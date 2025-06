Fenster, Haustüren und Rollläden von AL Hanse Fenster – für Hamburg und Umgebung

Fenster, Haustüren, Rollläden und Sonnenschutz – AL Hanse Fenster bietet individuelle Lösungen mit Montage.

AL Hanse Fenster mit Sitz in Hamburg ist auf die Lieferung und Montage hochwertiger Fenster, Haustüren und Rollläden spezialisiert. Das Unternehmen richtet sich an private Bauherren, Architekturbüros und gewerbliche Kunden in Hamburg, Mittel- und ganz Norddeutschland. Die Leistungen umfassen sowohl Neubau- als auch Sanierungsprojekte – stets mit dem Fokus auf Qualität, Funktionalität und modernes Design.

Fensterlösungen für Neubau und Sanierung

AL Hanse Fenster bietet eine große Auswahl an Fensterlösungen aus Kunststoff, Aluminium und Holz-Aluminium-Kombinationen. Die Modelle erfüllen höchste Standards hinsichtlich Wärmeschutz, Sicherheit und Langlebigkeit. Für Sanierungsprojekte wird besonderen Wert auf passgenaue Lösungen gelegt, die sich harmonisch in bestehende Gebäudestrukturen einfügen. Neben der Lieferung übernimmt das Unternehmen auch die professionelle Montage durch geschulte Fachkräfte.

Haustüren mit Design und Sicherheit

AL Hanse Fenster führt eine breite Auswahl an Haustüren, die modernes Design mit robuster Funktionalität vereinen. Die Modelle sind in verschiedenen Ausführungen erhältlich und erfüllen hohe Anforderungen an Einbruchschutz und Wärmedämmung. Auch Türfüllungen mit Glaselementen oder individuellen Gestaltungselementen können realisiert werden. Jede Tür wird sorgfältig auf die baulichen Gegebenheiten und Wünsche der Kunden abgestimmt.

Rollläden für Sicht-, Sonnen- und Wetterschutz

Ergänzend zum Tür- und Fenstersortiment bietet AL Hanse Fenster individuelle Rollladensysteme. Diese schützen nicht nur vor Sonneneinstrahlung und neugierigen Blicken, sondern tragen auch zur Energieeinsparung bei. Die Rollläden sind in verschiedenen Materialien und Bedienvarianten erhältlich – von manueller Steuerung bis zur vollautomatisierten Lösung. Auch die Nachrüstung bestehender Gebäude ist problemlos möglich.

Persönliche Beratung und ganzheitlicher Service

Kunden profitieren von einer umfassenden Betreuung – von der Erstberatung über die Planung bis hin zur fachgerechten Montage. AL Hanse Fenster ist in Hamburg ansässig, übernimmt jedoch auch Projekte in Nord und Mitteldeutschland. Durch flexible Terminabstimmungen und transparente Kommunikation wird eine reibungslose Projektabwicklung gewährleistet.

AL Hanse Fenster in der Kieler Straße 385, 22525 Hamburg, bietet Fenster, Haustüren und Rollläden aus einer Hand. Bei Fragen zu den Produkten oder Dienstleistungen können Interessenten unter +49 (0)40 – 689 981 92 anrufen oder eine E-Mail an info@al-hansefenster.de schreiben.

