Reporting mit der SAP Analytics Cloud

Wie funktioniert die SAP Analytics Cloud? consultnetwork erklärt es Ihnen und zeigt in einem Video die grundlegenden Funktionen und wie Sie Ihr Reporting gemäß den IBCS-Standards umsetzen können!

Die SAP Analytics Cloud ist die strategische analytische Plattform der Firma SAP®. Sie unterstützt neben der Visualisierung und Analyse von Daten auch die Bereiche Planung und Vorhersage. Zielsetzung der SAP Analytics Cloud ist es, die richtigen Daten im richtigen Moment für die richtigen Personen möglichst einfach und schnell zur Verfügung zu stellen und so ein intelligentes Unternehmen zu ermöglichen. Besonders hervorzuheben ist zudem die Tatsache, dass die SAP Analytics Cloud nativ, also ohne zusätzlich zu lizenzierende Visuals oder AddIns nach den IBCS-Standards zertifiziert ist.

Wir erklären Ihnen in unserem Video die grundlegenden Funktionen der SAP Analytics Cloud und zeigen, wie Sie Schritt für Schritt einen Bericht gemäß den IBCS-Standards umsetzen können. Wenn Sie die SAP Analytics Cloud testen und den im Video gezeigten Demobericht nachbauen möchten, dann verwenden Sie dazu gerne unser Excel File mit den Demoberichtsdaten. Sie finden in diesem File auch den Link zur Erstellung eines kostenlosen SAP Analytics Cloud Testaccounts.

Die SAP Analytics Cloud bietet Ihnen die Vorteile, dass

– ein kostengünstiger Einstieg in diese leistungsfähige Technologie möglich ist,

– keine aufwendige Infrastruktur betrieben werden muss und

– gleichzeitig eine beliebige Skalierung nach oben hin jederzeit möglich ist.

Trotz umfassender technischer Möglichkeiten hat die SAP Analytics Cloud eine intuitiv zu bedienende Oberfläche, welche den Self Service Gedanken sowohl bei der Berichterstellung als auch bei der Modellierung optimal unterstützt. An dieser Stelle ist hervorzuheben, dass die SAP Analytics Cloud im Vergleich zu anderen Self Service BI Produkten wie Qlik oder Microsoft Power BI die Unternehmensplanung sehr gut unterstützt und als integralen, wichtigen Bestandteil sieht. Das ist der Grund, warum wir die SAP Analytics Cloud als besonders relevantes Werkzeug für den Bereich Unternehmenssteuerung einstufen.

Sie suchen eine Reporting- und Planungslösung und möchten wissen, ob die SAP Analytics Cloud für Ihre Aufgabenstellung passend ist? Dann kontaktieren Sie uns! Sehr gerne besprechen unsere Experten mit Ihnen Ihre Anforderungen und erarbeiten einen für Sie passenden Lösungsansatz. Als SAP Partner können wir Sie bei allen Fragen zur Implementierung, Schulung und Lizenzierung der SAP Analytics Cloud unterstützen und freuen uns auf Ihre Anfrage.

Hinweis: SAP HANA ist die Marke oder eingetragene Marke der SAP SE oder ihrer verbundenen Unternehmen in Deutschland und mehreren anderen Ländern.

consultnetwork beschäftigt sich seit über 10 Jahren mit dem Thema Unternehmenssteuerung. Unsere Trainer und Berater können auf Erfahrungen aus über 100 Controlling-Einführungsprojekten in Österreich, Deutschland, der Schweiz und in Slowenien zurückgreifen.

Wir verbinden Controllingberatung mit hochwertigen Softwarelösungen für das Controlling und unterstützen Sie bei der Mitarbeiterentwicklung im Fachbereich Controlling! Neben unseren Beratungsleistungen bieten wir unseren Kunden auch Services und Dienstleistungen rund um das Thema Controlling an. Zielsetzung ist es Unternehmen, die einen personellen Engpass im Controlling haben oder sich für das Outsourcing des Controllings entscheiden, optimal zu unterstützen!

Durch unser Leistungsspektrum ist es uns möglich, unsere Kunden von der Entwicklung eines ganzheitlichen Controllingkonzeptes bis hin zur Umsetzung der Konzepte und deren Verwendung im betrieblichen Alltag zu unterstützen und auch entsprechende Ergebnisverantwortung in den Entwicklungsprojekten zu übernehmen.

Es würde uns freuen, auch Sie bei der Entwicklung Ihres Controllings begleiten zu dürfen!

