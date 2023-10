Recharge Resources erhält ausgezeichnete Ergebnisse zur Kernporosität für Lithiumsoleprojekt Pocitos One

Vancouver, BC, Kanada – 5. Oktober 2023 / IRW-Press / – Recharge Resources Ltd. (Recharge oder das Unternehmen) (RR: CSE) (RECHF: OTC) (SL5: Frankfurt) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen in Folge der Kernuntersuchung, die von Core Laboratories in Australien durchgeführt wurde, sehr günstige Porositäts- und Durchlässigkeitsergebnisse für sein Lithiumsoleprojekt Pocitos One in Salta, Argentinien, erhalten hat. Die Ergebnisse werden in die Kalkulationen zur Ressourcenschätzung einfließen, die, wie am 24. Juli 2023 gemeldet wurde, derzeit von WSP Australia erstellt werden.

Zudem werden die Kerne der Bohrlöcher PO1 and PO2 von 2018 durch unsere Geologen neu protokolliert.

Ergebnisse

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/72169/Recharge_051023_DEPRCOM.001.png

Tabelle 1. Abschließende Ergebnisse von Core Laboratories nach Untersuchung von 7 Kernen

Der Wert einer effektiven Porosität über 5 % ist annehmbar, und höher als 10 % ist außerordentlich bei diesen Tiefen. Dies zeigt, dass die Sedimente in der Tiefe nicht verdichtet sind und möglicherweise eine bedeutende Menge Sole enthalten (als Porosität definiert). Basierend auf den Porositätseigenschaften nach Tiefe, aufgrund des Vorhandenseins von sekundären Poren, stratigrafischem statischem Druck sowie anderen Faktoren, zeigt die Porosität mit zunehmender Tiefe Schwankungen.

Im Allgemeinen beobachten wir in Bohrlöchern höhere Anteile als das Labor. Zusätzliche Arbeiten werden unter Verwendung von Daten und der Anwendung des Gesetzes von Darcy durchgeführt, um den Durchfluss (auch bekannt als Durchlässigkeit) durch die unverdichteten Sedimente, die Halit und Brüche enthalten, zu bestimmen. Das vorrangige Ziel bei der Bewertung der Poren ist, diese Poren zu messen – nicht nur in Bezug auf Form und Größe, sondern wie diese zur allgemeinen Struktur der nassen Tone und ihre Fähigkeit, lithiumhaltige Solen durchzulassen, beitragen, sowie zu den physikalischen Eigenschaften der Dichte der Ton-/Halit-Sedimente. Angesichts der Ergebnisse und hochgradigen Durchflussmengen der Bohrlöcher 1, 2 und 3 auf Pocitos freuen wir uns auf weitere positive Ergebnisse.

Arbeiten zur Porosität wurden an ähnlichen Ton-, Schluffstein- und Sandsedimenten durchgeführt. Das Diagramm in Abbildung 1 zeigt die Relativität von Durchlässigkeit und Korngröße.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/72169/Recharge_051023_DEPRCOM.002.png

Abbildung 1. Die Tone von Pocitos liegen zwischen 10-100µm und zeigen ausgezeichnete Durchlässigkeitseigenschaften. Aus: Zhang, Zhichao, Pan, Zhenhui, Ping, 2022/07/01, Microstructural and mechanical effect of salt crystallization on remolded loess, 81, 10.1007/s12665-022-10476-9, Environmental Earth Sciences. µm bezeichnet ein Mikrometer oder Mikron. 1 µm = 0,001 Millimeter.

President und CEO David Greenway sagte: Ich freue mich, dass sich die Dinge beim Lithium-Sole-Projekt Pocitos weiterhin positiv entwickeln. Angesichts unseres ersten Berichts gemäß NI 43-101, einer abgeschlossenen geophysikalischen MT-Untersuchung, eines ausstehenden Bohrprogramms und einer geplanten Ressourcenschätzung gemäß NI 43-101 verzeichnen wir an allen Fronten Fortschritte. Die kürzlich abgeschlossene MT-Untersuchung zeigt uns genau, wo sich die leitfähigen, lithiumhaltigen Solen konzentriert haben. Diese Entwicklungen sollten für Recharge und dessen Stakeholder beim Projekt Pocitos eine aufregende Zukunft verheißen.

Über das Lithium-Sole-Projekt Pocitos

Das Projekt Pocitos befindet sich etwa 10 km von der Gemeinde Pocitos entfernt, wo es Gas, Strom und Unterkünfte gibt. Pocitos 1 erstreckt sich über rund 800 Hektar und ist über eine Straße erreichbar. Zusammengerechnet wurden über 2 Millionen US-Dollar in die Exploration investiert, um das Projekt zu erschließen; diese Arbeiten umfassten Oberflächenprobenahmen, Schürfgrabungen, geophysikalische TEM- und MT-Messungen und drei Bohrungen, die hervorragende Soleflussergebnisse lieferten. Standorte für unmittelbare Folgebohrungen wurden bereits geplant und für kommende Exploration identifiziert.

