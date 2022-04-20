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Responsive Webdesign als Erfolgsfaktor für Unternehmen im Main-Kinzig-Kreis
Warum mobiloptimierte Websites heute entscheidend sind – und wie Unternehmen in Hessen davon profitieren
Immer mehr Menschen nutzen vor allem Smartphones, um auf Unternehmenswebsites zuzugreifen. Eine optimale Darstellung auf allen Endgeräten ist daher längst kein Zusatz mehr, sondern ein entscheidender Erfolgsfaktor. Responsive Webdesign sorgt dafür, dass Websites auf jedem Bildschirm benutzerfreundlich und professionell wirken.
Fachliche Einordnung
Die Erwartungen von Nutzern haben sich in den vergangenen Jahren stark verändert. Unternehmen, deren Websites nicht für mobile Geräte optimiert sind, riskieren hohe Absprungraten und schlechtere Platzierungen in Suchmaschinen.
»Eine Website muss heute auf jedem Gerät überzeugen – schnell, übersichtlich und intuitiv bedienbar sein. Alles andere führt dazu, dass potenzielle Kunden abspringen«, erklärt Dominik Sill, einer der Geschäftsführer der Second Universe SU GmbH.
Optimierung der Unternehmenswebsites
Viele Websites sind technisch veraltet oder nicht für mobile Endgeräte ausgelegt. Eine professionelle Analyse zeigt schnell, wo Handlungsbedarf besteht.
»Oft sehen Websites auf dem Desktop gut aus, funktionieren aber auf dem Smartphone nur eingeschränkt. Dabei kommt mittlerweile der Großteil der Besucher mobil«, merkt Nina Sill aus dem Leitungsteam an.
Die Optimierung erfolgt in mehreren Schritten:
* Analyse der bestehenden Website
* Anpassung von Design und Technik
* Verbesserung der Ladezeiten
* Optimierung der Benutzerführung
* Tests auf verschiedenen Endgeräten
»Uns ist wichtig, dass Inhalte klar strukturiert und auch auf kleinen Bildschirmen leicht erfassbar sind«, betont Webdesigner Dominik Sill.
Professionelle Webdesign-Dienstleistungen
Regionale Werbeagenturen wie die Second Universe SU GmbH in Hessen unterstützen Unternehmen von der ersten Beratung bis zur fertigen, mobiloptimierten Website.
»Jede Website ist ein digitales Aushängeschild. Unser Ziel ist es, dass unsere Kunden online genauso überzeugen wie im persönlichen Kontakt«, ergänzt der Gründer der Werbeagentur, Jörg Jödecke.
Responsive – unverzichtbar!
Responsive Design ist heute unverzichtbar für eine erfolgreiche Online-Präsenz. Unternehmen, die in eine moderne, mobiloptimierte Website investieren, sichern sich langfristig Wettbewerbsvorteile und verbessern ihre Sichtbarkeit.
Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:
Second Universe SU GmbH
Frau Nina Sill
Quellenring 18
63619 Bad Orb
Deutschland
fon ..: 06052 182 33 46
web ..: https://www.second-universe.de/
email : service@second-universe.de
Die Second Universe SU GmbH ist eine Webdesign- und Online-Marketing-Agentur aus Bad Orb. Das Unternehmen unterstützt Firmen bei der Konzeption, Gestaltung und technischen Umsetzung moderner Websites auf WordPress-Basis. Dabei stehen benutzerfreundliches Design, begleitende Suchmaschinen- und KI-Optimierung sowie eine nachhaltige digitale Strategie im Mittelpunkt der Arbeit.
Pressekontakt:
Second Universe SU GmbH
Frau Nina Sill
Quellenring 18
63619 Bad Orb
fon ..: 06052 182 33 46
email : service@second-universe.deDisclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.
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