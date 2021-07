Ich rede mit dir! – Mit einfachen Tricks Stolperfallen vermeiden und gute Beziehungen führen

In „Ich rede mit dir!“ verrät die Autorin und Beraterin Elisabeth Guarcello, wie Beziehungsprobleme enttarnt und durch eine harmonisch gestaltete Beziehung ersetzt werden können.

Wer kennt das nicht? Männer und Frauen reden gerne einmal aneinander vorbei. Dieser Umstand ist schon bei der Partnersuche ein Hindernis aber auch in Beziehungen kommt es leicht zu Konflikten. In ihrem Ratgeber geht die Autorin aber nicht nur auf Herausforderungen in partnerschaftlichen Beziehungen ein, denn diese tauchen automatisch immer dann auf, wenn zwei Menschen aufeinandertreffen.

Die Lektüre des Buches versetzt Leserinnen und Leser in die Lage, selbst das Steuer zu ergreifen und das Beziehungsleben in Richtung einer harmonischen Zukunft zu lenken. Um dieses Ziel zu erreichen, müssen Beziehungsprobleme zunächst erkannt und reflektiert werden. Neben einem Kapitel über das Online-Dating gibt die Autorin zudem Einblicke in fundierte Kenntnisse moderner Persönlichkeitspsychologie.

Ursprünglich stammt die heute in der Schweiz lebende Autorin Elisabeth Guarcello aus Ungarn. Seit Abschluss ihres Studium in Luzern ist sie als PSI-Kompetenzberaterin tätig. In dieser Funktion berät sie ihre Klienten nach der Persönlichkeits-System-Interaktionen-Theorie von Prof. Dr. Julius Kuhl. Zudem engagiert sie sich ehrenamtlich als Job-Coach für Jugendliche.

„»Ich rede mit dir!«“ von Elisabeth Guarcello ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-28142-4 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online“Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.

Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de

