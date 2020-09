Rückenschmerzen? Nein danke!

Mit leichten Übungen in wenigen Minuten anhaltende Rückenschmerzen lindern

DAS GEHEIMNIS EINES SCHMERZFREIEN UNTEREN RÜCKENS

Chronische Schmerzen im unteren Rückenbereich können das Leben zur Qual machen. Viele finden trotz Physiotherapie, Chiropraktiker, Akupunktur und Schmerzmitteln keine dauerhafte Lösung. Schlimmer noch, es entsteht der Eindruck, dass es nichts zu geben scheint, das zu einer Besserung führt.

Es gibt ein einfaches, dreistufiges System von sanften Bewegungen und leichten Übungen des kanadischen Fitnesstrainers und Kinesiologen Rick Kaselj, das dabei helfen kann, in nur wenigen Minuten am Tag schrittweise Rückenschmerzen zu beseitigen.

WER IST RICK KASELJ?

Rick ist der „Go-To“-Typ, wenn es darum geht, Verletzungen und Schmerzen zu überwinden. Sein eigener Weg beginnt mit einer schweren Rückenverletzung. Er will kein Leben voller Schmerzen, Termine und Drogen. Mit sich selbst als Versuchskaninchen entwickelt er Strategien und Techniken, mit denen er seine Komplikationen überwindet.

Im Jahr 2008 dann wird Exercises for Injuries gegründet, ein internationales Gesundheits- und Wellness-Unternehmen, das digitale und physische Produkte und Programme zu einer Vielzahl von Themen rund um die Gesundheit anbietet. Bis heute entwickelt Rick neue Produkte und Videoprogramme, die bereits hunderttausenden Menschen auf der ganzen Welt dabei helfen, schmerzhafte Verletzungen durch Übungsprogramme für zu Hause mit Videos sicher und effektiv zu heilen. Dr. Diana Schulle (heilungdurchbewegung.com), die die Programme übersetzt und dem deutschsprachigen Publikum zur Verfügung stellt, ist Lizenzinhaberin für Deutschland.

WIE KOMMT ES EIGENTLICH KREUZSCHMERZEN?

Schmerzen im unteren Rücken werden selten durch Verletzungen oder Schwäche in diesem Bereich verursacht! Die meisten von uns bewegen wichtige Bereiche ihres Körpers im Alltag nicht genug, wie die Hüften, Kniesehnen, Kniegelenke, Rücken und Schultern, weil sie viel Sitzen. Doch wenn wir diese Bereiche nicht ausreichend bewegen, werden sie schwach und können nicht mehr die Bewegungen ausführen, für die sie entwickelt worden sind.

Wenn wir dann beispielsweise länger gelaufen sind als sonst oder auf die falsche Weise etwas hochgehoben haben, dann können die Muskeln und Knochen, die uns bei diesen Bewegungen helfen sollen, ihren Job nicht mehr machen. Wenn dies geschieht, nimmt der Körper sofort Anpassungen vor, um diese Unzulänglichkeit auszugleichen.

WAS MACHT ER ALSO?

In vielen dieser Fälle bittet er den unteren Rücken, „einzuspringen“ und zu helfen. Aber der untere Rücken wurde nicht als primäres Stützsystem für diese Art von „großen“ Körperbewegungen konzipiert, und er kann sie nicht dauerhaft bewältigen. Also strafft er die Muskeln um den unteren Rücken und die Hüften herum, um uns zu schützen und weitere Schäden zu vermeiden. Und wenn er das immer wieder machen muss, dann löst das nach einiger Zeit Schmerzen im unteren Rückenbereich aus, manchmal auch Krämpfe.

SCHMERZEN IM UNTEREN RÜCKEN BESEITIGEN

Das Programm umfasst acht verschiedene Ansätze zur Heilung und Stärkung des unteren Rückens und aller ihn beeinflussenden Bereiche. Da das Problem aus so vielen verschiedenen Blickwinkeln und mit vielen verschiedenen Ansätzen angegangen wird, können sich die Schmerzen nirgendwo verstecken.

ES IST EINFACH

Die acht verschiedenen Ansätze in drei Stufen sind zu einer sehr leichten Routine zusammengestellt, die jeder machen kann, auch wenn er sich seit Langem nicht mehr sportlich betätigt hat. So lassen sich Schritt für Schritt schnelle Ergebnisse erzielen.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

HeilungDurchBewegung

Frau Dr. Diana Schulle

Fröaufstr. 9

12161 Berlin

Deutschland

fon ..: 01723187799

web ..: https://heilungdurchbewegung.com

email : mail@heilungdurchbewegung.com

Heilung durch Bewegung

Zurück in Ihr schmerzfreies Leben

Rick Kaseljs Programme zur häuslichen Heilung von Verletzungen, Folgen von Operationen und zur Beseitigung von Schmerzen (in deutscher Sprache)

Sie können diese Pressemitteilung – auch in geänderter oder gekürzter Form – mit Quelllink auf unsere Homepage auf Ihrer Webseite kostenlos verwenden.

Pressekontakt:

HeilungDurchBewegung

Frau Dr. Diana Schulle

Fröaufstr. 9

12161 Berlin

fon ..: 01723187799

web ..: https://heilungdurchbewegung.com

email : mail@heilungdurchbewegung.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Der Fall Wirecard und Jan Marsalek: Gibt es ein 5 Millionen Kopfgeld auf den Ex-Manager? Carl Data Solutions entscheidet sich, die Übernahme von Infocube Technology Ltd. nicht weiter zu verfolgen