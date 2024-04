RUA GOLD gibt Ernennung von Tyron Breytenbach zu unabhängigem Direktor sowie Ergebnisse von Jahreshauptversammlung der Aktionäre 2024 bekannt

17. April 2024 / IRW-Press / – RUA GOLD Corporation (das Unternehmen oder RUA GOLD) gibt die Ernennung von Tyron Breytenbach zum unabhängigen Director mit heutiger Wirkung bekannt. Herr Breytenbach wurde zum Chair des Audit Committee sowie zum Mitglied des Corporate Governance and Nominating Committee, des Compensation Committee und des Sustainability and Governance Committee ernannt.

Oliver Lennox-King, Chair von RUA GOLD, sagte: Ich freue mich, Tyron als unabhängigen Direktor im Board von RUA willkommen zu heißen. Er bringt eine umfassende Kapitalmarkterfahrung sowie geologisches Know-how über die Lagerstätten in Neuseeland ein, was dem Unternehmen beim Aufbau des Unternehmens und seines Profils in Neuseeland von großem Nutzen sein wird.

Über Tyron Breytenbach

Herr Breytenbach fungiert zurzeit als CEO von Lithium Africa Resources und war früher Aktienanalyst bei Cormark Securities und Stifel Canada sowie SVP Capital Markets bei Aris Mining. In jeder dieser Positionen hatte er intensiven Kontakt mit der internationalen Investment-Community. Herr Breytenbach war Senior Partner und Managing Director in der Investmentbanking-Gruppe beim größten kanadischen Händler in in Mitarbeiterbesitz – Cormark. Vor seiner Tätigkeit auf den Kapitalmärkten war Herr Breytenbach ein Jahrzehnt lang in der Bergbauindustrie als Geologe tätig, wo sein Hauptaugenmerk auf orogene und epithermale Goldlagerstätten gerichtet war und er sich auf Ressourcenschätzungen spezialisierte. Herr Breytenbach besitzt ein BSc (Honours)-Diplom von der Rand Afrikaans University in Südafrika und ist ein ausgewiesener P.Geo in Ontario.

Weitere Informationen finden Sie auf der Website des Unternehmens unter www.ruagold.com. Die Investorenpräsentation kann hier heruntergeladen werden: Investorenpräsentation

Abstimmungsergebnisse der Jahreshauptversammlung der Aktionäre

RUA GOLD gibt auch die Ergebnisse seiner Jahreshauptversammlung der Aktionäre vom 17. April 2024 (die Jahreshauptversammlung) bekannt. Die Aktionäre stimmten für alle bei der Jahreshauptversammlung eingebrachten Punkte, die im Folgenden detailliert angegeben sind. Bei der Jahreshauptversammlung waren insgesamt 30.578.936 Aktien vertreten, was 15,80 % der insgesamt ausgegebenen und ausstehenden Aktien des Unternehmens entspricht.

Beschreibung der Angelegenheit Abstimmungsergebnis Stimmen dafür Enthaltungen

1. Ordentlicher Beschluss zur Wahl eines jeden der

fünf im Informationsrundschreiben beschriebenen

Kandidaten für das Board of Directors des

Unternehmens für das folgende Jahr oder bis ihre

Nachfolger ordnungsgemäß gewählt oder ernannt sind,

vorbehaltlich der Bestimmungen des Business

Corporations Act (British

Columbia):

Paul Criddle Angenommen 30.578.936 –

(100 %) (0 %)

Robert Eckford Angenommen 30.507.236 71.000

(99,77 %) (0,23 %)

Simon Henderson Angenommen 30.578.936 –

(100 %) (0 %)

Oliver Lennox-King Angenommen 30.578.936 –

(100 %) (0 %)

Mario Vetro Angenommen 30.578.936 –

(100 %) (0 %)

Tyron Breytenbach Angenommen 30.578.936 –

(100 %) (0 %)

2. Ordentlicher Beschluss zur Ernennung von Charlton Angenommen 30.578.936 –

& Company, Chartered Professional Accountants, zum (100 %) (0 %)

Auditor des Unternehmens für das folgende

Jahr.

