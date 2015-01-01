Rötungsmindernd & hautverbessernd – Couperose-Wirkstoff-Serum von Badestrand Kosmetik

Mindert Hautrötungen und wirkt reizlindernd. Wirksamkeit an zu Couperose neigender, empfindlicher Haut getestet. Dermatologisch geprüft. Verbessert nachweislich das Hautbild.

Couperose-Wirkstoff-Serum

Couperose ist eine genetische programmierte Hautveränderung. Betroffen sind vorwiegend hellhäutige Personen in den mittleren Lebensjahren. Die Haut zeigt sich dauerhaft gerötet und kleine Äderchen werden sichtbar. Weitere Symptome können Hitzeempfindlichkeit und eine trockene, schuppige Haut sein. Besonders betroffene Hautstellen sind Nase- und Wangenbereich. Couperose ist die Vorstufe zur Rosacea, die dann auch hautärztlicher Behandlung bedarf.

Rötungsverstärkend können Temperaturschwankungen, scharfe Speisen, Alkohol, Streß oder zuviel Sonnenlicht sein.

Die Firma Badestrand Kosmetik GmbH hat nach langer Entwicklungszeit ein Wirkstoffserum hergestellt, welches in aufwändigen, dermatologischen Untersuchungen bei längerfristiger Anwendungen einen signifikanten Rückgang der typischen Hautrötungen belegt. Ebenso ist die besonders gute Verträglichkeit bestätigt.

Das wirkstoffreiche Konzentrat zur effektiven Reduzierung von Hautrötungen und Couperose enthält einen hochkonzentrierten Rotalgenextrakt, welcher couperosetypischen Gefäßerweiterungen engegenwirkt. Basis des Serums bildet eine Aloe-Blattsaftanteil zur Haut- und Reizlinderung. Die hautpflegende Wirkung wird durch einen traditionellen Ringelblumenextrakt und Provitamin B 5 unterstützt. Weidenrindenextrakt wirkt zusammen mit Inulin (Pflanzenextrakt) antibakteriell und regenerationsfördernd. Um den Feuchtigkeitsverlust der angegriffenen Haut auszugleichen enthält das Couperose-Wirkstoff-Serum zusätzlich nieder- und hochmolekulares Hyaluron.

Das Couperose-Wirkstoff-Serum ist mittels Pipettenspender sehr sparsam zu entnehmen und leicht kreisend ohne Druck aufzutragen. Nach ca. 2 Minuten Einwirkzeit empfiehlt die Firma Badestrand Kosmetik GmbH im 2. Schritt die Verwendung der emulgatorfreien Sebum-Plus-Aufbaucreme, die mit hautgleichen Sebumanteilen den Aufbau eines natürlichen Hautschutzes unterstützt.

Angeboten wird das Couperose-Wirkstoff-Serum in einem 20 ml Braunglasfläschen mit einem Pipettendosierspender.

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Couperose Active Ingredient Serum

Couperose is a genetically programmed skin condition. It primarily affects fair-skinned individuals in middle age. The skin appears persistently red, and small blood vessels become visible. Other symptoms can include heat sensitivity and dry, flaky skin. The nose and cheeks are particularly affected areas. Couperose is a precursor to rosacea, which then requires dermatological treatment.

Temperature fluctuations, spicy foods, alcohol, stress, or excessive sunlight can exacerbate the redness.

After a lengthy development process, Badestrand Kosmetik GmbH has produced an active ingredient serum which, in extensive dermatological studies, has demonstrated a significant reduction in the typical skin redness with long-term use. Its excellent tolerability has also been confirmed.

This concentrated serum, rich in active ingredients, effectively reduces redness and couperose. It contains a highly concentrated red algae extract, which counteracts the dilated blood vessels typical of couperose. The serum’s base is aloe leaf juice to soothe the skin and relieve irritation. Its skin-nourishing effect is enhanced by traditional calendula extract and provitamin B5. Willow bark extract, combined with inulin (a plant extract), provides antibacterial and regenerative benefits. To compensate for moisture loss in affected skin, the couperose serum also contains low- and high-molecular-weight hyaluronic acid.

The couperose active ingredient serum is dispensed very sparingly using the pipette dispenser and applied in a gentle circular motion without pressure. After approximately 2 minutes of absorption, Badestrand Kosmetik GmbH recommends, as a second step, using the emulsifier-free Sebum Plus Repair Cream, which, with its skin-compatible sebum content, supports the development of a natural skin barrier. The couperose active ingredient serum is available in a 20 ml amber glass bottle with a pipette dispenser.

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Badestrand Kosmetik GmbH

Herr Richard Jung

An der Ahlmühle 11

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Deutschland

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Die Firma Badestrand Kosmetik beschäftigt sich seit 1987 mit dem Großhandel von naturkosmetischen Kosmetikprodukten. Seit 2019 ist die Firma als GmbH eingetragen. Es werden spezielle, problemlösende Produkte für die Zielgruppe 55 + entwickelt und über Kosmetikinstitute/Versandhäuser verkauft. Alle Artikel werden in Deutschland hergestellt. Geschäftsführer ist seit 1987 Richard Jung.

Badestrand Kosmetik has been involved in the wholesale of natural cosmetic products since 1987. The company has been registered as a limited liability company since 2019. Special problem-solving products are developed for the 55+ target group and sold through cosmetic institutes/mail order companies. All items are manufactured in Germany. Richard Jung has been the managing director since 1987.



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