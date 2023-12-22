„Rhythms of the Eras“ Feiertag-Musikfestival im Kandima Maldives

Das Kandima lockt zu den Feiertagen mit einem spektakulären Musikfestival-Programm.

Das coole Lifestyle Resort Kandima Maldives begeht die Feiertage 2025 mit heißen Beats und Rhythmen: Das „Rhythms of the Eras“-Musikfestival lockt vom 21. Dezember 2025 bis 7. Januar 2026 mit einer musikalischen Zeitreise von Swing, Blues und Jazz der 20er-Jahre bis hin zu aktuellen EDM Sounds internationaler Clubs.

„Das ist kein normales Feiertagsprogramm“, kommentiert Dermot Birchall, General Manager Kandima. „In diesen Wochen dreht sich alles um Sound, Style und Bewegung. ,Rhythms of the Eras‘ feiert die Musik als Geschichte und als Erinnerungen an Momente voller Glück. Musik prägt, wie wir leben, uns anziehen, feiern und uns miteinander verbinden. Jede Ära hatte ihren Vibe und diesen werden wir über die Feiertage im Kandima zum Leben erwecken und unseren Gästen unvergessliche Erinnerungen bescheren.“

Die Highlights:

Das Festival startet mit einer bunten Mischung aus Live-Musik, Poolside Dance-offs, Karaoke-Wettbewerben und wilden Beach Partys mit Djs. Jede Nacht wird eine neue Ära durchlebt und gefeiert. Von RnB-Clubnächten über Rock’n’Roll Revivals, Latin Fire-Abenden und einer grandiosen Retro-Christmas-Party. Für jeden wird der Beat getroffen und die Tanzfläche wird gestürmt.

Für den Adrenalinrausch zu den Feiertagen steigen das „Time Attack Race“ und die „Rudolph’s Rapid Rally“ auf der neuen E-Gokart-Strecke „FastTrack“. FastTrack ist die erste Gokart-Bahn der Malediven, die wirklich professionelle Bedingungen bietet und High-Speed unter Palmen erlaubt.

Pop-up-Dining und feierliche Feste: Kulinarisch hat sich Kandima perfekt auf das Motto ausgerichtet. Egal ob Smokin‘ Blues BBQ-Abendende, „The King’s Diner“ Rock’n’Roll-Restaurant oder das Pop-up Hip-Hop & Grunge Streetfood Cart am Breeze Beach, Musik verschmilzt im Kandima über die Feiertage mit dem ikonischen Essen der angesagtesten Musik-Genres. Zu den Feiertagsaktivitäten zählen auch Klassiker wie ein Chocolate & Whisky-Tasting, ein Weihnachtsbrunch und der Weihnachtsmann entsteigt spektakulär den Fluten am 1. Weihnachtsfeiertag.

Silvester steigt das New Year’s Eve Gala-Dinner und gefeiert wird mit Live Bands, einem großen Feuerwerk über der Lagune und einer Party bis in die frühen Morgenstunden, wenn bereits der Sonnenaufgang über der Lagune des Kandima zu sehen ist. Danach lädt zur Stärkung für das neue Jahr der New Years Brunch ein.

Eine neue Spa-Ära im esKape-Spa: Das Spa-Team des esKape-Spa lädt seine Gäste zu einer musikalischen Entspannungszeitreise an. Ob mit dem „Flower Power Bliss Ritual“, das in die Blumenwelten der 70er entführt, oder dem luxuriösen „The Gatsby Glow Journey“, bei der Gold-Facials und Perlen-Mani- und Pediküre zum Einsatz kommen.

Über Kandima Maldives

Dieses erschwingliche Lifestyle Resort punktet durch seine Unkonventionalität und interpretiert die Lebensstile seiner Gäste neu und überraschend. Das Team vom Kandima Maldives ist professionell, verwurzelt, verantwortungsbewusst und doch spielerisch kreativ. Hier geht es um echte Gastfreundschaft mit persönlicher Note und innovative Lösungen, die sich modernster Technik bedienen. Kandima Maldives ist Teil der Hospitality-Gruppe Pulse Hotels & Resorts und richtet sich an Gäste jeden Alters: Familien, Paare, Freundesgruppen und Hochzeitsreisende. Egal ob man Entspannung, das reine Wasser- und Inselabenteuer, Wellness, Fitness oder einfach nur Familienzeit sucht, dieses Strandresort mit 10 Restaurants und Bars und 264 Studios und Wasser- sowie Strandvillen bietet für jeden etwas. Mit einem der längsten Außenpools der Malediven, Fußball-, Tennis- und Volleyballplätzen, Gym, Aquaholics Watersport und Tauchzentrum, dem Kula Art Studio und vielem mehr, ist das Aktivitätenangebot vielfältig.

Über Pulse Hotels & Resorts

Pulse Hotels & Resorts wurde 2015 gegründet und ist die Dachmarke für eine Reihe innovativer und moderner Hotels und Resorts, die auf ihrer Kernphilosophie aufbauen: „Sei intelligent, verspielt, verwurzelt und verantwortungsbewusst“. Als Schöpfer außergewöhnlicher Erlebnisse nutzt das Unternehmen kommerzielles und innovatives Denken, um Hotels, Resorts und Immobilien zu entwickeln, die faszinieren, inspirieren und begeistern.



