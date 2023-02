Rain Design mit neuen Modellen vom Bestseller mStand und mStand360

Der Spezialdistributor Quinta GmbH und Rain Design Inc. aus Singapur bringen neue Modelle der jahrelangen Bestsellers mStand und mStand 360 auf den Markt.

Jena/Singapur, 19. Februar 2023 – Quinta vertreibt seit knapp 12 Jahren Rain Design-Produkte. Der mStand und der Ableger mStand360 sind die Bestseller Produkte von Rain Design seit Anfang an. Nur logisch wurden nun weitere attraktive Farbvariationen entwickelt und werden aktiv in den Markt gebracht.

Rain Design wurde von Freunden mit unterschiedlichem Hintergrund in San Francisco gegründet, die die gleiche Vision hatten, coole, originelle und benutzerfreundliche Produkte, anfänglich für Apple-Produkte, zu entwickeln. Im Januar 2003 entwickelte Rain Design den preisgekrönten iGo-Tisch für den Apple iMac. Ab da war es eine reine Erfolgsgeschichte.

Der Rain Design mStand steht für eine schlichte, elegante Ästhetik in jeder Arbeitsumgebung. Die puristische Optik ist nicht nur ansehnlich, sondern auch sehr robust, da Rain Design sämtliche Halterungen aus Aluminium fertigt. Aluminium erlaubt es auch, schwere Laptops zu tragen. Natürlich ist der mStand und mStand360 schon seit langem bei Macbook Benutzern sehr beliebt, da sie in verschiedenen Farben erhältlich sind, die perfekt zum Stil der Apple-Notebooks passen.

„Rain Design mStand Notebook Halterungen sind die erste Wahl bei MacBook Nutzern. Der letzte Test in der MacLife September 2022 bestätigt diese Aussage: gewonnen hat der Rain Design mStand360. Mit den neuen MacBook Modellen kommen nun auch zwei neue Farben ins Spiel: starlight und midnight. Nah am Markt hat Rain Design reagiert und beide Bestseller in beiden Farben neu aufgelegt. Wir freuen uns, für alle neuen Apple MB Nutzer die passenden Testsieger Halterungen zu haben“ sagt Matthias Pohl, Sales Director bei der Quinta GmbH.

Das gesamte Rain Design Sortiment inklusive der neuen Modelle ist wie gewohnt vom Fachhandel direkt über Quinta oder bei ausgewählten Etailern und Retailern zu beziehen.

