Rückkehr nach Offenbach: Schugar Natursteine bietet wieder vollen Steinmetz-Service

Schugar Natursteine gibt die Rückkehr nach Offenbach am Main bekannt. Der Fachbetrieb bietet wieder vollen Service für Grabsteine, Granit-Küchenarbeitsplatten und Bausanierung in allen Stadtteilen.

Frankfurt-Fechenheim / Offenbach am Main. Die Schugar Natursteine gibt die offizielle Rückkehr und die Ausweitung ihrer Dienstleistungen für das gesamte Stadtgebiet von Offenbach am Main bekannt. Für das seit 1951 in dritter Generation geführte Familienunternehmen schließt sich damit ein historischer Kreis: Schugar Natursteine betrieb in der Vergangenheit bereits eine eigene Werkstatt in Offenbach. Durch die Lage des heutigen Betriebs am Einbiglerweg 5 in Frankfurt-Fechenheim liegt die Werkstatt direkt an der Stadtgrenze: Über die Carl-Ulrich-Brücke oder die B43 erreichen Kunden aus Bürgel, Rumpenheim, dem Nordend, Kaiserlei und dem Offenbacher Zentrum die große Ausstellung und Werkstatt in nur 5 bis 8 Minuten.

„Offenbach am Main gehört fest zur Geschichte unseres Betriebs. Wir freuen uns sehr über diese Rückkehr zu unseren Wurzeln und darüber, unsere Kunden in Offenbach nun wieder mit unserem vollständigen Leistungsspektrum betreuen zu können“, erklärt Inhaber Sebastian Schugar von Schugar Natursteine. „Von der individuellen Planung für Grabsteine Offenbach auf allen städtischen Friedhöfen bis hin zu maßgefertigten Granit-Arbeitsplatten für moderne Küchen und der Restaurierung historischer Sandsteinfassaden bieten wir bewährtes Handwerk aus eigener Fertigung.“

Mit der Rückkehr deckt Schugar Natursteine sowohl den sakralen Bereich als auch den Bau- und Wohnsektor umfassend ab:

1. Naturstein am Bau & Wohnen: Für Neubauprojekte wie im Hafen Offenbach fertigt das Unternehmen passgenaue Küchenarbeitsplatten aus Granit, Marmor und Keramik sowie fugenarme Naturstein-Bäder. Auch trittsichere Innen- und Außentreppen sowie Fensterbänke gehören zum Portfolio.

2. Denkmalpflege & Sandstein-Restaurierung: Zur Erhaltung historischer Gründerzeit-Fassaden im Offenbacher Nordend und Westend bietet Schugar Natursteine fachgerechte Sandstein-Sanierungen sowie die handwerkliche Rekonstruktion von Toren, Gewänden und Sockeln aus regionalem Mainsandstein.

3. Rechtskonforme Vorgarten- & Außenanlagen: Angesichts des hessischen Schottergarten-Verbots (§ 35 Abs. 9 HeNatG) und der Offenbacher Entwässerungssatzung gestaltet der Betrieb sickerfähige Einfahrten und Terrassenbeläge aus Natursteinpflaster, durch deren Fugen Niederschlagswasser natürlich versickert.

Im Bereich der Friedhofskultur ist Schugar Natursteine offiziell bei der zentralen Friedhofsverwaltung der ESO Stadtservices Offenbach (Mühlheimer Straße 425) registriert und für Arbeiten auf allen fünf städtischen Friedhöfen zugelassen (Neuer Friedhof, Alter Friedhof, Friedhof Bürgel, Friedhof Bieber, Friedhof Rumpenheim).

Hinterbliebene profitieren von einem umfassenden Entlastungsservice: Schugar Natursteine übernimmt das komplette behördliche Genehmigungsverfahren mit der ESO, führt die gesetzlich vorgeschriebene statische Standsicherheitsprüfung nach den Richtlinien der TA Grabmal durch und garantiert durch zertifizierte Siegel wie FairStone und XertifiX lückenlose Herkunftsnachweise zur Verhinderung ausbeuterischer Kinderarbeit.

Ein zentrales Anliegen des Familienbetriebs ist Transparenz und Kundennähe. Für sämtliche Aufmaße, Ortstermine und Beratungen im Offenbacher Stadtgebiet berechnet Schugar Natursteine keinerlei Anfahrtskosten. Interessierte Bauherren, Immobilieneigentümer und Angehörige können sich ab sofort persönlich vor Ort in der Fechenheimer Ausstellung inspirieren lassen oder Termine für kostenfreie Beratungsgespräche vereinbaren. Alle Leistungen und Anfahrtsbeschreibungen sind auf der Übersichtsseite für den Steinmetz Offenbach abrufbar.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Schugar Natursteine

Herr Sebastian Schugar

Einbiglerweg 5

60386 Frankfurt am Main

Deutschland

fon ..: 069 413858

fax ..: 069 868074

web ..: https://www.schugar.de

email : info@schugar.de

Schugar Natursteine ist ein traditionsreicher Steinmetz-Fachbetrieb aus Frankfurt am Main mit Wurzeln seit 1951. Gegründet von Siegfried Schugar, hat sich das Unternehmen über drei Generationen hinweg zu einer festen Adresse für Grabsteine, Grabmale und hochwertige Natursteinarbeiten entwickelt. Heute führt Sebastian Schugar den Betrieb in einer bewusst fokussierten Struktur weiter: persönlich, handwerklich geprägt und mit klarem Qualitätsanspruch. Das Unternehmen vereint zwei komplementäre Geschäftsbereiche unter einem gemeinsamen Werteverständnis: Grabmale für Familien in Trauer sowie Naturstein am Bau für Architektur, Gestaltung und langfristige Bauqualität. Im Mittelpunkt stehen dabei stets persönliche Beratung, Respekt vor Mensch und Material sowie Arbeiten, die auf Dauer angelegt sind. Weitere Informationen finden sich unter https://www.schugar.de.

Pressekontakt:

Schugar Natursteine

Herr Sebastian Schugar

Einbiglerweg 5

60386 Frankfurt am Main

fon ..: 069 413858

email : info@schugar.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Bobcat Bensheim bezieht neuen Standort in Zwingenberg Sichtbar in ChatGPT, Gemini & Co.: Truffle startet als handlungsorientiertes GEO-Tool in Deutschland