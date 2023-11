REPLY: Up Reply erhält den Partner Excellence Award bei den 2023 Personalization Awards von Dynamic Yield

Up Reply wurde bei den 2023 Personalization Awards von Dynamic Yield mit dem Partner Excellence Award ausgezeichnet.

Up Reply, die Agentur für die Optimierung der Customer Experience innerhalb der Reply Gruppe, wurde bei den 2023 Personalization Awards von Dynamic Yield ausgezeichnet. Das Unternehmen erhielt den Partner Excellence Award für den ganzheitlichen Ansatz zur digitalen Transformation, einschließlich der Entwicklung und Implementierung von Personalisierungsprogrammen, die Kunden dabei unterstützen, ihre Unternehmensziele zu erreichen.

Up Reply wurde für ihre Expertise in den Bereichen digitales Wachstum und Verbesserung der Customer Experience gewürdigt und ist ein Vorreiter bei datengesteuerten Methoden, um digitale Kanäle zu personalisieren. Die Agentur bietet nutzerzentrierte Erlebnisse, die auf die Geschäftsziele der jeweiligen Unternehmen einzahlen.

Die Dynamic Yield Personalization Awards würdigen die Leistungen führender Marken und Partner, die bei der Individualisierung von Kundenerlebnissen über sich hinauswachsen. Die Preisträger sind Pioniere auf dem Gebiet der Customer Experience und dienen als Vorbild für digitale Unternehmen, die in Personalisierung investieren.

Anoop Vasisht, Chief Revenue Officer bei Dynamic Yield by Mastercard, kommentiert: „Lobenswert ist die herausragende Expertise von Up Reply im Bereich der Personalisierung und das Engagement, Kunden bei der Erreichung ihrer Ziele durch nutzerzentrierte Erlebnisse zu stärken. Ihr Engagement für digitales Wachstum und die Optimierung von Kundenerlebnissen, kombiniert mit maßgeschneiderter Beratung und praktischer Unterstützung, macht sie zu einem Gewinner des Partner Excellence Award 2023. Die Partnerschaft zwischen Up Reply und Dynamic Yield ist ein Beispiel für Innovationsgeist und Exzellenz, die mit unseren Personalization Awards ausgezeichnet werden. Wir freuen uns auf ihren weiteren Erfolg und ihren Einfluss auf die Welt der Personalisierung.“

Up Reply erhält den Partner Excellence Award für den Ansatz zur Entwicklung einer Personalisierungsstrategie für Unternehmen auf der Grundlage vorhandener Daten und zur Verbesserung ihrer Customer Journey. Dabei begleitet Up Reply Kunden bei der operativen Umsetzung ihrer Personalisierungs-, Experimentier- und Optimierungsprogramme. Diese Unterstützung umfasst verschiedene Prozessphasen wie Nutzeranalyse, Ideenfindung, Projektmanagement, Konzeptentwicklung, technische Umsetzung oder -Evaluation.

Darüber hinaus bietet Up Reply umfassende Beratung, die auf die individuellen Bedürfnisse der Unternehmen zugeschnitten ist, sowie praxisorientierte Schulungen, damit die Kunden Technologien wie Dynamic Yield sicher einsetzen können, um wertvolle Erkenntnisse zu gewinnen und Entscheidungen zu treffen.

Filippo Rizzante, CTO bei Reply, ergänzt: „Wir sind stolz darauf, wie Up Reply mit Hilfe von Personalisierung die digitale Transformation vorantreibt und dabei die Customer Experience optimiert. Diese Auszeichnung von Dynamic Yield bestätigt unseren Erfolg in diesen Bemühungen und wir freuen uns darauf, die Branche weiterhin mit innovativen Lösungen voranzubringen.“

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Reply SE

Frau Sandra Dennhardt

Uhlandstraße 2

60314 Frankfurt

Deutschland

fon ..: 069 269 56 86 950

web ..: http://www.reply.com/de/

email : s.dennhardt@reply.com

Reply [EXM, STAR: REY] ist spezialisiert auf die Konzeption und Implementierung von Lösungen, die auf neuen Kommunikationskanälen und digitalen Medien basieren. Mit einem Netzwerk hoch spezialisierter Unternehmen definiert und entwickelt Reply Geschäftsmodelle, die durch KI, Big Data, Cloud Computing, digitale Medien und dem Internet der Dinge ermöglicht werden. Reply bietet Beratung, Systemintegration und Digital Services für Unternehmen aus den Bereichen Telekommunikation und Medien, Industrie und Dienstleistungen, Banken und Versicherungen sowie öffentliche Verwaltung. www.reply.com

Up Reply

Up Reply ist innerhalb der Reply Gruppe auf digitales Wachstum und Optimierung der Customer Experience spezialisiert. Die Experten von Up Reply bieten internationalen Kunden ein bewährtes Methodenset bei der Personalisierung digitaler Kanäle, A/B-Tests und datenbasierten Analysen entlang der gesamten Customer Journey. Das Ergebnis sind nutzerzentrierte Erlebnisse, die auf die Geschäftsziele der jeweiligen Unternehmen einzahlen. Up Reply unterstützt mit Strategieberatung, beim Onboarding und bietet Fullservice rund um Tools wie Dynamic Yield, Optimizely, Adobe Target oder Adobe Analytics, Google Analytics und Contentsquare.

Dynamic Yield by Mastercard

Dynamic Yield by Mastercard unterstützt Unternehmen aller Branchen bei der Bereitstellung personalisierter, optimierter und synchronisierter digitaler Kundenerlebnisse. Mit dem Experience OS von Dynamic Yield können Marketer, Produktmanager, Entwickler und digitale Teams Inhalte, Produkte und Angebote algorithmisch auf jeden einzelnen Kunden zuschneiden, um den Umsatz zu steigern und die Kundenbindung zu erhöhen. Weitere Informationen über die Personalization Awards von Dynamic Yield: www.dynamicyield.com/personalization-awards/

Pressekontakt

Reply

Fabio Zappelli

f.zappelli@reply.com

Tel. +390117711594



Pressekontakt:

Reply

Frau Sandra Dennhardt

Uhlandstraße 2

60314 Frankfurt

fon ..: 069 269 56 86 950

web ..: http://www.reply.com/de/

email : s.dennhardt@reply.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Pan American Energy Corp meldet eine der größten identifizierten Lithiumlagerstätten in den USA auf dem Lithiumprojekt Horizon Ucore Rare Metals erhält über 4 Mio. Dollar von kanadischer Regierung!