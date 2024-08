Ronny Berg präsentiert seine neue Single – „Denkst du noch an früher“

Ein musikalisches Highlight voller Emotionen

Der charismatische Sänger und Entertainer Ronny Berg meldet sich mit seiner neuen Single „Denkst du noch an früher“ zurück, die am 2. August 2024 veröffentlicht wird. Mit dieser gefühlvollen Ballade lädt Ronny seine Fans und alle Schlagerliebhaber ein, sich an vergangene Zeiten und die schönsten Momente im Leben zu erinnern.

Ein Meisterwerk der Melancholie und Sehnsucht „Denkst du noch an früher“ ist eine einfühlsame Erinnerung an eine vergangene Liebesbeziehung, die in nostalgischen Bildern von unbeschwerten Sommertagen und tiefen Emotionen erzählt. Der Text, verfasst vom bekannten Schlagertexter Ludwig Rauscher, fängt die bittersüße Atmosphäre einer vergangenen Liebe ein und wird durch die gefühlvolle Melodie von Musikproduzent Hannes Marold perfekt ergänzt. Gemeinsam mit seinem Schlagerhimmel-Team hat der Schlagerkomponist eine Musikproduktion geschaffen, die Ronny Bergs einfühlsame Stimme in den Vordergrund stellt und die Herzen der Zuhörer berührt.

Die Geschichte hinter dem Song

Ronny Berg beschreibt den neuen Titel als eine Reise in die Vergangenheit, die sowohl Freude als auch Schmerz in sich trägt.

„Die Geschichte beschreibt die unbeschwerte Zeit einer Liebe, die auch mit dem Feuer gespielt hat, bis das Herz zerbrach“, erklärt der Sänger.

In „Denkst du noch an früher“ geht es um zwei Menschen, die eine intensive, aber letztlich zerbrechliche Liebe erlebt haben. Die Zeilen „Barfuß durch den Sommerregen, nur allein mit dir“ und „Eine Liebe auf Fels gebaut, oh, ja so dachten wir“ spiegeln die Zuversicht und die Erkenntnis wider, dass diese Liebe nicht für die Ewigkeit bestimmt war. Doch trotz aller Vergänglichkeit bleibt eine tiefe, unvergängliche Zuneigung bestehen – eine Botschaft, die Ronny Berg besonders am Herzen liegt.

Ein Künstler mit Herz und Seele

Ronny Berg hat sich in den letzten Jahren als einer der herausragenden Interpreten der deutschen Schlagerszene etabliert. Der Oberschwabe überzeugt mit einer Mischung aus Charme, Musikalität und einer positiven Lebensphilosophie, die er auch als Business- und Life-Coach vermittelt. Mit Hits wie „Heut Nacht, wenn ich träume“, „Für jetzt und immer – glaub mir“ und „Die Frau, die ich liebe“ hat er bereits viele Herzen erobert und seine Fans immer wieder aufs Neue begeistert.

In „Denkst du noch an früher“ zeigt sich Ronny Berg von seiner nachdenklichen Seite, ohne jedoch die Hoffnung auf das Positive aus den Augen zu verlieren. „Mit der Zeit heilen die Wunden und die Liebe im Herzen bleibt bestehen und wird niemals vergehen“, sagt der Sänger über den versöhnlichen Ausgang der Liebesgeschichte im Song.

Einladung an die Musikredakteure und Blogger

Wir laden alle Musikredakteure und Blogger herzlich ein, die neue Single „Denkst du noch an früher“ zu entdecken und darüber zu berichten. Ronny Bergs emotionale Stimme und die moderne Produktion von Hannes Marold versprechen ein Hörvergnügen, das sowohl alle bestehenden Fans als auch neue Hörer begeistern wird.

Über Ronny Berg

Ronny Berg ist ein Vollblutmusiker und Entertainer, der seit 1995 auf Events, Galas, Messen und privaten Feiern begeistert. Mit seinem großen Repertoire in deutscher und englischer Sprache versteht er es, sein Publikum mitzureißen und für gute Stimmung zu sorgen. Sein Credo „Lebe deine Träume und verträume nicht dein Leben“ spiegelt sich in all seinen Songs wider, die den Zuhörern Mut und Lebensfreude vermitteln sollen.

Auf seinen Social-Media-Kanälen pflegt Ronny Berg einen engen Kontakt zu seinen Fans und teilt dort regelmäßig Tipps für eine positive Lebenseinstellung.

Ein Muss für alle Schlagerfans

„Denkst du noch an früher“ ist ein weiteres Highlight in der beeindruckenden Karriere von Ronny Berg und ein Muss für alle Schlagerfans. Lassen Sie sich von diesem bewegenden Song verzaubern und erleben Sie eine musikalische Reise voller Emotionen und Erinnerungen.

Für weitere Informationen, Interviews oder Rezensionsexemplare steht Ronny Berg gerne zur Verfügung.

Kontakt: Ronny Berg

E-Mail: ronald.brangenberg@online.de

Telefon: +49 (0)751 6526373

Webseite: https://www.ronnyberg.eu/

Ronny Berg – Schlagerstar und Entertainer. Berührend. Mitreißend. Authentisch.

Interpret Ronny Berg

Titel Denkst du noch an früher

Länge 03:07

Musik Hannes Marold

Text Ludwig Rauscher

Verlag Copyright Control

Label Schlagerhimmel (LC 92267)

Produktion, Arrangement & Programming Hannes Marold

Chor Helmut Hirner, Roland Krainz & Hannes Marold

Gitarren Bernd Kofler

Mix & Master Roland Krainz

Coverfoto Foto-Reder, Ravensburg

Covergestaltung Markus Bulinski, MB CREATIVE

ISRC ATKC82400031

EAN 4067248949276

VÖ: 2.8.2024

