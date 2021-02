Routemaster Capital (NEO: DEFI, DE: RMJR) kündigt Privatplatzierung in Höhe von 10 Millionen CAD an

TORONTO, Ontario, 24. Februar 2021 — Routemaster Capital Inc. (das Unternehmen oder Routemaster) (NEO: DEFI, DE: RMJR) freut sich, eine nicht vermittelte Privatplatzierung von bis zu 5.000.000 Stammaktien des Unternehmens (jeweils eine Stammaktie) zum Preis von 2,00 CAD pro Stammaktie anzukündigen. Damit soll ein Bruttoerlös von bis zu 10.000.000 CAD erzielt werden (die Privatplatzierung).

Der Abschluss der Privatplatzierung erfolgt voraussichtlich am oder um den 3. März 2021. Alle im Rahmen der Privatplatzierung begebenen Wertpapiere sind an eine gesetzlich vorgeschriebene Haltedauer von vier Monaten und einem Tag gebunden. Der Abschluss der Privatplatzierung steht unter dem Vorbehalt einer Reihe von Konditionen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf den Erhalt der Genehmigung durch die NEO Stock Exchange.

In Verbindung mit der Privatplatzierung muss im Einklang mit den Statuten der NEO Stock Exchange unter Umständen eine Vermittlungsprovision (Finders Fee) gezahlt werden. Routemaster beabsichtigt, den Erlös aus der Privatplatzierung für die Erweiterung der Geschäftstätigkeit des Unternehmens, für potenzielle Investitionsmöglichkeiten und für allgemeine Unternehmenszwecke zu verwenden.

Die im Rahmen des Angebots angebotenen Wertpapiere werden und wurden weder gemäß dem United States Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung (der U.S. Securities Act) noch gemäß einzelstaatlicher Wertpapiergesetze registriert und dürfen nicht innerhalb der Vereinigten Staaten oder an – bzw. auf Rechnung oder zum Nutzen von – US-Bürger angeboten oder verkauft werden, sofern keine Registrierung nach dem U.S. Securities Act bzw. den geltenden einzelstaatlichen Wertpapiergesetzen erfolgt bzw. keine entsprechende Ausnahmegenehmigung von dieser Registrierungsverpflichtung besteht. Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf oder die Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf der Einheiten dar, noch findet ein Verkauf der Wertpapiere in einem Land statt, in dem ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf rechtswidrig wäre.

Über Routemaster Capital Inc.:

Routemaster Capital Inc. ist eine kanadische Gesellschaft, deren Geschäftsziel es ist, durch den Aufbau und die Verwaltung von Aktiva im dezentralen Finanzsektor einen Wert für die Aktionäre zu schaffen.

Weitere Informationen erhalten Sie über:

Wouter Witvoet

Chief Executive Officer

wouter@defiholdings.ca

+41 76 548 54 65

Vorsorglicher Hinweis bezüglich zukunftsgerichteter Informationen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Zu den zukunftsgerichteten Informationen gehören unter anderem Aussagen in Bezug auf das Geschäft von Defi Holdings, die Verfolgung von Investitionsmöglichkeiten durch Routemaster und die Vorzüge oder potenziellen Erträge solcher Investitionen. Im Allgemeinen sind zukunftsgerichtete Informationen anhand der Verwendung von in die Zukunft gerichteten Begriffen zu erkennen, wie z.B. plant, erwartet, erwartet nicht, wird erwartet, budgetiert, geplant, schätzt, prognostiziert, beabsichtigt, beabsichtigt nicht, glaubt bzw. Abwandlungen solcher Begriffe und Phrasen oder anhand von Aussagen, wonach bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse umgesetzt werden bzw. eintreffen können, könnten, würden oder werden. Zukunftsgerichtete Informationen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken und Ungewissheiten sowie anderen Faktoren, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse, Aktivitäten, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens – je nach Lage des Falles – erheblich von jenen unterscheiden, die in den zukunftsgerichteten Informationen direkt bzw. indirekt zum Ausdruck gebracht wurden. Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren aufzuzeigen, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von jenen in den zukunftsgerichteten Informationen unterscheiden, kann es auch andere Faktoren geben, die zu Ergebnissen führen, die nicht angenommen, geschätzt oder beabsichtigt sind. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Informationen als wahrheitsgemäß herausstellen. Tatsächliche Ergebnisse und zukünftige Ereignisse können unter Umständen erheblich von solchen Aussagen abweichen. Die Leser sollten sich daher nicht vorbehaltslos auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen. Das Unternehmen hat nicht die Absicht, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, es sei denn, dies wird in den geltenden Wertpapiergesetzen gefordert.

DIE CANADIAN SECURITIES EXCHANGE UND IHRE REGULIERUNGSORGANE HABEN DIE ANGEMESSENHEIT BZW. GENAUIGKEIT DIESER MELDUNG NICHT GEPRÜFT UND ÜBERNEHMEN DIESBEZÜGLICH KEINE VERANTWORTUNG.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

