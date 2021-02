RYU Apparel notiert wieder am OTCQB

VANCOUVER, BC – 9. Februar 2021 — RYU Apparel Inc. (TSXV:RYU) (OTCQB:RYPPF) (FWB: RYA) (RYU oder das Unternehmen), ein Hersteller preisgekrönter urbaner Sportbekleidung, freut sich, die erneute Notierung am OTCQB-Venture-Market bekannt zu geben. Der OTCQB wird von der SEC als etablierter öffentlicher Markt anerkannt und alle OTCQB-gelisteten Unternehmen müssen hinsichtlich der SEC-Anmeldeanforderungen auf dem neuesten Stand sein.

Cesare Fazari, Chairman und CEO, sagte: Wir freuen uns, wieder am OTCQB zu notieren, da wir dies unseren Aktionären bereits angekündigt hatten. Wir glauben, dass dieses Listing unseren bestehenden Aktionären zugutekommen wird sowie zu einer höheren Liquidität führen und dazu beitragen sollte, unsere Aktionärsbasis sowohl in den USA als auch international zu erweitern.

Um am OTCQB-Markt gehandelt werden zu können, müssen Unternehmen jährliche Überprüfungen durchlaufen, einen Mindestangebotspreistest bestehen und in ihrer Finanzberichterstattung auf dem neuesten Stand sein. Der Handel mit den Aktien des Unternehmens am OTCQB begann am 5. Februar 2021 unter dem Ticker RYPPF.

Über RYU Apparel

RYU Apparel (TSXV: RYU, OTCQB: RYPPF, FWB: RYAA) oder Respect Your Universe ist eine preisgekrönte urbane Sportbekleidungs- und Accessoires-Marke, die für Fitness, Leistung und den Lebensstil entwickelt wurde. Ohne Kompromisse in Bezug auf Passform, Komfort und Haltbarkeit entwickelt – RYU steigert die Leistung des Menschen.

Weitere Informationen erhalten Sie unter: ryu.com

Vorsorglicher Hinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen

Die TSX Venture Exchange Inc. und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange Inc. als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung.

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen, die verschiedene Risiken und Ungewissheiten in Bezug auf zukünftige Ereignisse beinhalten. Solche zukunftsgerichteten Informationen können ohne Einschränkung Aussagen enthalten, die auf aktuellen Erwartungen beruhen, die mit einer Reihe von Risiken und Ungewissheiten verbunden sind und keine Garantie für zukünftige Leistungen von RYU darstellen, wie z. B. Aussagen über die Einführung einer Golfbekleidungssparte, die boomende Golfindustrie, zukünftige Umsätze, die Ernennung von Rob Blair. Es gibt zahlreiche Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse sowie die Pläne und Ziele des Unternehmens wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebrachten abweichen, einschließlich: (i) ungünstiger Marktbedingungen, einschließlich Zustände, die sich aus der COVID-19-Pandemie oder anderen Faktoren ergeben; (ii) der Unfähigkeit, die Marke RYU zu erneuern, strategische Ziele umzusetzen und in die Gewinnzone zurückzukehren; (iii) der Unfähigkeit, die erwarteten Umsatzprognosen zu erreichen; (iv) der Unfähigkeit, die erwartete Beratungsvereinbarung abzuschließen; und (v) der Unfähigkeit, die geplante Wiedereröffnung des Geschäfts oder das Pilotprogramm zum RYU Studio-Konzept abzuschließen. Tatsächliche Ergebnisse und zukünftige Ereignisse können erheblich von den in diesen Informationen erwarteten abweichen. Diese und alle nachfolgenden schriftlichen und mündlichen zukunftsgerichteten Aussagen beruhen auf Einschätzungen und Meinungen des Managements zu dem Zeitpunkt, an dem sie gemacht werden, und werden in ihrer Gesamtheit ausdrücklich durch diesen Hinweis eingeschränkt. RYU beabsichtigt nicht, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

