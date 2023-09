Roborock bietet Kehrmaschinen und Schrubber zu einem günstigen Preis an und Gutschein im Wert von 138 EUR

Roborock Angebot Giveaway, während der Veranstaltung vom 11. September bis zum 22. September, haben Sie die Chance, Roborock S8, S7 MAX Ultra Kehrmaschinen und Roborock Dyad Pro Scrubber mit bis zu -3

https://bit.ly/3PjKIox:Kehrmaschinen

Ursprünglicher Preis: EUR685.94

Aktiver Preis: EUR549

Angebot: 20% Rabatt

Wert und Menge des Geschenks: Wert 130 EUR, Menge bis zu 52 Stück.

Mit einer Saugleistung von 6.000 Pa, schwimmend gelagerten, gummierten Doppelbürsten und dem VibraRise-Wischsystem reinigt das Flaggschiff der Roborock S8 Kehrmaschinen effizient jeden Winkel des Raumes und lässt die Böden hell und neu aussehen, während verhedderte Haare reduziert werden.

Mit seinem hochpräzisen 3D-Strukturlicht-, Kamera- und Infrarot-Bildgebungssystem ist der S8 in der Lage, mit optimalen Routen zu reinigen und Hindernissen effizient auszuweichen. Er unterstützt auch eine Mop-Lift-Funktion, eine maßgeschneiderte Reinigung, um die Benetzung von Teppichen zu vermeiden, und ist in der Lage, mit einer einzigen Ladung bis zu 180 Minuten zu arbeiten.

Roborock S7 MAX Ultra:Die meistverkaufte Allround-Kehrmaschine

Ursprünglicher Preis: 1178,34 EUR.

Aktiver Preis: EUR949

Angebot: 19% Rabatt

Wert und Menge des Geschenks: Wert 138 EUR, Menge bis zu 52 Stück.

Der Roborock S7 Max Ultra beseitigt hartnäckige Verschmutzungen dank seiner hohen Saugkraft von 5.500 Pa und der schnellen Vibration des Wischtuchs schnell. Auf dem Rückweg heben Sie den Mopp an, um zur Basisstation zurückzukehren und sicherzustellen, dass der Boden sauber ist.

Die Basisstation leert automatisch den Staubbehälter, reinigt den verschmutzten Mopp und die Basisstation und trocknet den Mopp anschließend mit Heißluft, um Gerüche zu vermeiden. Das Gerät unterstützt außerdem die fortschrittliche LiDAR-Lasernavigation und die Infrarot-Hindernisvermeidungstechnologie; über die App können Sie einen persönlichen Reinigungsplan erstellen.

Roborock Dyad Pro:Die beliebtesten Nass- und Trockensauger

Ursprünglicher Preis: 505,22 EUR.

Aktiver Preis: EUR349

Angebot: 31% Rabatt

Wert und Menge des Geschenks: Wert 133 EUR, Menge bis zu 10 Stück

URL: https://bit.ly/3t3grTg

Der Roborock Dyad Pro hat die Reinigungskraft, um in einem Arbeitsgang zu saugen und zu wischen. Das Gerät verfügt über eine Saugkraft von 17000 Pa, drei Walzenbürsten, die bis auf 1 mm an die Wand heranreichen, und unterstützt die automatische Anpassung der Saugkraft und der Wassermenge an den Verschmutzungsgrad, was die Reinigungseffizienz und -wirksamkeit erheblich verbessert.

Am Ende der Reinigung kann die Bürste automatisch gereinigt und mit heißer Luft getrocknet werden, ohne dass ein manuelles Eingreifen erforderlich ist, wodurch schimmelige und stinkende nasse Wischtücher vermieden werden.