3. Ordentlicher Beschluss zur Ratifizierung und Angenommen 30.578.936 –

Genehmigung der Fortführung des Aktienoptionsplans (100 %) (0 %)

des Unternehmens, der auf den 26. Oktober 2018

datiert

ist.

4. Ordentlicher Beschluss zur Annahme, Ratifizierung Angenommen 30.578.936 –

und Genehmigung der Fortführung des Plans für (100 %) (0 %)

zurückgestellte Aktieneinheiten des Unternehmens,

der auf den 18. März 2024 datiert

ist.

Über RUA GOLD

RUA GOLD (CSE: RUA) ist ein Mineralienunternehmen an der Spitze der Bergbauindustrie, das sich auf die Exploration und Entdeckung von Gold spezialisiert hat. RUA GOLD verfügt über Genehmigungen, die auf eine lange Geschichte bis zum Goldrausch in den späten 1800er Jahren zurückreicht, und hat erfolgreich traditionelle Prospektionsmethoden mit modernen Technologien kombiniert, um wertvolle Goldvorkommen zu entdecken und zu nutzen.

Das Unternehmen engagiert sich für eine verantwortungsbewusste und nachhaltige Exploration, was sich in einer professionellen Planung und Durchführung zeigt, die minimale Auswirkungen auf die Umwelt gewährleistet und darauf abzielt, diese Projekte unter Berücksichtigung der wichtigsten Interessengruppen durchzuführen. RUA GOLD verfügt über ein hochkompetentes Team mit Fachleuten aus Neuseeland, die umfassende Expertise und Erfahrung in den Bereichen Geologie, Geochemie und geophysikalische Explorationstechnologie besitzen.

Gewährung von Optionen

Bei der Ernennung von Tyron Breytenbach gewährte das Unternehmen Optionen auf den Erwerb von insgesamt bis zu 1.500.000 Aktien des Unternehmens. Jede Option kann innerhalb von fünf Jahren nach der Gewährung ausgeübt werden, um eine Aktie des Unternehmens zu einem Ausübungspreis von 0,175 $ pro Aktie zu erwerben. Sämtliche Optionen wurden gemäß dem Rahmen des Aktienoptionsplans des Unternehmens gewährt.

Neue Investor-Relations-Abkommen

Junior Mining Network LLC

Am 8. April 2024 unterzeichnete das Unternehmen ein Werbe-Abkommen mit Junior Mining Network LLC (Junior Mining) für eine Vergütung in Höhe von insgesamt 20.000 CAD in bar. Die Laufzeit der Beauftragung von Junior Mining beträgt ein Jahr. Gemäß den Bedingungen dieser Beauftragung wird Junior Mining für die Verbreitung von Pressemitteilungen sorgen und das Unternehmen auf seiner Website (www.juniorminingnetwork.com) vorstellen. Die Geschäftsräume von Junior Mining befinden sich unter der Anschrift 600 Inwood Avenue N. Suite 130, St. Paul, Minnesota 55128 und ist unter 763-200-1386 oder support@juniorminingnetwork.com zu erreichen. Junior Mining und dessen Geschäftsinhaber sind vom Unternehmen unabhängig und sind weder direkt noch indirekt am Unternehmen oder dessen Wertpapieren beteiligt, noch haben sie das Recht, eine solche Beteiligung zu erwerben.

NAI Interactive Ltd.

