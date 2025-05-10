Ritterorden vom Heiligen Grab zu Jerusalem nimmt neue Mitglieder in Hildesheim auf (03.10.2025 – 05.10.2025)

Die Deutsche Statthalterei des Ritterordens vom Heiligen Grab zu Jerusalem freut sich, die bevorstehende Herbstinvestitur bekannt zu geben, die vom 3. Oktober bis zum 5. Oktober 2025 in Hildesheim stattfinden wird. Mehr als 500 geladene Gäste, darunter Mitglieder des päpstlichen Ordens, hohe Geistliche und Ehrengäste, werden an diesem bedeutenden Ereignis teilnehmen.

Im Rahmen eines Festgottesdienstes am 4. Oktober 2025 in der Basilika St. Godehard erhalten 12 Damen und Herren ihre Ordenskleidung, die sie künftig zu liturgischen Gemeinschaftsveranstaltungen des Ordens tragen werden. Die Damen erhalten einen schwarzen Mantel, die Herren einen weißen, jeweils verziert mit dem roten Jerusalemkreuz, das auf die enge Verbundenheit des Ordens mit dem Heiligen Land ebenso hinweist wie auf die fünf Wundmale Christi. Der Feier wird der Großprior der Deutschen Statthalterei, S. Em. Reinhard Kardinal Marx, Erzbischof von München und Freising, vorstehen. Die Investiturfeierlichkeiten stehen unter dem Motto „Aus dem Baumstumpf Isais wächst ein Reis empor (Jes 11.1)“.

Die Investitur, ein festlicher Ritus der Aufnahme neuer Mitglieder in den Ritterorden, steht im Zeichen der jahrhundertealten Tradition des Ordens. Während der dreitägigen Veranstaltung werden spirituelle Feierlichkeiten und Begegnungen im Mittelpunkt stehen, die die Bedeutung des Glaubens, der Einheit und der humanitären Arbeit des Ordens hervorheben.

Der katholische Fernsehsender EWTN überträgt diesen Gottesdienst via Livestream und im regulären Programm. Damit erhält eine breite Öffentlichkeit die Möglichkeit, Anteil an der Aufnahme der neuen Ritter und Ordensdamen zu nehmen. Mancherorts finden auch begleitende kleinere liturgische Veranstaltungen in geistlicher Verbundenheit statt.

Dr. Michael Schnieders, der deutsche Statthalter des Ritterordens vom Heiligen Grab zu Jerusalem, drückte seine tiefe Dankbarkeit gegenüber der Gemeinde in Hildesheim für die sorgfältige Planung und umfangreiche Organisation der Herbstinvestitur aus. Er hob die Bedeutung dieser Veranstaltung hervor, die nicht nur für den Orden, sondern auch für die Stadt Hildesheim und die gesamte Region von großer Relevanz ist. Die Investitur sei eine besondere Gelegenheit, den Geist der Solidarität, des Glaubens und der Zusammenarbeit zu würdigen.

Der Ritterorden vom Heiligen Grab zu Jerusalem nimmt katholische Männer und Frauen, Laien und Kleriker auf, die sich in besonderem Maße in Kirche, Politik und Gesellschaft engagieren. Der Orden hilft den Christinnen und Christen im Heiligen Land – Israel, Palästina, Zypern und Jordanien – durch Gebet, Wallfahrten und finanzielle Unterstützung zahlreicher Einrichtungen, die oftmals auch Muslimen und Juden offenstehen. Hierzu zählen etwa Schulen, Universitäten oder Kinderkrippen, ebenso Hospize und Feriencamps für junge Menschen mit und ohne Einschränkungen. Bei Interesse erfahren Sie mehr auf www.oessh.net.

Medienvertreter sind herzlich eingeladen, an der Herbstinvestitur teilzunehmen und über diese zu berichten. Dazu bitten wir Sie um Anmeldung bis spätestens Mittwoch, 3. Oktober 2025, 12:00 Uhr, unter presse@oessh.net.