Während der Bohrkampagnen im Projekt im Dezember 2022 wurden anhand des Packertests (Anm.: Durchlässigkeitsmessung) in Bohrloch 3 mit anschließender Laboranalyse der Proben durch Alex Stewart Lithiumwerte von 169 ppm ermittelt. In Diamantbohrlöchern im HQ-Format mit einer Bohrtiefe von 409 Metern wurde eine Probenahme mittels Doppelpacker durchgeführt. Es wurde beobachtet, dass der Solestrom mehr als fünf Stunden lang anhielt. Alle Löcher wiesen außergewöhnliche Soleflussraten auf. Für das Projekt Pocitos 1 wurde ein NI 43-101-konformer Bericht veröffentlicht.

Recharge wartet auf den Abschluss der verfahrenstechnischen Arbeiten, die von Ekosolve Ltd. zur Gewinnung und Untersuchung des produzierten Lithiumkarbonat durchgeführt werden, wobei die Extraktion über 94% des in der Sole enthaltenen Lithiums betrug (d. h. 158,86 ppm Lithium wären aus 169 ppm gewonnen worden).

WSP Australia wartet auf den Abschluss der Neuaufzeichnung der Bohrkerne, die von Core Laboratories Australia absolviert werden, bevor es die erste Ressourcenschätzung des Unternehmens für Pocitos 1 vorlegt, die zu einer Aktualisierung des vom qualifizierten Sachverständigen Phillip Thomas im Juni 2023 erstellten NI 43-101-konformen Berichts führen wird.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/72169/Recharge_051023_DEPRCOM.003.png

Abbildung 2. Lageplan der Lithium-Claims bei Pocitos

Qualifizierter Sachverständiger

Phillip Thomas, BSc Geol, MBusM, FAusIMM, MAIG, MAIMVA, (CMV), ein qualifizierter Sachverständiger gemäß den Bestimmungen von NI 43-101, hat die technischen Informationen, die die Grundlage für Teile dieser Pressemitteilung bilden, geprüft und die hierin enthaltenen Offenlegungen genehmigt.

Herr Thomas ist vom Unternehmen unabhängig und kein Aktionär von Recharge Resources. Er besuchte das Konzessionsgebiet zwischen dem 15. und 22. Januar 2023 und dem 8. Mai 2023, um Kernproben für die Berechnung der Ressourcenschätzung auszuwählen.

Über Recharge Resources

Recharge Resources ist ein kanadisches Rohstoffexplorationsunternehmen, das sich auf die Exploration und Erschließung der Produktion von hochwertigen Batteriemetallen konzentriert, um daraus umweltfreundliche, erneuerbare Energie zu erzeugen und so den Anforderungen des Wachstumsmarktes für Elektrofahrzeuge und Brennstoffzellenfahrzeuge gerecht zu werden.

Alle Stakeholder sind eingeladen, dem Unternehmen über seine Social-Media-Profile auf LinkedIn, Twitter, Facebook und Instagram.

Für das Board of Directors,

David Greenway

David Greenway, CEO

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

Recharge Resources Ltd.

Joel Warawa

Tel.: 778-588-5473

E-Mail: info@recharge-resources.com

Website: recharge-resources.com

Die Canadian Securities Exchange und ihre Regulierungsorgane (in den Statuten der CSE als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Mitteilung.

Haftungsausschluss für zukunftsgerichtete Informationen

Bestimmte Aussagen in dieser Mitteilung sind zukunftsgerichtete Aussagen, die die Erwartungen des Managements hinsichtlich der Absicht von Recharge widerspiegeln, weiterhin potenzielle Transaktionen zu identifizieren und bestimmte Unternehmensveränderungen und -anwendungen vorzunehmen. Zukunftsgerichtete Aussagen bestehen aus Aussagen, die nicht rein historisch sind, einschließlich aller Aussagen über Überzeugungen, Pläne, Erwartungen oder Absichten in Bezug auf die Zukunft. Solche Aussagen unterliegen Risiken und Unwägbarkeiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Entwicklungen erheblich von den in den Aussagen enthaltenen abweichen. Es kann nicht garantiert werden, dass die in den zukunftsgerichteten Aussagen erwarteten Ereignisse eintreten werden oder, falls sie eintreten, welche Vorteile Recharge daraus ziehen wird. Diese zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Ansichten des Managements wider und beruhen auf bestimmten Erwartungen, Schätzungen und Annahmen, die sich als falsch erweisen können. Eine Reihe von Risiken und Unwägbarkeiten könnten dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen, einschließlich von Recharges Ergebnisse der Exploration oder Überprüfung von Konzessionsgebieten, die Recharge erwirbt. Diese zukunftsgerichteten Aussagen werden zum Datum dieser Pressemitteilung gemacht und Recharge übernimmt keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder die Gründe zu aktualisieren, warum die tatsächlichen Ergebnisse von den in den zukunftsgerichteten Aussagen prognostizierten abweichen, außer in Übereinstimmung mit den geltenden Wertpapiergesetzen.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Recharge Resources Ltd.

David Greenway

#600 – 535 Howe Street

V6Z 2Z4 Vancouver, BC

Kanada

email : info@recharge-resources.com

Pressekontakt:

Recharge Resources Ltd.

David Greenway

#600 – 535 Howe Street

V6Z 2Z4 Vancouver, BC

email : info@recharge-resources.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Countdown zur Klima-Apokalypse: Die tickende Zeitbombe unter Sibirien Fincon Reply unterstützt die Versicherungsindustrie bei der Digitalisierung mit Leuchtturmprojekt „BiPRO-Hub“