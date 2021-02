Else unterzeichnet eine Vertriebsvereinbarung mit iHerb für mehr als 180 Länder

Else Nahrungsprodukte für Babys und Kinder wird über das globale iHerb-Netzwerk an Millionen potenzieller Kunden in mehr als 180 Ländern weltweit vertrieben werden

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/56738/iHerbFeb1621_DE_PRcom.001.png

VANCOUVER, BC, 16. Februar 2021 – ELSE NUTRITION HOLDINGS INC. (BABY.V) (BABYF) (0YL.F) (Else oder das Unternehmen), das auf pflanzliche Nahrungsprodukte für Babys, Kleinkinder und Kinder spezialisierte Unternehmen, gibt die Unterzeichnung einer Vereinbarung mit dem in den USA ansässigen internationalen Online-Vertriebsunternehmen für Wellness- und Nahrungsprodukte, iHerb Inc., bekannt. Die Vereinbarung ermöglicht Else weitreichenden Zugang zum weltweitem Vertrieb seiner Nahrungsprodukte über die USA hinaus.

Eltern auf der Suche nach gesünderen pflanzlichen Nahrungsalternativen für ihre Kinder, werden in Kürze die Produktlinie Elses Plant-Based Complete Nutrition products for Toddlers bei iHerb.com finden.

Die Partnerschaft mit iHerb stellt eine erfreuliche Entwicklung auf vielen Ebenen dar, kommentierte Hamutal Yitzhak, CEO und Mitbegründer von Else Nutrition. Über unser gemeinsame Verpflichtung, eine gesündere, nachhaltigere Welt zu unterstützen, hinaus, ermöglicht iHerb Else, unser Produktangebot sofort weltweit in Hunderte neuer Länder und Märkte, einschließlich Kanada und Europa, auszudehnen.

Über iHerb, Inc.

iHerb, Inc. vertreibt Nahrungs- und Gesundheitsprodukte in den USA und weltweit. Die Produktpalette des Unternehmens umfasst Nahrungsergänzungsprodukte, Kräuter, Bade- und Schönheitsprodukte, Lebensmittel, Kinder- und Sportartikel. Seit 1996 hat iHerb auf dem Grundsatz und der Mission, Kunden weltweit eine große Auswahl von Gesundheits- und Nahrungsprodukten zu vernünftigen Preisen zu bieten, aufgebaut. iHerb hat seinen Hauptsitz in Morena Valley, Kalifornien und unterhält mehrere Lager in den USA. iHerbs Team von 1.600 engagierten Mitarbeitern hat sich dem Umweltschutz verschrieben und unterstützt durch mehrere umweltfreundliche Initiativen unternehmensweites Recycling und Abfallbegrenzung.

Über Else Nutrition Holdings Inc.

Else Nutrition GH Ltd. ist ein in Israel ansässiges Nahrungsmittel- und Ernährungsunternehmen, das sich auf die Entwicklung von innovativen, gesunden und pflanzlichen Lebensmittel- und Nahrungsprodukten für Babys, Kleinkinder, Kinder und Erwachsene spezialisiert hat. Die revolutionäre, pflanzliche und sojafreie Rezeptur des Unternehmens ist eine gesunde Alternative zu herkömmlichen Milcherzeugnissen. Else Nutrition (vormals INDI) wurde im Jahr 2017 anlässlich des Global Food Innovation Summit in Mailand mit dem Best Health and Diet Solutions Award ausgezeichnet. Das Produkt Else Plant-Based Complete Nutrition for Toddlers erreichte kürzlich Platz 1 unter den Bestsellern in der Kategorie Baby- und Kleinkindnahrung bei Amazon. Else Nutrition Holdings Inc., ist ein börsennotiertes Unternehmen, als TSX Venture Exchange unter dem Handelssymbol BABY, auf dem US-OTC Markets QX Board unter dem Handelssymbol BABYF and auf der Frankfurter Börse unter dem Symbol 0YL notiert. Zum Führungsteam von Else gehören Spitzenkräfte der führenden Unternehmen im Bereich Babynahrung. Viele der Mitglieder von Elses Beratungsausschuss bekleideten ehemals Führungspositionen in Firmen wie Mead Johnson, Abbott Nutrition, Plum Organics und führenden Gesellschaften für Babynahrung. Einige von ihnen haben derzeit auch andere Positionen in führenden Medizinzentren und akademischen Institutionen wie dem Boston Children’s Hospital, Pediatrics der Harvard Medical School, USA, der Universität Tel Aviv, Schneider Children’s Medical Center of Israel, Rambam Medical Center und Technion, Israel und dem Universitätskrankenhaus Brüssel, Belgien, inne.

Nähere Informationen erhalten Sie auf der Webseite elsenutrition.com oder über @elsenutrition auf Facebook und Instagram.

Mediensprecher:

Covet Consumer Business Unit

Gianna Totaro

elsenutrition@powerdigitalmarketing.com

Tel: 1-301-875-6574

Für weiterführende Informationen kontaktieren Sie bitte:

Frau Hamutal Yitzhak, CEO, Gründungsmitglied & Director

ELSE Nutrition Holdings Inc.

E: hamutaly@elsenutrition.com

Tel: +972(0)3-6445095

Sokhie Puar, Director von Else Nutrition

E-Mail: sokhiep@elsenutrition.com

Tel: 604-603-7787

TSX Venture Exchange

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Vorsorgliche Hinweise bezüglich zukunftsgerichteter Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält Aussagen, die zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetzgebung darstellen können. Zukunftsgerichtete Aussagen sind in der Regel durch Wörter wie wird oder ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet. Zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung beinhalten Aussagen bezüglich der voraussichtlichen Termine für die Einreichung der Finanzdokumente des Unternehmens. Solche zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln aktuelle Schätzungen, Überzeugungen und Annahmen des Managements wider, die von aktuellen Bedingungen und erwarteten zukünftigen Entwicklungen sowie auf anderen Faktoren basieren, die das Management unter den gegebenen Umständen für angemessen hält. Es kann nicht versichert werden, dass sich das Vorangegangene als richtig erweisen wird. Zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung gehen unter anderem von der Erwartung aus, dass es aufgrund von COVID 19 zu keinen Unterbrechungen oder Ausfällen in der Lieferkette kommt und dass der Herstellungs-, Vermittlungs- und Lieferlogistikvertrag mit dem Unternehmen nicht aufgelöst wird. Die tatsächlichen Ergebnisse können wesentlich von den Schätzungen, Ansichten und Annahmen abweichen, die in zukunftsgerichteten Aussagen explizit oder implizit zum Ausdruck gebracht werden. Die Leser werden davor gewarnt, sich nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen, die nur die Erwartungen des Managements zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung widerspiegeln. Das Unternehmen hat keine Verpflichtung, solche zukunftsgerichteten Aussagen zu korrigieren bzw. zu aktualisieren, weder aufgrund neuer Informationen oder zukünftiger Ereignisse noch aus sonstigen Gründen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Else Nutrition Holdings Inc.

Hamutal Yitzhak

1048 165th Street

V4A 9A2 Surrey, BC

Kanada

email : hamutal@elseformula.com

Pressekontakt:

Else Nutrition Holdings Inc.

Hamutal Yitzhak

1048 165th Street

V4A 9A2 Surrey, BC

email : hamutal@elseformula.com

