Rollläden in Hamburg – moderne Systeme in Profiqualität

Intelligente Rollladensysteme – für Sichtschutz, Lärm-, Sonnen- und Wärmeschutz. Erfahren Sie hier mehr über die verschiedenen Rollläden von AL Hanse aus Hamburg.

Die Firma AL Hanse, ansässig in Hamburg und bekannt für ihre modernen Rollladensysteme, steht für Qualität und Vielseitigkeit. Ein Rollladen von AL Hanse ist mehr als nur ein Sichtschutz – er bietet Energieersparnis, Sicherheit und Privatsphäre. Mit den vielfältigen und hochwertigen Produkten können Kundinnen und Kunden Lärm und direkte Sonneneinstrahlung fernhalten und im Winter für ein wohlig-warmes Wohnambiente sorgen.

Adaptionsrollläden – Qualität aus Aluminium

AL Hanse bietet eine Reihe von Rollladensystemen an, darunter auch das Adaptationsrollladensystem aus Aluminium. Dieses System lässt sich genau an jegliche Bedürfnisse und örtliche Gegebenheiten anpassen und bietet hohen Schutz sowie ansprechende Optik, die sich optimal in das Gesamtbild des Gebäudes einfügt.

Die Individualisierung der Rollladensysteme ist durch eine Vielzahl von Gestaltungsmöglichkeiten gegeben. Kundinnen und Kunden können aus einer breiten RAL-Farbpalette wählen, oder sich für Farben entscheiden, die eine holzähnliche Optik erzeugen. Dabei sind auch die Kanten der Rollläden abgerundet, was für ein ansprechendes, harmonisches Gesamtbild sorgt. Darüber hinaus sind die Aluminiumprofile der Rollläden mit Polyurethanschaum gefüllt, was eine effektive Wärmedämmung gewährleistet. Praktisch ist auch das integrierte Moskitonetz, das zuverlässig vor lästigen Insekten schützt. Ein innovatives Detektionssystem und eine Hochschiebesperre sorgen für zusätzliche Sicherheit und Komfort. Abschließend ist auch eine Bedienung per Smartphone möglich, was den Komfort und die Benutzerfreundlichkeit der Rollladensysteme zusätzlich erhöht.

Aufsatzrollläden – erschwinglicher Schutz mit PVC

Für diejenigen, die neue Fenster einbauen oder modernisieren möchten, bietet AL Hanse das Aufsatzrollladensystem aus PVC an. Dieses System verbindet Energieersparnis, Sicherheit und Privatsphäre in einem Produkt. Es trägt die Marke DRUTEX – ein Zeichen für höchste Qualität und Langlebigkeit.

Die Rollladensysteme bieten eine Reihe von Merkmalen, die sowohl die Energieeffizienz als auch die Langlebigkeit erhöhen. Durch den Einsatz von Aluminiumprofilen wird eine erhöhte Beständigkeit gegen äußere Einflüsse erreicht. EPDM-Dichtungen tragen zu einer verbesserten Wärmedämmung bei, die wiederum zu hohen Energieeinsparungen führt. Darüber hinaus sind die Lamellen der Rollläden mit Wärmedämmschaum gefüllt, was zusätzliche Isoliereigenschaften bietet. Zur Stabilität tragen Stahlverstärkungen bei. Für Komfort und Praktikabilität sorgt die Möglichkeit, einen Insektenschutz zu montieren. Die Rollläden sind mit einem Elektroantrieb und einem Detektionssystem ausgestattet, das für zusätzliche Sicherheit sorgt. Nicht zuletzt ermöglicht die intelligente Steuerung eine einfache Bedienung der Rollläden per Fernbedienung und Smartphone, was den Nutzerkomfort erheblich erhöht.

Sichere und intelligente Rollladensysteme

Rollläden sind eine große Angriffsfläche für Schmutz und äußere Einflüsse, doch die intelligenten Rollladensysteme der Firma AL Hanse bieten Schutz vor einer Reihe von äußeren Einflüssen, darunter Sichtschutz, Hitze- und Sonnenschutz, Einbruchschutz, Schallschutz sowie Schutz vor Insekten, Kälte und unterschiedlichen Witterungen.

Es gibt unterschiedliche Ausführungen von intelligenten Rollladensystemen, sodass für jedes Zuhause das passende Modell gefunden werden kann. Häufig verbaute Systeme bestehen aus Aluminium und Kunststoff, aber auch Holz und Stahl kommen als Materialien zum Einsatz. Moderne Modelle, die sich völlig motorisiert mit Handsender oder sogar per Smartphone bedienen lassen, können gerne montiert werden. Natürlich besteht auch die Möglichkeit einer manuellen Bedienung mit Kurbel oder Gurt. Bei der Auswahl ist vor allem wichtig, ob die Fenster nachträglich nachgerüstet oder die Rollläden direkt verbaut werden sollen. Bei einer Nachrüstung werden Adaptionsrollladensysteme bereitgestellt, bei denen sich der Rollladenkasten auf Wand oder Fensterrahmen installieren lässt. Beim Einbau neuer Fenster ist die Montage von Aufsatzrollläden möglich. Diese lassen sich passgenau in das Fenstersystem integrieren.

Rollläden von AL Hanse – wahre Multitalente

Die Firma AL Hanse versorgt Kundinnen und Kunden mit qualitativ hochwertigen Rollladensystemen, die den neuesten technischen Standards entsprechen und lange halten. Die Hamburger Rollläden sind wahre Multitalente, die mehr als nur Sichtschutz bieten.

In der Kieler Straße 385 in 22525 Hamburg sind von Montag bis Freitag von 10:00 bis 16:00 Uhr die Türen des Unternehmens für Kundinnen und Kunden geöffnet. Termine und Beratungen können unter +49 (0)40 – 689 981 92 vereinbart werden.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

AL Hanse Fenster

Herr Aleks Ludwanowski

Kieler Straße 385

22525 Hamburg

Deutschland

fon ..: +49 (0)40 – 689 981 92

web ..: https://www.al-hansefenster.de/

email : info@al-hansefenster.de

Pressekontakt:

RegioHelden GmbH

Herr Alexander Graf

Rotebühlstraße 50

70178 Stuttgart

fon ..: 0711 128 501-0

web ..: https://stroeer-online-marketing.de/

email : pressemitteilung@regiohelden.de

