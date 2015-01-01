Expeditions-Kreuzfahrt: Mehr Arktis-Reisen mit Swan Hellenic

Gegen den Trend: Swan Hellenic garantiert seinen Gästen, bei den kommenden Expeditions-Kreuzfahrten in die Arktis auf Treibstoffzuschläge zu verzichten.

* In diesem Sommer bietet Swan Hellenic erstmals 18 Expeditions-Kreuzfahrten in die Arktis an Bord von »SH Diana« und »SH Vega« an

* Keine Treibstoffzuschläge bei Swan Hellenic

Swan Hellenic, Anbieter weltweiter Expeditions-Kreuzfahrten, erweitert diesen Sommer sein Programm für die Arktis: insgesamt 18 Expeditions-Kreuzfahrten für die beiden 5-Sterne-Boutique-Schiffe »SH Diana« und »SH Vega« stehen auf den neuen Fahrplänen. Die 7- oder 14-tägigen Fahrten in den arktischen Sommer führen nach Island, Spitzbergen, auf die Lofoten sowie nach Grönland und Kanada. Dabei garantiert Swan Hellenic, dass die Preise trotz gestiegener Treibstoffkosten, stabil bleiben: „Wir übernehmen jede mögliche Preissteigerung für unsere Gäste und ermöglichen so eine entspannte Reise mit Swan Hellenic, ohne Sorgen um zusätzliche Kosten“, verspricht Mario Bounas, CCO von Swan Hellenic.

* Wissenschaftler der Weltraumorganisation SETI an Bord

Swan Hellenic setzt im kommenden Sommer auf die Kooperation mit der renommierten Weltraumorganisation SETI: Gleich sechs Wissenschaftler des Institutes begleiten neun Reisen mit dem 5-Sterne-Schiff »SH Vega« nach Grönland, Kanada und Island, auf die Lofoten und nach Spitzbergen. Die Serie „Explore Space at Sea“ bietet den Gästen Einblick in den Weltraum. Auf jeder der Themenkreuzfahrten bis September 2026 geben die Experten einen fachkundigen Einblick in die Geschichte und die neueren Entdeckungen der Astronomie, Astrophysik, Astrobiologie und Planetenforschung. Zudem erfahren die Passagiere der »SH Vega« mehr über andere Lebensformen innerhalb und außerhalb des Sonnensystems.

„Bei Swan Hellenic sehen wir eine Reise als Entdeckung, die mehr ist, als nur ein kurzer Blick auf außergewöhnliche Landschaften“, sagt Andrea Zito, CEO von Swan Hellenic.

Reisebeispiel:

»SH Vega«, „Von Grönland nach Kanada: Wikingersagen und Nordlichter“, begleitet von SETI-Wissenschaftlerin Cristina Dalle Ore, ab Kangerlussuaq/Grönland bis Halifax/Kanada, 13 Nächte, 17. bis 30. September 2026, ab 11.725 Euro pro Person (Außenkabine), All-Inclusive-Verpflegung und 24-Stunden-Service.

»SH Diana«, „Island und der Osten Grönlands“, ab/bis Reykjavik, zehn Nächte, 30. Juli bis 9. August 2026, ab 8.400 Euro (Außenkabine), All-Inclusive-Verpflegung und 24-Stunden-Service.

Weitere Informationen: www.swanhellenic.com

Swan Hellenic startet mit drei neuen Expeditions-Kreuzfahrtschiffen zu den entlegensten Regionen der Erde. „Sehen, was andere nicht sehen!“ Die Expeditionen sprechen ein internationales, reiseerfahrenes und kulturinteressiertes Publikum an. Die Neubauten entstehen mit dieselelektrischem Hybridantrieb sowie Batteriepaket und SCR Katalysator auf der Helsinki Shipyard Oy. Während die ersten beiden Neubauten »SH Minerva« und »SH Vega« mit der Eisklasse PC 5 Platz für 152 Passagiere und 120 Crewmitglieder bieten, kommt ab 2023 mit »SH Diana« ein drittes und größeres Schiff (192 Passagiere, 140 Crewmitglieder, Eisklasse PC 6) hinzu. Alle drei Schiffe bieten Eleganz im 5-Sterne-Bereich und sind gemäß der SOLAS-Regularien „Safe Return to Port“ konzipiert.

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John Will Kommunikation

Herr John Will

Findorffstr. 22-24

28215 Bremen

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Swan Hellenic startet mit drei neuen Expeditions-Kreuzfahrtschiffen zu den entlegensten Regionen der Erde. „Sehen, was andere nicht sehen!“ Die Expeditionen sprechen ein internationales, reiseerfahrenes und kulturinteressiertes Publikum an. Die Neubauten entstehen mit dieselelektrischem Hybridantrieb sowie Batteriepaket und SCR Katalysator auf der Helsinki Shipyard Oy. Während die ersten beiden Neubauten »SH Minerva« und »SH Vega« mit der Eisklasse PC 5 Platz für 152 Passagiere und 120 Crewmitglieder bieten, kommt ab 2023 mit »SH Diana« ein drittes und größeres Schiff (192 Passagiere, 140 Crewmitglieder, Eisklasse PC 6) hinzu. Alle drei Schiffe bieten Eleganz im 5-Sterne-Bereich und sind gemäß der SOLAS-Regularien „Safe Return to Port“ konzipiert.

und »Star Clipper« (Länge 115,5 Meter / 166 Passagiere / 74 Besatzungsmitglieder).

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