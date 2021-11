Rauchwarnmelder können Leben retten

Erhöhte Brandgefahr zur Weihnachtszeit: Rauchwarnmelder können Leben retten

Wenn zur Weihnachts- und Adventszeit Wohnungen mit festlichen Beleuchtungen dekoriert werden, steigt die Brandgefahr. Laut einer Studie des Gesamtverbands der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) registrierten die Versicherer in der Advents- und Weihnachtszeit 2019 rund 9.000 Brände mehr als in einem Vergleichsmonat im Frühjahr oder Herbst (Quelle: https://www.gdv.de/de/medien/aktuell/mehr-braende-in-der-advents–und-weihnachtszeit–64256). Rauchwarnmelder erkennen Rauchentwicklungen frühzeitig und können so nicht nur hohe Sachschäden verhindern, sondern vor allem Leben retten. Die Objektus GmbH bietet Vermietern und Vermieterinnen einen Rauchwarnmelder-Service mit All-inclusive-Betreuung, der sie absichert und entlastet.

Rauchwarnmelder erkennen Brandrauch frühzeitig

Wenn ein Feuer in der Wohnung ausbricht, geht es sehr schnell, bis der ganze Wohnraum in Brand steht. Oft breitet es sich unbemerkt aus und wird erst wahrgenommen, wenn es bereits zu spät ist. In Deutschland sterben jedes Jahr circa 400 Menschen durch einen Brand, meist in der eigenen Wohnung. Rauchwarnmelder sorgen dafür, dass es nicht so weit kommt. Schon bei geringen Konzentrationen von Brandrauch reagiert der Rauchwarnmelder und gibt einen Alarm ab, der auf die Gefahr aufmerksam macht. Danach bleiben 120 Sekunden, um sich in Sicherheit zu bringen – dank des Rauchwarnmelders.

Die Montage von Rauchwarnmeldern in Wohnungen ist in Deutschland gesetzlich vorgeschrieben. Für sie verantwortlich sind die Eigentümer und Eigentümerinnen oder die zuständigen Personen, die in der Hausverwaltung arbeiten. Sie müssen sich auch um Wartungstermine, Fehlerbehebungen und Fehlalarme kümmern – ein zusätzlicher Aufwand. Die Objektus GmbH übernimmt die Betreuung mit einer komfortablen Komplettlösung: „Wir liefern Rauchwarnmelder mit den neusten Technologien, montieren und warten sie. Und wir können mit unserem Notdienst rund um die Uhr vor Ort sein, wenn Störungen oder Fehlalarme vorliegen, um diese zu beheben. So bleibt Vermietern und Hausverwaltern mehr Zeit für ihr Kerngeschäft“, erklärt Niko Polzin, Prokurist und Vertriebsleiter der Objektus GmbH.

Smarte Funkrauchmelder werden aus der Ferne inspiziert

Dabei setzt der deutschlandweit tätige Spezialanbieter für Sicherheit und Digitalisierung, der unter anderem Rauchwarnmelder und Messgeräte in Wohneinheiten betreut, auf neuste Standards und smarte Lösungen: Funkrauchmelder lassen sich ferninspizieren, die Wartung ist also ohne Zutritt der Wohnung möglich. Das erhöht den Komfort für die Personen, die in der Hausverwaltung tätig sind oder selbst Wohneigentum vermieten, sowie für die Bewohner und Bewohnerinnen. Auch teure Fehlalarme, wenn niemand zuhause ist und die Feuerwehr in Annahme eines Brandfalls die Wohnung aufbrechen muss, gehören mit der All-inclusive-Betreuung der Objektus GmbH der Vergangenheit an: Die Spezialisten vor Ort führen in Begleitung von Schlüsseldienst und Polizeibeamten eine fachgerechte und rechtskonforme „sanfte Türöffnung“ bei Leerstand oder Abwesenheit durch und schalten den Alarm aus. Ein Service, der nicht nur in der Weihnachtszeit vor hohen Kosten schützt.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Objektus GmbH

Frau Hanna Möhring

Gutenbergring 53

22848 Norderstedt

Deutschland

fon ..: +49 (0)40 500 18 23-0

web ..: http://www.objektus.de

email : hanna-moehring@objektus.de

Seit mittlerweile 16 Jahren zählt die Objektus GmbH zu den führenden Anbietern von Dienstleistungen für die Wohnungswirtschaft und bietet sowohl digitale als auch analoge Technik im Sinne der gesetzlichen Rauchwarnmelder- und Heizkostenverordnung.

Das Portfolio reicht von der reinen Verbrauchsdatenerfassung bis hin zur Heizkostenabrechnung als Full-Service-Dienstleistung. Neben dem Hauptsitz in Norderstedt bei Hamburg ist Objektus mit sechs Niederlassungen in allen Teilen Deutschlands vertreten.

Pressekontakt:

ICD Hamburg GmbH

Frau Michaela Michaela Schöber

Gustav-Leo-Straße 15

20249 Hamburg

fon ..: 04904046777010

web ..: http://www.icd-marketing.de

email : info@icd-marketing.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Linten Rechtsanwälte: Notare in Essen