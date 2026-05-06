Rekordumsatz, Cashflow und zwei Minen als Sprungbrett für die nächste Wachstumsphase!

Mit der produzierenden Mine, der laufenden Kapazitätserweiterung, dem Hochlauf weiterer sowie einer weiteren geplanten Übernahme bestens gerüstet.

Anzeige/Werbung – Dieser Artikel erscheint im Auftrag von Sierra Madre Gold and Silver Ltd.! · Bezahlte Beziehung: SRC swiss resource capital AG unterhält einen entgeltlichen IR-Beratervertrag mit Sierra Madre Gold and Silver · Ersteller: JS Research GmbH, Olsberg · Autor: Jörg Schulte (GF JS Research GmbH) · Vergütung durch SRC · Erstveröffentlichung: 25. Mai 2026, 0:43 Uhr Berlin ·

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

Silber ist derzeit einer der spannendsten Rohstoffe des Edelmetallsektors. Das Metall ist zugleich Geldmetall, Industriemetall und Krisenbarometer. Genau diese dreifache Rolle macht den Markt so explosiv: Investmentnachfrage, industrielle Anwendungen und physische Lagerbestände wirken gleichzeitig auf einen Markt, der seit Jahren nicht komfortabel versorgt ist.

Nach Einschätzung des Silver Institute dürfte der globale Silbermarkt 2026 bereits das sechste Defizitjahr in Folge erleben. Der erwartete Fehlbetrag von rund 67 Mio. Unzen zeigt: Selbst bei steigendem Angebot bleibt der Markt eng. Gleichzeitig soll die physische Investmentnachfrage um rund 20 % steigen.

Für Silberproduzenten mit laufender Produktion, vorhandener Infrastruktur und konkreten Erweiterungsplänen ist dieses Umfeld ausgesprochen attraktiv.

Auch die kurzfristige Volatilität sollte Anleger nicht darüber hinwegtäuschen, worum es im Kern geht: Silber bleibt ein Markt mit struktureller Spannung. Sinkende sofort verfügbare Lagerbestände, starke Preisbewegungen und die wachsende Bedeutung von Silber in…

Lesen Sie hier gerne weiter.

Viele Grüße

Ihr

Jörg Schulte

Wesentliche Chancen: Rückenwind durch Silber- und Goldpreise; steigende Investmentnachfrage; Skaleneffekte durch ,La-Guitarra‘-Erweiterung, höhere Erzgehalte durch ,Coloso’/’Nazareno‘, Exploration im ,East District‘, mögliche Wertsteigerung durch ,Del Toro‘ nach Vollzug und erfolgreicher technischer Bestätigung.

Wesentliche Risiken: fallende Rohstoffpreise; Wechselkursschwankungen; höhere Kosten; technische und operative Minenrisiken; Wasser-/Strom-/Wetterrisiken; Genehmigungs-, Umwelt-, ESG- und Standortthemen in Mexiko; Liquiditäts- und Small-Cap-Risiken; Finanzierungsrisiken; Verzögerungen beim Vollzug der Del-Toro-Transaktion; historische Ressourcenschätzungen; fehlende Reserven/PEA/FS als Grundlage von Produktionsentscheidungen.

Quellen, Methodik und Pflichtangaben

Quellen: Sierra Madre Gold and Silver Ltd., Q1-2026-Meldung vom 19.05.2026; Sierra Madre Gold and Silver Ltd., Q4- und Jahresergebnisse 2025 vom 29.04.2026; Sierra Madre Gold and Silver Ltd., La-Guitarra-Expansion vom 08.09.2025; Sierra Madre Gold and Silver Ltd., Del-Toro-Transaktionsmeldung vom 17.12.2025 und Aktionärszustimmung vom 28.04.2026; Silver Institute, Marktausblick Silber 2026; Unternehmenspräsentationen/Abbildungen von Sierra Madre Gold and Silver Ltd.; Kobeissi Letter via Facebook; Metalcharts.org. ; Quelle Intro-Bild: stock.adobe.com ; Intelligence and business analytics with key performance indicators, Professional key performance indicator metrics dashboard for sales and business results evaluation_Von visoot

Methodik/Annahmen: Die Darstellung basiert auf öffentlich verfügbaren Unternehmensmeldungen, MD&A-/Finanzinformationen, technischen Angaben nach NI 43-101 bzw. historischen Schätzungen sowie Branchenquellen. Es wurden keine eigenen Kursmodelle, keine DCF-Bewertung und kein Kursziel erstellt. Die Einordnung ist qualitativ und werblich. Keine Aktualisierungspflicht; kein Update geplant.

