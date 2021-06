Renommiertes Taxiunternehmen aus Essen

Wir fahren Sie sicher von A nach B. Gepflegte und gewartete Autos mit geschultem Personal. Bei Krankenfahrten oder Dialysefahrten mit/oder ohne Dauerauftrag erledigen wir für Sie alle Formalitäten.

Unser Unternehmen bietet eine zuverlässige Personenbeförderung als Dienstleistung. Diese kann auf Vorbestellung zu festen Uhrzeiten und auf festen Strecken in Anspruch genommen werden. Auch einen Flughafentransfer bieten wir an und dieser wird sogar zu Festpreisen durchgeführt. Wir sind ein renommiertes Taxiunternehmen aus Essen und aktuell auf der Suche nach möglichen Kooperationspartnern, da wir freie Kapazitäten zur Verfügung haben. Zu unseren Serviceleistungen gehören insbesondere Schülertransporte sowie Kranken- und Behindertenfahrten. Außerdem erledigen wir auch bei Kranken- und Dialysefahrten alle Formalitäten und rechnen mit allen Krankenkassen ab, egal ob mit oder ohne Dauerauftrag. Mit uns kommen unsere Fahrgäste sicher und pünktlich zu ihrem Zielort. Dies erreichen wir mit einer exzellenten Auswahl an erfahrenen und zuverlässigen Fahrern sowie einer Flotte aus gehobenen und ausgezeichnet gepflegten Fahrzeugen. Unser Transport findet sicher und zügig statt, aber ohne Hektik. Darüber hinaus setzen wir bei unseren Fahrzeugen auf die moderne Hybridtechnologie und fördern somit eine umweltfreundliche Mobilität in Essen. Gerne erstellen wir Ihnen ein verbindliches Angebot zu fairen Festpreisen. Teilen Sie uns hierfür einfach die Abholzeit, die Anzahl der Fahrgäste und die Fahrstrecke mit – wir werden dann ein individuelles Angebot für Sie erstellen. Die Abrechnung erfolgt ganz einfach und unkompliziert in vereinbarten Zyklen, dies könnte zum Beispiel monatlich sein.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Taxi Gülec Essen

Herr Ahmed Sait Gülec

Krayerstrasse 223

45307 Essen

Deutschland

fon ..: 015205908947

web ..: https://taxi-gulec.business.site

email : gulec.as@outlook.de

