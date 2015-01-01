RAM-Preise steigen stark: PC Zauberer erklärt Hintergründe der aktuellen Speicherkrise

KI-Boom und Produktionsengpässe treiben die RAM-Preise deutlich nach oben. PC Zauberer aus Kelkheim erklärt die Ursachen der Speicherkrise und zeigt, wie Gamer jetzt sinnvoll planen können.

Kelkheim (Taunus) – Wer aktuell einen leistungsstarken Gaming-PC plant, wird mit einer drastischen Marktentwicklung konfrontiert: Die Preise für Arbeitsspeicher (RAM) sind seit Ende 2025 massiv angestiegen. Expertenberichte zeigen, dass sich die Kosten für gängige DDR5-Kits innerhalb weniger Monate teilweise mehr als verdreifacht haben. Ein Ende dieser Preiseskalation ist laut aktuellen Marktprognosen von TrendForce und IDC vorerst nicht in Sicht; die Engpässe könnten bis weit in das Jahr 2026 oder sogar 2027 anhalten.

Hinter dieser Entwicklung steckt vor allem der globale Boom der Künstlichen Intelligenz (KI). Die großen Speicherhersteller wie Samsung, SK Hynix und Micron haben ihre Kapazitäten massiv auf High Bandwidth Memory (HBM) umgestellt, um den enormen Hunger von KI-Rechenzentren zu stillen. Da die Produktion von HBM deutlich mehr Ressourcen beansprucht als herkömmlicher Desktop-Speicher – ein Phänomen, bei dem die Fertigung von einem Bit HBM etwa die dreifache bis vierfache Wafer-Fläche von Standard-DDR5 verbraucht – bleibt für den normalen Consumer-Markt immer weniger Ware übrig. Zusätzlich sorgt das nahende Ende des Supports für Windows 10 für eine erhöhte Nachfrage, da viele Nutzer auf neue Systeme mit modernen Speicher-Modulen umsteigen müssen.

„Für Gamer ist die Situation schwierig, da der Arbeitsspeicher plötzlich zu einem der größten Preistreiber im Budget geworden ist“, erklärt das Team von PC Zauberer aus Kelkheim. Dennoch raten Experten davon ab, an der falschen Stelle zu sparen. Während 16 GB RAM heute oft nur noch die Untergrenze darstellen, haben sich 32 GB als der ideale „Sweet Spot“ für moderne Gaming-Systeme etabliert, um auch für kommende AAA-Titel gerüstet zu sein. Von kostspieligen Upgrades auf 64 GB sollten reine Spieler hingegen meist absehen, da der Performance-Gewinn in keinem Verhältnis zu den extrem hohen Marktpreisen steht, die teilweise bereits vierstellige Beträge für High-End-Kits erreichen.

In dieser volatilen Phase wird eine professionelle Planung wichtiger denn je, um teure Fehlkäufe oder Inkompatibilitäten zu vermeiden. Genau hier setzt die Dienstleistung von PC Zauberer (www.pc-zauberer.de) an. Das spezialisierte Unternehmen aus Kelkheim im Taunus bietet individuelle Beratung und den professionellen Zusammenbau von Gaming-PCs an. Statt auf starre Komplettsysteme von der Stange zu setzen, erhalten Kunden maßgeschneiderte Konfigurationen, die exakt auf ihr Budget und ihre Leistungsanforderungen abgestimmt sind.

Der Service von PC Zauberer umfasst nicht nur die Auswahl kompatibler Hochleistungskomponenten, sondern auch den vollständigen Aufbau sowie die Installation von Windows, Treibern und stabilen BIOS-Grundeinstellungen. Ziel ist es, dass Kunden ihren PC nach der Abholung im Rhein-Main-Gebiet sofort nutzen können, ohne sich mit technischen Details oder Konfigurationsfragen belasten zu müssen. In Zeiten der RAM-Krise garantiert diese saubere Konfiguration, dass die investierte Hardware ihre maximale Lebensdauer und Leistung erreicht.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

PC Zauberer

Borislav Degenkolb

Staufenstr. 11

65779 Kelkheim

Deutschland

fon ..: +4915563397980

web ..: https://www.pc-zauberer.de/

email : info@pc-zauberer.de

PC Zauberer mit Sitz in Kelkheim (Taunus) ist auf die persönliche Beratung und den professionellen Zusammenbau von Gaming-PCs spezialisiert. Kunden erhalten individuell geplante Systeme, die exakt auf Budget, Spiele und Leistungsanforderungen abgestimmt sind. Der Service umfasst den vollständigen Zusammenbau, die Installation von Windows, Treibern und grundlegenden Systemeinstellungen, sodass der PC bei Abholung sofort einsatzbereit ist. PC Zauberer richtet sich an Kunden aus dem Rhein-Main-Gebiet, die Wert auf Qualität, Transparenz und eine saubere Konfiguration legen.

Sie können diese Pressemitteilung – auch in geänderter oder gekürzter Form – mit Quelllink auf unsere Homepage auf Ihrer Webseite kostenlos verwenden.

