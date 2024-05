Rohrreinigung Notdienst Berlin – BelimRohr24 erweitert Service mit 24/7

Berlin, Deutschland – [30 Mai 2024] – Rohrreinigung Notdienst Berlin – BelimRohr24, ein führender Anbieter von Sanitär- und Abflussreinigungsdienstleistungen in Berlin, freut sich, die Erweiterung seiner Dienstleistungen um eine 24/7-Notfallreinigung von Abflüssen und Kanälen bekannt zu geben. Mit diesem neuen Angebot können sich die Berliner Bürger und Unternehmen darauf verlassen, dass BelimRohr24 Tag und Nacht schnell und effizient bei Sanitärnotfällen zur Stelle ist.

„Wir freuen uns, dass wir unser Angebot um die 24/7-Notfallreinigung von Abflüssen und Abwasserkanälen erweitern können“, sagt Andrii Belymenko, Gründer und Inhaber von BelimRohr24 (https://belimrohr24.de/). „Wir wissen, dass ein Sanitärnotfall jederzeit eintreten kann, und wir wollen für unsere Kunden da sein, wenn sie uns am meisten brauchen.“

BelimRohr24 bietet seit 2015 hochwertige Klempnerdienstleistungen für Berliner Bürger und Unternehmen an. Das Team aus erfahrenen und zertifizierten Technikern ist mit den neuesten Werkzeugen und Technologien ausgestattet, um ein breites Spektrum an Klempnerproblemen zu lösen, von einfachen Verstopfungen bis hin zu komplexen Kanalreparaturen.

Neben dem 24/7-Notdienst bietet BelimRohr24 auch eine Vielzahl anderer Klempnerdienstleistungen an, darunter:

Abflussreinigung

Reinigung von Abwasserkanälen

Reparatur und Austausch von Rohrleitungen

Reparatur und Austausch von Warmwasserbereitern

Lecksuche und Reparatur

Toilettenreparatur und -austausch

BelimRohr24 ist bestrebt, seinen Kunden ein Höchstmaß an Service und Zufriedenheit zu bieten. Das Unternehmen ist stolz darauf, ein zuverlässiger Partner für viele Haushalte und Unternehmen in Berlin zu sein.

Über BelimRohr24

Rohrreinigung Notdienst Berlin – BelimRohr24 ist ein führender Anbieter von Klempner- und Abflussreinigungsdienstleistungen in Berlin. Das Unternehmen ist bestrebt, seinen Kunden ein Höchstmaß an Service und Zufriedenheit zu bieten. BelimRohr24 bietet eine Vielzahl von Klempnerdienstleistungen an, einschließlich 24/7 Notdienst für Abfluss- und Kanalreinigung, Abflussreinigung, Kanalreinigung, Reparatur und Austausch von Rohren, Reparatur und Austausch von Warmwasserbereitern, Lecksuche und Reparatur sowie Reparatur und Austausch von Toiletten.

Kontakt

Rohrreinigung Notdienst Berlin – BelimRohr24

Andrii Belymenko

Landsberger Allee 214

10367 Berlin

Telefon: +49 30 52014211

E-Mail: info@belimrohr24.de

Homepage: https://belimrohr24.de/

