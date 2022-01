Rundum sorglos mit dem Jeep E-Bikes Versicherungsschutz

Jeep E-Bikes bietet ab sofort die Möglichkeit einer E-Bike-Versicherung in Kooperation mit ELEMENT.

Der E-Bike Schutz powered by Jeep E-Bikes bietet umfassenden Versicherungsschutz zu fairen Preisen und soll die „Alles-aus-einer-Hand“-Strategie der E-Bike-Marke unterstreichen.

E-Bikes liegen voll im Trend. Vor allem seitdem Urlaubsreisen pandemiebedingt auf der Kippe stehen und Verbrennerfahren immer weniger angesagt ist, investieren deutlich mehr Menschen in ein E-Bike. Der Ärger ist dann groß, wenn dem neuen Prachtstück nach einer ausgedehnten Pause im Biergarten plötzlich das Display fehlt oder nach einem Sturz die Elektronik eine Macke hat. Da Hausratversicherungen, wenn überhaupt, meist nur Diebstahl aus der eigenen Wohnung oder dem Keller versichern und die Haftpflichtversicherung meist nicht greift, bekommen die Biker den Schaden häufig nicht ersetzt.

Der E-Bike Schutz powered by Jeep E-Bikes ist auf den Bedarf von E-Bikern zugeschnitten. Die Prämie beginnt bei 5,99 Euro im Monat und bietet einen umfangreichen Versicherungsschutz. Die Höhe richtet sich nach dem Kaufwert des Jeep E-Bikes. „Wir möchten unseren Kunden eine sinnvolle Zusatzversicherung bieten, um die finanziellen Folgen einer möglichen Beschädigung, Zerstörung oder Diebstahl ihres Jeep E-Bikes abzusichern – und das ab 20 Cent pro Tag“, ergänzt Vertriebsleiter Stefan Hochwald. Dabei habe man auf einen möglichst umfassenden Schutz zu einem fairen Preis sowie schlanke Prozesse Wert gelegt. „Wir möchten unseren Kunden ein Rundum-sorglos-Paket bieten. Bei uns erhält man alles aus einer Hand – Beratung, Kauf, Lieferung, Wartung und Reparatur. Mit dem E-Bike Schutz powered by Jeep E-Bikes gehen wir diesen Weg stringent weiter“, so Hochwald.

Versicherungsschutz besteht bei Beschädigung oder Zerstörung durch beispielsweise Unfall, Sturz, Bedienungsfehler oder Feuchtigkeitsschäden, um nur einige Fälle zu erwähnen. Wenn die Akkuleistung dauerhaft bei weniger als 50% liegt, wird dieser ebenfalls ersetzt. Versichert ist unter anderem auch der Verlust durch Diebstahl oder Teilediebstahl wie zum Beispiel des Akkus. Der E-Bike Schutz powered by Jeep E-Bikes besteht weltweit an 365 Tagen im Jahr.

Den neuen Jeep E-Bikes Schutz mit einer Beschreibung der einzelnen Versicherungsbestandteile sowie allgemeine Informationen zum Thema E-Bike Versicherung gibt es auf der Website https://www.jp-ebikes.de/schutz.

Die Elektro Mobile Deutschland GmbH mit Sitz in Offenburg ist der alleinige Generalvertrieb für Jeep E-Bikes mit langjährigem Exklusivvertrag.