Am 4. April 2024 unterzeichnete das Unternehmen außerdem ein Marketingabkommen mit NAI Interactive Ltd. (NAI) für eine Vergütung in Höhe von insgesamt 8.400 CAD in bar zuzüglich Steuern, die im Voraus für einen Zeitraum von sechs Monaten bezahlt wird, beginnend am 29. April 2024. Gemäß den Bedingungen dieses Abkommens wird NAI dem Unternehmen bestimmte Dienstleistungen im Bereich der Investor-Relations-Kommunikation anbieten, wie etwa E-Mail-Marketing und CEO-Interviews. Die Geschäftsräume von NAI befinden sich unter der Anschrift 2209 – 1111 Alberni Street Vancouver, British Columbia V6E 4V2 und ist unter 604-488-8878 oder info@nai500.com zu erreichen. NAI und dessen Geschäftsinhaber sind vom Unternehmen unabhängig und sind weder direkt noch indirekt am Unternehmen oder dessen Wertpapieren beteiligt, noch haben sie das Recht, eine solche Beteiligung zu erwerben.

Gold Standard Media LLC

Am 15. April 2024 unterzeichnete das Unternehmen ein Werbeabkommen mit Gold Standard Media LLC (Gold Standard) für eine Vergütung in Höhe von insgesamt 284.000 CAD in bar, die am 19. April 2024 fällig ist. Gold Standard hat zugestimmt, dem Unternehmen seine Dienste für die Erstellung von Landingpages und die Erbringung von Dienstleistungen in den Bereichen digitales Marketing, E-Mail-Marketing und Influencer-Marketing zur Verfügung zu stellen. Gold Standard wird seine Dienstleistungen für einen Zeitraum von 90 Tagen erbringen, beginnend am 22. April 2024. Gold Standard und dessen Direktoren sind vom Unternehmen unabhängig und besitzen 3.247.614 Stammaktien des Unternehmens. Die Geschäftsräume von Gold Standard befinden sich unter der Anschrift 723 W, University Ave., #110-283 Georgetown, TX 78626. Gold Standard kann telefonisch unter (626) 733-3678 oder per E-Mail unter Kennethameduri@gmail.com erreicht werden.

Investing News Network

Am 16. April 2024 unterzeichnete das Unternehmen ein Abkommen hinsichtlich einer Werbekampagne mit Dig Media Inc. dba Investing News Network (INN) für ein Vergütung in Höhe von insgesamt 57.000 CAD in bar zuzüglich Mehrwertsteuer. INN ist ein Privatunternehmen mit Hauptsitz in Vancouver in der kanadischen Provinz British Columbia, das seit 2007 Werbedienstleistungen auf www.investingnews.com anbietet. Die Laufzeit der Beauftragung von INN beträgt zwölf Monate und soll spätestens am 16. Mai 2024 beginnen. INN wird auf seiner Website Werbung schalten, um den Bekanntheitsgrad des Unternehmens zu steigern. INN und dessen Geschäftsinhaber sind vom Unternehmen unabhängig und sind weder direkt noch indirekt am Unternehmen oder dessen Wertpapieren beteiligt, noch haben sie das Recht, eine solche Beteiligung zu erwerben. Die Geschäftsräume von INN befinden sich unter der Anschrift 736 Granville Street – Suite 1200 in Vancouver, BC Canada und können unter 604-688-8231 oder info@investingnews.com erreicht werden.

Weitere Informationen finden Sie in den Offenlegungsunterlagen des Unternehmens auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca.

Im Namen des Board of Directors,

/s/ Robert Eckford

Robert Eckford, Chief Executive Officer und Direktor

Kontaktdaten:

Tel: +1 604 655 7354

E-Mail: reckford@RUAGOLD.com

Webseite: www.RUAGOLD.com

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/74291/RuaGold_180424_DEPRCOM.001.png

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Rua Gold Inc.

Robert Eckford

1500 – 1055 West Georgia St

V6E 4N7 Vancouver, BC

Kanada

email : reckford@ruagold.com

Pressekontakt:

Rua Gold Inc.

Robert Eckford

1500 – 1055 West Georgia St

V6E 4N7 Vancouver, BC

email : reckford@ruagold.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

