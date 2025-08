Rohstoffmesse München 2025 – Über 100 Rohstofffirmen sind bereits bestätigt!

Sehr geehrte Investoren von Rohstoffaktien!

Das lange Warten hat ein Ende: Im Oktober 2025 kehrt die Rohstoffmesse in seiner ursprünglichen Form nach München zurück. Hier treffen Privatanleger, institutionelle Investoren und ausstellende Rohstoffunternehmen aus allen Teilen der Welt aufeinander.

Über 100 Rohstoffunternehmen sind bereits bestätigt und die an der Rohstoffmesse teilnehmenden Rohstoffproduzenten und Rohstoffexplorer präsentieren hier einem großen Fachpublikum ihre neuesten Entwicklungen.

Die Veranstaltung findet am 3. + 4. Oktober 2025 in der Kleinen Olympiahalle München statt.

Dieser renommierte Event ist eine exzellente Plattform, um sich mit Branchenexperten zu vernetzen. Anleger können hier beispielsweise direkt mit den CEOs der teilnehmenden Unternehmen in Kontakt treten.

Darüber hinaus versorgen Sie die 4 Keynote-Speaker mit wichtigen Informationen rund um die Rohstoffbranche:

– Dirk Müller (Mr. Dax)

– Jochen Staiger

– Florian Grummes

– Prof. Dr. Torsten Dennin

Außerdem besteht vor Ort die Möglichkeit zum Kauf von physischem Gold und Silber.

Abgerundet wird das Angebot durch die Messe-Teilnahme einiger Börseninformationsdienste wie zum Beispiel Swiss Resources Capital, AGORANA (Rohstoffpower.de) oder dem OptionEarner.

Investitionen in Rohstoffaktien bieten eine Vielzahl von Vorteilen, von der Diversifikation und dem Inflationsschutz bis hin zum Potential für hohe Renditen und langfristige Stabilität.

Angesichts der globalen wirtschaftlichen Trends und der wachsenden Nachfrage nach Rohstoffen ist jetzt der ideale Zeitpunkt, um diese Anlagemöglichkeiten zu erkunden.

Besuchen Sie deshalb die Rohstoffmesse 2025, damit Ihnen die neuesten Trends am Rohstoffmarkt und die besten Anlagemöglichkeiten nicht verborgen bleiben!

Folgende Unternehmen sind bereits jetzt für die Rohstoffmesse 2025 bestätigt:

Delta Resources, Golden Cariboo Resources, Freeport Resources, Midnight Sun Mining, Strikepoint Gold, American Tungsten, Starcore International, Stakeholder Resources, Renforth Resources, P2 Gold, Heritage Mining, iMetal Resources, Moon River Moly, Tinka Resources, NioCorp, Axcap Ventures, Santacruz Silver, Mako Mining, Orezone Gold, Regulus Resources, Quimbaya Gold, Aston Bay, West Red Lake Gold, Guanajuato Silver, ADX Energy, Kobo Resources, First Nordic Metals, Brookside Energy, Aguia Resources, Livium Corp., Pinnacle Silver & Gold, Denarius Metals, Nouveau Monde Graphite, Mogotes Metals, Aurania Resources, Borealis Mining, Summa Silver, Kuya Silver, Apollo Silver, GoldGroup Mining, Antimony Resources, Dyna Resources, American Pacific Mining, Rua Gold, Sranan Gold, Cosa Resources, US Gold Corp., First Mining Gold, Serabi Gold, Silver North Resources, NextGen Digital, BrightStar Resources, Impact Minerals, Globex Mining, Sierra Madre Gold & Silver, Pasofino Gold, Kirkland Lake Discoveries, Cartier Resources, Northern Shield, Axo Copper, Aftermath Silver, Silver One Resources, Standard Uranium, Red Pine Exploration, Cassiar Gold, Freeman Gold, Silver Tiger Resources, Amex Exploration, T2 Metals, Libra Energy Materials, Athena Gold, Zeus Mining, Valkea Resources, Spanish Mountain Gold, Cerrado Gold, Emperor Metals, Brunswick Exploration, Argenta Silver, New Found Gold, Cupani Metals, Element79 Gold, Nicola Mining, Altamira Gold, Outcrop Silver, Terrain Minerals, Dynasty Gold, Skeena Gold & Silver, Troilus Gold, Stallion Uranium, Strategic Resources, 55 North Mining, Magna Mining, Equinox Gold, Exploits Discovery, Talisker Resources, West Wits Mining, Onyx Gold, Abcourt Mines, Kingfisher Metals, Orvana Minerals, Palamina Corp. und Kodiak Copper.

Sie können sich bereits JETZT für diesen Event registrieren und sich Ihre gratis Eintrittskarten sichern. Nutzen Sie dazu das Registrierungsformular unter:

www.rohstoffmesse-muenchen.de

