Rede-Europameister tritt in Waldbronn/Baden auf

Mehrfach hat Klaus-Ulrich Moeller den Europameistertitel als freier Redner geholt – jetzt adelt er ein hochkarätiges Dinner im Luxusrestaurant Schwitzers in Waldbronn/Baden

Am 26. Oktober kommt Baden und speziell Waldbronn in den Genuss, den zweifachen Rede-Europameister zu Gast zu haben. Klaus-Ulrich Moeller, der 2017 und 2022 die Titel bei der weltweit größten Redner-Organisation Toastmasters International errang,, tritt im Rahmen eines hochwertigen „Dine & Speak“-Abends im Waldbronner Luxus-Restaurant Schwitzers auf. Mit professionellen Vortragskollegen zusammen spricht er über das Thema Künstliche Intelligenz und die Frage, warum wir diese Sprungtechnologie wieder einmal nicht ernst genug nehmen. Gleichzeitig wird er das Publikum herausfordern mit der Frage, was die Zuhörer eigentlich mit mehr Intelligenz anfangen würden, wenn sie sie selber hätten.

Klaus-Ulrich Moeller ist in Sasbach in der Ortenau zu Hause und hat seinen Europameister-Titel mit einer siebenminütigen Rede zum Thema „Der Beleidigungstrainer“ geholt. In seiner Laufbahn wurde er unter anderem mit dem hochkarätigen Theodor-Wolff-Preis ausgezeichnet für die Aufdeckung der Affäre um die gefälschten Hitler-Tagebücher des STERN.

Mit Heiko Breckwoldt, Vanessa Ronecker-Jacob und Kassia Ecker sind an diesem Abend weitere Top-Redner auf der Bühne. Alle Redner haben großartige Bühnenerfahrung und dürften dem Auditorium im Schwitzers wertvolle Impulse mitgeben zum Reflektieren. Diese Eigenschaft, so sagt es der Europameister, „ist die wohl wichtigste Leistung, die wir als Menschen derzeit erbringen können – uns nicht vorgefertigten Meinungen hingeben, sondern persönlich und ganz für sich zu entscheiden, wo jeder Einzelne steht und welche Werte er vertritt“. Der Veranstalter verspricht, dass dieser Anspruch mit seinem exzellten Essen perfekt harmoniert.

Tickets für diesen Abend gibt es unter https://shop.schwitzers.com/veranstaltungen/dine-and-speak/

