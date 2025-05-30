Resilienz für den Mittelstand: Makro Factory verstärkt Karlsruher IT-Sicherheitsinitiative

Wenn IT ausfällt, entscheidet Vorbereitung über Stillstand oder Handlungsfähigkeit. Genau hier setzt Makro Factory an – jetzt auch als Mitglied der Karlsruher IT-Sicherheitsinitiative.

Die Makro Factory GmbH ist seit dem 18. März 2026 offizielles Mitglied der Karlsruher IT-Sicherheitsinitiative (KA-IT-Si). Mit diesem Schritt engagiert sich das Karlsruher IT-Beratungshaus aktiv für die Stärkung der Widerstandsfähigkeit von Unternehmen in der Technologieregion. Im Zentrum der Zusammenarbeit steht ein ganzheitlicher Sicherheitsansatz: die Sicherstellung der Handlungsfähigkeit auch in extremen Krisensituationen.

Sicherheit endet nicht bei der Firewall

Während viele Unternehmen massiv in technische Schutzmaßnahmen investieren, bleibt die organisatorische Vorbereitung auf den Ernstfall oft lückenhaft. Die KA-IT-Si verfolgt das Ziel, hiesige Organisationen für aktuelle Risiken zu sensibilisieren und praxisnahe Wege aus der Krise aufzuzeigen.

„Echte Sicherheit ist heute keine reine IT-Frage mehr, sondern eine Überlebensfrage für das gesamte Unternehmen“, erklärt Mark Limburg von Makro Factory. „Es reicht nicht, Angriffe nur verhindern zu wollen. Unternehmen müssen in der Lage sein, bei Störungen – egal ob durch Cyberangriffe, Lieferkettenausfälle oder Infrastrukturprobleme – kontrolliert weiterzuarbeiten und schnell in den Normalbetrieb zurückzukehren.“

Fokus: Handlungsfähigkeit durch Business Continuity Management (BCM)

Makro Factory bringt gezielt seine Expertise im Bereich BCM in die Initiative ein. Dabei geht es darum, Unternehmen auf Szenarien vorzubereiten, die über klassische IT-Sicherheitsvorfälle hinausgehen:

* Ausfall kritischer Ressourcen: Kompensation von Schlüsselpersonen oder Gebäudeausfällen.

* Störungen der Lieferkette: Strategien bei Ausfall wichtiger Zulieferer.

* Gezielte Wiederherstellung: Schnelle operative Handlungsfähigkeit nach Ransomware-Attacken.

Zwei Bausteine für digitale Souveränität

Um diese Theorie in die Praxis umzusetzen, setzt Makro Factory auf zwei zentrale Lösungen, die auch im Rahmen der Initiative thematisiert werden:

* Continity – Das BCM-Portal: Eine zentrale Plattform für unternehmensweite Notfallplanung. Hier werden Prozesse, Abhängigkeiten und Verantwortlichkeiten digital abgebildet, um im Ernstfall sofort aussagekräftige Notfallpläne griffbereit zu haben. Jetzt kostenlos testen

* MakroARS (Accelerated Recovery Service): Ein spezialisierter Service, der nach einem Totalausfall (z. B. durch Verschlüsselung) innerhalb kürzester Zeit eine funktionsfähige Basis für Kommunikation und Kernprozesse wiederherstellt. Erfahren Sie mehr

Gemeinsam für einen starken Standort

Durch den Austausch innerhalb der KA-IT-Si möchte Makro Factory dazu beitragen, komplexe Themen wie Resilienz und Notfallvorsorge für den Mittelstand greifbar zu machen. Das Unternehmen wird sich künftig mit Fachbeiträgen, Experten-Dialogen und bei regionalen Veranstaltungen engagieren.

„Karlsruhe ist die Wiege der IT-Sicherheit in Deutschland – am KIT wurde schon Anfang der 80er Jahre zu dem Thema geforscht. Diese Tradition setzt unsere inzwischen 25-jährige Initiative fort. Wir freuen uns sehr, dass Makro Factory uns als weiterer Partner und Experte für IT-Sicherheitslösungen aus Karlsruhe verstärkt“, erklärt Dirk Fox von der KA-IT-Si.

„Der Wissensaustausch in der Region Karlsruhe ist ein entscheidender Faktor, um die lokale Wirtschaft gegen globale Bedrohungen zu wappnen“, so Limburg abschließend.

Über die Karlsruher IT-Sicherheitsinitiative:

Die Karlsruher IT-Sicherheitsinitiative greift aktuelle Themen des Datenschutzes und der Informationssicherheit auf und unterstützt den Wissenstransfer zwischen Forschung und Praxis, fördert den Erfahrungsaustausch zwischen Sicherheits- und Datenschutzverantwortlichen, sorgt für ein lebendiges Netzwerk der „kurzen Wege“ und hilft bei der Gewinnung insbesondere junger Fachkräfte.

Durch engagierte Fach- und Netzwerkveranstaltungen bringt die KA-IT-Si Verantwortliche, Experten, Lösungs¬anbieter und Entscheider zusammen und vertieft aktuelle Fragen aus allen Gebieten der IT-Sicherheit und des Datenschutzes.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Makro Factory

Herr Christian Poth

An der RaumFabrik 30

76227 Karlsruhe

Deutschland

fon ..: 072197003141

web ..: https://makrofactory.com/

email : christian.poth@makrofactory.com

Seit über 30 Jahren begleiten wir Unternehmen sicher in die digitale Zukunft. Unsere erfahrenen Profis am Firmensitz in der Technologieregion Karlsruhe realisieren maßgeschneiderte IT-Lösungen für Ihre individuellen Ziele – mit höchstem Fokus auf Datensicherheit. Mit unserem Team von über 40 Mitarbeitern setzen wir modernste Sicherheitstechnologien und bewährte Verfahren ein, um Ihre IT-Infrastruktur vor Cyberangriffen zu schützen. So optimieren Sie Ihre Geschäftsprozesse, stärken Ihre Wettbewerbsfähigkeit und bewahren gleichzeitig sensible Daten. Darüber hinaus stehen wir Ihnen für Cloud-Technologien, Identity- & Servicemanagement-Lösungen sowie den Betrieb kompletter IT-Umgebungen zur Verfügung.

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Pressekontakt:

Makro Factory

Herr Christian Poth

An der RaumFabrik 30

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email : christian.poth@makrofactory.com

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