland
fon ..: 01708130749
web ..: https://einfach-dein-traumhund.de
email : sylvie.temming@web.de
EinfachDeinTraumhund mit Sitz in Düren ist eine regionale Plattform für artgerechte Hunde- und
Katzenernährung. Der Fokus liegt auf hochwertigem Tierfutter mit hohem Fleischanteil,
transparenter Deklaration und verantwortungsbewusster Fütterung. Ziel ist es, Tierhalter im
deutschsprachigen Raum für bewusste Ernährungsentscheidungen zu sensibilisieren.
Pressekontakt:
EinfachDeinTraumhund
Frau Sylvia Temming
Bubenheimer Straße 12
52391 Vettweiß
fon ..: 01708130749
Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.
Radioaktion „Tierische Twins" auf 100,5 DAS HITRADIO. rückt artgerechte Tierernährung in den Fokus
