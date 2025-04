Realbotix plant Entwicklung eines Roboter-Agenten für den Kundendienst in Zusammenarbeit mit Tix4

LAS VEGAS, NEVADA, 10. April 2025/ IRW-Press / Realbotix Corp. (TSX-V: XBOT) (Frankfurt: 76M0.F) (OTC: XBOTF) (Realbotix oder das Unternehmen), ein führender Entwickler von humanoiden Robotern, freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen am 8. April 2025 eine neue Zusammenarbeit mit Tix4, Inc. (Tix4), einem der vertrauenswürdigsten Ticketanbieter in Las Vegas, eingegangen ist, um einen interaktiven Roboter-Agenten für den Kundendienst zu entwickeln. Der erste Agent wird am Tix4-Kiosk in der Fashion Show Las Vegas getestet.

Tix4 hat an seinen Standorten insgesamt über 15 Millionen Tickets verkauft und bietet ermäßigten Eintritt zu einigen der beliebtesten Shows und Attraktionen der Stadt. In Zusammenarbeit mit Realbotix wird das Unternehmen einen Roboter-Agenten einführen, der Fragen beantwortet, Empfehlungen für Shows gibt und Kunden durch den Ticketkaufprozess führt.

Unser Ziel ist es, ein nützliches und ansprechendes Tool für den Kundendienst zu entwickeln, so Andrew Kiguel, CEO von Realbotix. Dieses Projekt wird die Fähigkeit von Tix4 fördern, Kunden effizient zu bedienen und gleichzeitig ein ansprechendes persönliches Erlebnis zu bieten. Es zeigt auch, wie Realbotix-Roboter auf den Einsatz in einer Reihe von Einzelhandels- und Gastronomiebereichen individuell abgestimmt werden können.

In den letzten zehn Jahren hat Tix4 Millionen von Tickets zu günstigen Preisen an Touristen verkauft, die den Las Vegas Boulevard entlang spazierten, meint Andrew Shack, CEO von Tix4. Mit Blick auf die Zukunft unseres Unternehmens freuen wir uns über die Möglichkeit, Tix4 in Zusammenarbeit mit Realbotix auf eine neue Ebene zu heben und den Umsatz mit den Tickets, Touren, Restaurants und Attraktionen unserer Partner zu steigern.

Das Pilotprojekt wird maßgeschneiderte Interaktionen für das Unterhaltungsangebot in Las Vegas bieten. Ausgestattet mit der KI-Software von Realbotix wird der Roboter-Agent natürliche Gespräche über lokale Shows, Veranstaltungsorte und Ticketoptionen führen und den Kunden vor Ort bei ihrer Auswahl helfen können.

Der erste Roboter-Agent wird im Rahmen eines Beta-Tests voraussichtlich bereits im Sommer 2025 erste Kunden unterstützen.

Über Realbotix

Realbotix entwickelt KI-gesteuerte humanoide Roboter, die die menschliche Erfahrung durch Verbindung, Lernen und Spielen verbessern. Realbotix stellt seine für den Umgang mit Menschen entwickelten Produkte in den USA her.

Das Spezialgebiet von Realbotix sind KI-gestützte Roboter für den Einsatz in den Bereichen zwischenmenschliche Begleitung, Unterhaltung und Kundendienst. Unsere realistischen Roboter fördern einen besseren Umgang mit Menschen in einer Vielzahl von sozialen Situationen. Dies erreichen wir durch patentierte Technologien, die ein menschenähnliches Aussehen und Bewegungen ermöglichen. Diese Vielseitigkeit macht unsere Roboter und deren Persönlichkeiten für eine Vielzahl von Anwendungsfällen individuell gestaltbar und programmierbar.

Über Tix4, Inc. (Tix4)

Seit seiner Gründung hat Tix4 mehr als 15 Millionen Tickets verkauft und verfügt über jahrzehntelange Erfahrung in der Erbringung unvergleichlicher Supportleistungen in den Bereichen Vertrieb und Marketing für die besten Shows, Attraktionen und Veranstaltungen. Tix4 setzt sich dafür ein, den zusätzlichen Bedarf der Stadt an Tickets zu decken. Das preisgekrönte, engagierte und erfahrene Ticketing-Team unterstützt seine Partner dabei, eine breite Palette von Tickets anzubieten – von Weltklasse-Produktionen bis hin zu exklusiven Angeboten für Last-Minute-Buchungen. Tix4 verfügt nicht nur über Direktverkaufsmöglichkeiten, sondern nutzt auch die Werbewirkung digitaler und traditioneller Medienkomponenten, einschließlich Druck und Out-of-Home (OOH). Angesichts einer Kombination aus erstklassigen Standorten am Strip, modernster Technologie und jahrzehntelanger Erfahrung ist Tix4 die optimale Wahl, um mit den jährlich 40 Millionen Besuchern in Las Vegas ins Gespräch zu kommen und ihnen Tickets zu verkaufen. Zu den Standorten entlang des weltberühmten Las Vegas Strip gehören die Fashion Show Las Vegas, das Planet Hollywood Resort & Casino, die Showcase Mall, das Casino Royale, die Grand Bazaar Shops und das The LINQ Hotel + Experience.

Für weitere Informationen oder den Kauf von Tickets besuchen Sie bitte tix4vegas.com.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen sowie die Ziele, Strategien, Überzeugungen und Absichten der Geschäftsführung. Zukunftsgerichtete Aussagen sind häufig durch Wörter wie können, werden, planen, erwarten, antizipieren, schätzen, beabsichtigen und ähnliche Wörter gekennzeichnet, die sich auf zukünftige Ereignisse und Ergebnisse beziehen. Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf den aktuellen Meinungen und Erwartungen des Managements. Alle zukunftsgerichteten Informationen sind von Natur aus ungewiss und unterliegen einer Vielzahl von Annahmen, Risiken und Ungewissheiten, die in unseren Offenlegungsunterlagen, die unter www.sedarplus.ca abrufbar sind, ausführlicher beschrieben werden. Tatsächliche Ereignisse oder Ergebnisse können wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen prognostizierten abweichen, und wir warnen davor, sich vorbehaltlos auf diese Aussagen zu verlassen. Wir sind nicht verpflichtet, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu revidieren oder zu aktualisieren, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben. Die TSX Venture Exchange und ihre Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemitteilung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

