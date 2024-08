Ritterfestspiele auf Burg Satzvey

Ritterfestspiele am 31.08. und 01.09. sowie am 07.09. und 08.09.2024 +++ Neue Show der Ritter der Burg Satzvey +++ Mittelalterliche Musik und Gauklerspaß +++ Ritterlager und Mittelaltermarkt

An den ersten beiden Septemberwochenenden – 31.08./01.09. und 07./08.09. – finden auf Burg Satzvey wieder die legendären Ritterfestspiele statt. Neben dem Highlight – der neuen Show der Ritter der Burg Satzvey – wird den Besuchern auf dem historischen Gelände der Wasserburg ein großer Mittelaltermarkt, ein zünftiges Ritterlager sowie ein Programm mit Spielleuten, Gauklern und Feuerkünstlern geboten.

Ritter der Burg Satzvey mit Showpremiere: Der rote Thron

In der diesjährigen Show der Ritter der Burg Satzvey unter der Regie von Thorsten „Loki“ Loock werden Märchen und Legenden zu neuem Leben erweckt. Die Geschichte um eine grausame Tyrannin, die ihr Volk in Angst und Schrecken hält, wird interpretiert mit spannenden Action-Elementen, professionellen Reiterstunts und eindrucksvoller Feuershow. Wird es dem fahrenden Volk, das im Königreich gastiert, gelingen, die finstere Herrschaft des „roten Throns“ zu beenden?

Mittelaltermarkt, Gaukler, Spielleute und Ritterlager

Selbstverständlich darf der große Mittelaltermarkt auf dem Burggelände mit Händlern aus verschiedensten alten Zünften nicht fehlen. Hier werden neben allerlei Waren und Handwerk auch erfrischende Getränke und hausgemachte Speisen feilgeboten. Feuerkünstler, Spielleute und mittelalterliche Gaukler sorgen für Musik und Unterhaltung, darunter Spilldeyvel und Alf der Gaukler. Zudem erwartet ein riesiges Ritterlager die kleinen und großen Besucher im Burgpark.

Ritterfestspiele 31. August/1. September und 7./8. September 2024

Ort: Burg Satzvey, An der Burg 3, 53894 Mechernich-Satzvey

Öffnungszeiten Markt:

samstags 12 bis 20 Uhr, sonntags 12 bis 19 Uhr

Show der Ritter der Burg Satzvey:

samstags 17 Uhr, sonntags 16 Uhr

Eintritt:

Kinder unter 4 Jahren frei

Kinder (4 bis 12 Jahre): 10 Euro VVK/12 Euro TK

Schüler, Studenten, Gruppen ab 20 Personen: 13 Euro VVK/15 Euro TK

Erwachsene: 15 Euro VVK/18 Euro TK

Familienkarte (2 Erwachsene, 2 Kinder bis 12 Jahre): 40 Euro VVK/48 Euro TK

Die Preise verstehen sich ohne Show. Preise mit Showkarten je nach Sitzplatz. Der Kartenvorverkauf wird empfohlen über: https://www.rheinruhrticket.de/rrt/ajax.aspx/shop/b7849a1c-ec99-4a38-8186-51c66de2ab3f/Burg_Satzvey.html

Rollstuhlfahrer wenden sich für den Kartenkauf bitte direkt per E-Mail an info@burgsatzvey.de, damit für die Show die barrierefreien Plätze in der ersten Reihe reserviert werden können.

Weitere Informationen unter: www.burgsatzvey.de

