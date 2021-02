Routemaster Capital ernennt Wouter Witvoet, den Gründer von Secfi, zum CEO

TORONTO, Ontario, 16. Februar 2021 — Routemaster Capital Inc. (das Unternehmen oder Routemaster) (NEO: DEFI GR: RMJR) freut sich, die Ernennung von Wouter Witvoet zum Chief Executive Officer des Unternehmens bekannt zu geben.

Herr Witvoet ist Gründer von Secfi, Inc., der ersten Plattform, die durch private Firmenaktien abgesicherte Finanzierungen anbietet, und hat diese auch als CEO geleitet. Secfi beschaffte sich in zwei Finanzierungsrunden sowohl Risikokapital als auch eine Fazilität in Höhe von 550 Millionen US-Dollar von einem führenden New Yorker Hedgefonds. Unter der Führung von Herrn Witvoet steigerte das Unternehmen seine Mitarbeiterzahl von 1 auf 40 und konnte vielen Angestellten von Snowflake, Uber, Pinterest, DoorDash und anderen jene Mittel zur Verfügung stellen, die sie für die Ausübung ihrer Aktienoptionen benötigten.

Wir von Secfi sind Vorreiter des Konzepts, Finanzierungen ausschließlich über Aktien in den privaten Märkten abzusichern – alles nur mit dem Aufbau einer Online-Plattform, die es für die Menschen einfach macht, solche Transaktionen zu tätigen, erläutert Herr Witvoet. Wir sind dabei nach dem Prinzip der zentralen Finanzmärkte vorgegangen und haben alles von Grund auf neu gestaltet – Fonds, Verträge, Verwahrungsdepots und auch den regulatorischen Rahmen. Damit waren wir zwar erfolgreich, aber die Erfindung des dezentralen Finanzwesens kann die Märkte noch effizienter machen. Als ich eingeladen wurde, mich an der Gründung von DeFi Holdings zu beteiligen, war ich sofort von der Idee begeistert, den Anlegern an den öffentlichen Märkten Zugang zu diesen neuen Technologien zu verschaffen.

Wouter und das Team von Routemaster verfügen über eine Fachkenntnis und erstklassige Finanzkompetenz, wie man sie in Kombination sehr selten findet, meint Olivier Roussy Newton, der als Gründungsmitglied von DeFi Holdings auch in beratender Funktion für Routemaster tätig ist. Wir können uns sehr glücklich schätzen, dass ein so erfahrener Experte wie Wouter unser Unternehmen auf seinem Wachstumskurs unterstützen wird.

Herr Witvoet ist ein World Economic Forum Global Shaper, der mit einem Abschluss in Informationswissenschaften von der Universität Utrecht aufwarten kann und ein Masterstudium (MPhil) in Technologiepolitik an der University of Cambridge absolviert hat.

Herr Witvoet wird Herrn Daniyal Baizak als Chief Executive Officer des Unternehmens ablösen. Die Unternehmensführung und das Board of Directors des Unternehmens möchten Herrn Baizak für seine Verdienste um das Unternehmen und für seine dauerhafte Unterstützung danken.

Routemaster Capital Inc. ist eine kanadische Gesellschaft, deren Geschäftsziel es ist, durch den Aufbau und die Verwaltung von Aktiva im dezentralen Finanzsektor einen Wert für die Aktionäre zu schaffen.

