Türen und Fenster aus Holz – vom Qualitätsanbieter in Hamburg und Pinneberg

Bei AL Hanse Fenster finden Kundinnen und Kunden hochwertige Fenster und Türen aus Holz, Kunststoff oder Aluminium. In unserem Ausstellungsraum vor Ort können die Produkte hautnah erlebt werden.

Sie dürfen an keiner Immobilie fehlen und prägen in Funktionalität sowie Design ganz entscheidend das Außenbild: Fenster und Türen in jeder Form. Wer auf Qualität aus dem Norden Deutschlands setzen möchte, findet im Unternehmen AL Hanse Fenster die richtige Anlaufstelle.

Hier werden hochwertige Holzfenster und Holztüren, aber auch Bauelemente aus anderen Materialien wie Kunststoff oder Aluminium von namhaften Herstellern angeboten. Der offizielle Handelspartner der Firma, DRUTEX S. A., ist der größte Hersteller von Kunststofffenstern und -türen in Europa und bestätigt mit seinen Zertifizierungen ISO 9001 und ISO 14001 die hervorragende und langlebige Qualität der Produkte.

Moderne Fenster aus Holz, Kunststoff oder Aluminium

Qualitativ hochwertige Fenster überzeugen durch modernes Design, innovative Technologie und eine hohe Energieeffizienz. All diese Faktoren finden beim nordischen Fensterbauer Berücksichtigung.

Während Kunststofffenster mit ihrem besonders guten Dichtungssystem für Energieeinsparung sorgen, sind Holzfenster vor allem durch ihr umweltfreundliches und natürliches Design eine Überlegung wert. Aluminiumfenster wiederum vermitteln durch ihre minimalistische Optik eine einzigartige Eleganz und können auch in anspruchsvollen wärme- und schallgedämpften Architekturen zum Einsatz kommen. AL Hanse Fenster hält für jeden Wunsch und Einsatzort verschiedene Variationen bereit und steht jederzeit mit kompetenter Beratung zur Verfügung.

Türen, die perfekt zur Immobilie passen

Ob am Hauseingang, dem Balkon oder an der Terrasse: Türen müssen unterschiedlichen Anforderungen genügen und nicht nur optisch passen, sondern auch hinsichtlich ihrer Funktionalität. Schließlich sollten sie sowohl sicherheitstechnisch auf dem neusten Stand als auch optimal wärmegedämmt und abgedichtet sein.

Kundinnen und Kunden von AL Hanse Fenster können ihre Wunschtür individuell konfigurieren und an die persönlichen Vorstellungen anpassen. Dabei stehen unterschiedliche Materialien von PVC über Holz bis Aluminium zur Auswahl, mit denen die Tür zum Aushängeschild für die eigene Immobilie wird. Zudem berät das Kompetenzteam der Firma auf Wunsch zu den Themen Optik, Schallschutz, Wärmedämmung und Einbruchschutz.

Fenster, Türen und Rollläden direkt vor Ort entdecken

AL Hanse Fenster ist die Adresse für Kundinnen und Kunden, die in Hamburg und Umgebung nach einem echten Qualitätsanbieter suchen. Nicht nur hochwertige Türen und Fenster, sondern auch hochwertige Rollläden zählen zum Produktsortiment des Unternehmens. Bei Fragen oder Wünschen können Interessierte unter der Telefonnummer ? +49 (0)40 – 689 981 92 oder per E-Mail info@al-hansefenster.de Kontakt aufnehmen. Zudem bietet unser Ausstellungsraum am Standort in der Kieler Straße die Möglichkeit, sich direkt vor Ort einen Eindruck zu verschaffen.