Art der Veröffentlichung: Anzeige/Werbung/Marketingmitteilung. Diese Veröffentlichung ist ausdrücklich keine Finanzanalyse, keine Anlageberatung, keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Finanzinstrumenten und kein Angebot zum Erwerb von Wertpapieren.

Interessenkonflikte/Vergütung: SRC swiss resource capital AG unterhält nach den vorliegenden Angaben einen entgeltlichen IR-Beratervertrag mit Sierra Madre Gold and Silver Ltd. JS Research GmbH erhält für Erstellung/Verbreitung dieser Veröffentlichung eine Vergütung von SRC. Der Ersteller ist Jörg Schulte, Geschäftsführer der JS Research GmbH. Die Tätigkeit der JS Research GmbH ist gemäß § 86 WpHG bei der BaFin angezeigt. Nach Kenntnisstand halten JS Research GmbH/Autor keine Netto-Long- oder Netto-Short-Position von mindestens 0,5 % in Sierra Madre Gold and Silver Ltd.; eigene Geschäfte können jedoch jederzeit ohne vorherige Ankündigung erfolgen, sofern gesetzlich zulässig.

BaFin-/MAR-Hinweis: Die Veröffentlichung erfolgt unter Berücksichtigung von Art. 20 MAR, der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 sowie der einschlägigen deutschen Kapitalmarktregeln. Durch die werbliche Beauftragung und Vergütung bestehen Interessenkonflikte, die hier offengelegt werden.

Kanada-/BCSC-/NI-43-101-Hinweis: Aussagen zu Mineralressourcen, Produktionsentscheidungen, Erweiterungen, Zeitplänen, Kosten und potenziellen Neustarts können zukunftsgerichtete Informationen enthalten. Die Produktionsentscheidungen des Unternehmens für ,La Guitarra‘ bzw. mögliche künftige Produktionsentscheidungen bei ,Del Toro‘ basieren nach Unternehmensangaben nicht auf NI-43-101-konformen Reservenschätzungen, vorläufigen Wirtschaftlichkeitsstudien oder Machbarkeitsstudien. Dadurch bestehen erhöhte technische und wirtschaftliche Risiken. Historische Ressourcenangaben zu ,Del Toro‘ sind historische Schätzungen und werden von Sierra Madre nicht als aktuelle Mineralressourcen behandelt. Eine qualifizierte Person des Unternehmens hat noch nicht ausreichend Arbeit geleistet, um diese historischen Schätzungen als aktuelle Ressourcen zu klassifizieren. Mineralressourcen, die keine Mineralreserven sind, haben keine nachgewiesene wirtschaftliche Abbauwürdigkeit. Mineralisierung auf Nachbarprojekten ist nicht zwingend ein Hinweis auf Mineralisierung auf den Projekten von Sierra Madre.

Zukunftsgerichtete Aussagen: Begriffe wie „soll“, „könnte“, „plant“, „erwartet“, „beabsichtigt“, „Ziel“, „Ausblick“, „voraussichtlich“ oder ähnliche Formulierungen kennzeichnen zukunftsgerichtete Aussagen. Tatsächliche Ergebnisse können wesentlich davon abweichen. Risiken umfassen u. a. Rohstoffpreise, Wechselkurse, Inflation, Betriebskosten, Geologie, Metallurgie, Genehmigungen, Umweltauflagen, Finanzierung, Ausrüstung, Personal, politische und regulatorische Entwicklungen sowie allgemeine Marktbedingungen.

Risikohinweise und Haftungsausschluss: Investments in Aktien, insbesondere in ausländische Small- und Microcap-Werte sowie Rohstoff- und Minenunternehmen, sind hoch spekulativ und können bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen. Kurse können stark schwanken; die Liquidität kann gering sein. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Angaben wird trotz sorgfältiger Recherche keine Gewähr übernommen. Externe Quellen und Verlinkungen liegen außerhalb der Verantwortung von JS Research GmbH. Jede Anlageentscheidung sollte ausschließlich nach eigener Prüfung und unter Hinzuziehung eines qualifizierten Anlageberaters erfolgen.

Vertriebsbeschränkung: Diese Veröffentlichung richtet sich ausschließlich an Kapitalmarktteilnehmer in Deutschland und Österreich und darf nicht in Rechtsordnungen verbreitet werden, in denen eine solche Verbreitung gesetzlich unzulässig wäre, insbesondere nicht in den Vereinigten Staaten, Kanada, Japan oder Australien, sofern dort besondere Registrierungs-, Prospekt- oder Vertriebspflichten ausgelöst würden.

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