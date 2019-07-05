RIVA Escape“ Angebot im RIVA Hotel für den Sommerurlaub am Bodensee

Mit dem „RIVA Escape“ Deal sichern sich Gäste fünf Prozent Vorteil auf ihren Sommerurlaub am Bodensee – buchbar von Sonntag bis Dienstag im 5-Sterne-Superior-Haus in Konstanz.

Konstanz, 13.Mai 2026 – Das RIVA Hotel hat den RIVA Escape Deal für den Sommerurlaub am Bodensee gestartet. Unter dem Namen „RIVA Escape“ bietet das 5-Sterne-Superior-Haus am westlichen Bodenseeufer einen Preisvorteil von fünf Prozent auf Sommeraufenthalte, zwischen Sonntag und Dienstag. Mit der Aktion adressiert das Konstanzer Hotel Gäste, die ihren Sommerurlaub am See frühzeitig planen und auf die ruhigeren Tage zur Wochenmitte ausweichen möchten. Der Deal ist ab sofort über die hauseigene Website buchbar.

Sommer am Bodensee zwischen Wasser und Wein

Der Bodensee bietet im Sommer ein breites Spektrum an Aktivitäten direkt vor der Haustür: Schwimmen im See, Radfahren entlang des Ufers, Wandern in der Umgebung oder Bootsausflüge auf dem Wasser. Vom RIVA Hotel aus erreichen Gäste mit dem Rad etwa das Weingut Aufricht, dessen Gartenrestaurant „Fräulein Seegucker“ als Ziel für eine Tagestour entlang des Sees dient. Auch Stand-Up-Paddling gehört zum Aktivangebot der Region. Mit dem Deal richtet sich das Hotel an Gäste, die diese Erlebnisse mit ruhigeren Tagen zur Wochenmitte verbinden möchten – die Aktion gilt für Aufenthalte von Sonntag bis Dienstag.

Preisvorteil für Aktivurlaub am See

Der „RIVA Escape“ gewährt einen Nachlass von fünf Prozent auf den regulären Zimmerpreis und gilt für Aufenthalte von Sonntag bis Dienstag. Die Aktion umfasst alle Zimmerkategorien des Hauses, das insgesamt 69 Zimmer und Suiten umfasst – darunter Räume mit Seeblick und Balkon. Im Aufenthalt enthalten ist der Zugang zum 400 qm Wellbeing & Spa-Bereich des Hauses und das reichhaltige Frühstücksbuffet. Die Lage des Hotels am westlichen Ufer des Bodensees, fünf Autominuten vom Konstanzer Fährhafen und 15 Gehminuten vom Stadtzentrum entfernt, bildet den Ausgangspunkt für Radtouren entlang des Sees, SUP-, oder Bootsausflüge oder Wanderungen in der Umgebung. Nach einem Tag an der frischen Luft, stehen den Gästen das RIVA Seerestaurant sowie das Zwei-Sterne-Restaurant Ophelia** für den kulinarischen Ausklang offen.

Hotel als Rückzugsort nach erlebnisreichen Tagen

Im Mittelpunkt des Deals steht der Gedanke, einen aktiven Tag am See mit der Ruhe eines Hotelaufenthalts direkt am Wasser zu verbinden. Nach einer Radtour, einer Wanderung oder einem Bad im See bietet das Hotel den Rahmen, um zur Ruhe zu kommen – sei es bei einem Abend im RIVA Seerestaurant, einer Auszeit im Wellbeing & Spa-Bereich oder ruhigen Momenten auf dem Balkon mit Blick auf den See.

Über den Sommer hinaus stehen weitere Termine im Veranstaltungskalender des Hauses, darunter das Seenachtfest 2026 unter dem Motto „Lights“. Weiterführende Informationen zum „RIVA Escape“ Deal sowie zu den Sommerangeboten des Hauses sind abrufbar unter www.hotel-riva.de.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

JUMA Hotel KG

Frau Lisa Schmitz

Seestraße 25

78464 Konstanz

Deutschland

fon ..: +49 (0) 7531363090

web ..: https://www.hotel-riva.de/

email : welcome@hotel-riva.de

Direkt am Ufer des Bodensees vereint das Fünf-Sterne-Superior-Hotel RIVA in Konstanz eine denkmalgeschützte Jugendstilvilla mit einem modernen, lichtdurchfluteten Seehaus. Inspiriert von den Elementen Wasser, Luft und Licht verbindet das Haus klare Architektur mit mediterranem Flair. Insgesamt 69 individuell gestaltete Zimmer und Suiten bieten stilvolle Rückzugsorte mit grosszügigem Raumgefühl. Der Wellbeing & Spa-Bereich umfasst Sauna, Dampfbad, Ruhebereiche, einen Yogaraum mit Seeblick, ein lichtdurchflutetes Fitnessstudio sowie einen ganzjährig beheizten Rooftop-Pool mit Panorama über den See. Das Seerestaurant RIVA steht für kreative World Cuisine mit regionaler Inspiration. Im Gourmetrestaurant Ophelia**, ausgezeichnet mit zwei Michelin-Sternen und vier Gault&Millau-Hauben, interpretiert Küchenchef Dirk Hoberg Fine Dining auf höchstem Niveau – im Sommer auch auf der historischen Jugendstilterrasse mit Seeblick. Die Bar & Wine Lounge rundet das Angebot mit ausgewählten Weinen und kreativen Drinks ab. Auch Kunst ist Teil des Hotelkonzepts: In Kooperation mit der Münchner Galerie Terminus prägen wechselnde Ausstellungen zeitgenössischer Fotografie und bildender Kunst die Atmosphäre des Hauses. RIVA – Part of Your Life.

Pressekontakt:

SEOfolgreich

Herr Christoph Specht

Brienner Straße 29

80333 München

fon ..: +4989200077840

web ..: https://www.seofolgreich.de/

email : hallo@seofolgreich.de

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