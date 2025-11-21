  • Sabine Elara begeistert mit ihrem neuen Song „Ich sage ja“ – Ein Liebeslied voller Herz und Gefühl

    Die Erfolgsgeschichte geht weiter

    BildMit „Ich sage ja“ präsentiert Sabine Elara einen Song, der Liebe, Vertrauen und den Mut zum wahren Gefühl in den Mittelpunkt stellt. Entstanden ist ein ehrliches, gefühlvolles Werk – mit Text und Musik aus eigener Feder.

    In emotionalen Worten erzählt sie von Liebe, Vertrauen und dem besonderen Moment, in dem man mit ganzem Herzen „Ja“ sagt. Als Songwriterin und Komponistin beweist Sabine Elara ihr außergewöhnliches Gespür für Melodie und Gefühl. Ihre warme Stimme, gepaart mit authentischer Ausdruckskraft, macht den Titel zu einem echten Highlight in der deutschsprachigen Musikszene.

    Das dazugehörige Musikvideo wurde in Prag unter der Regie von Denny Schönemann (Star Promotion Studios) produziert. In atmosphärischen Bildern fängt es die romantische Stimmung des Songs perfekt ein und unterstreicht die emotionale Botschaft. Für die professionelle Musikproduktion zeichnet Wörle-Musicland verantwortlich – bekannt für glasklaren Sound und gefühlvolle Arrangements.

    „Ich sage ja“ ist mehr als nur ein Song – es ist ein musikalisches Liebesbekenntnis. Ein Titel, der mitten ins Herz trifft und dort bleibt.
    Titel: Ich sage ja

    Sabine Elara – Ich sage ja 3:32 Minuten
    Text und Musik: Sabine Elara
    Musikvideo: Denny Schönemann | Star Promotion Studios (Prag)
    ISRC-Nr. DEAR42504495
    Label: Lieblingsschlager
    VÖ-Datum: 21.11.2025
    Quelle: Denny Schönemann/ Lieblingsschlager

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    Sperbys Musikplantage
    Herr Hans Peter Sperber
    Weisestraße 55
    12049 Berlin
    Deutschland

    fon ..: 01723832237
    web ..: http://Sperbys-Musikplantage.de
    email : kontakt@sperbys-musikplantage.de

    Presse- und Promotionagentur:

    Hans Peter Sperber
    Sperbys Musikplantage
    = Künstler- und Promotion-Service =
    Weisestr. 55 – 12049 Berlin
    kontakt@sperbys-musikplantage.de
    Telefon 0172 3832237
    https://sperbys-musikplantage.over-blog.com/
    https://www.sperbys-musikplantage.de/

    Sperbys Musikplantage ist der Spezialist für Bemusterungen und Künstlerpromotion im Internet. Wir bewerben Ihre neue CD, Album oder Lied breitflächig im Web auf Musik- und Presseportalen, Instagram, Xing, LinkedIn sowie sehr ausgiebig auf Facebook.
    Wir machen Mailbemusterung bei allen großen Radiostationen in Deutschland, Österreich, Schweiz, Belgien, Niederlande und Südtirol. Dann auch bei allen Webradios und lokalen UKW-Sendern in Deutschland und weltweit. Wir haben ca. 1250 Radiokontakte gelistet. Wir sind der Bemusterungs- und Promotion-Spezialist für deutsch gesungene Musik. Aber wir machen diese Arbeit auch für Musik in anderen Sprachen.

    Pressekontakt:

    Sperbys Musikplantage
    Herr Hans Peter Sperber
    Weisestraße 55
    12049 Berlin

    fon ..: 01723832237
    web ..: http://Sperbys-Musikplantage.de
    email : kontakt@sperbys-musikplantage.de


    Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

    Wer Wo Was Wann Warum Wie - die W-Fragen
    Lesen Sie auf Wo Was auch:
    1. Das Leben ist zu kurz für irgendwann – die neue Single von Sabine Elara
      Ein Lied wie das Leben...

    2. Steffi Fester präsentiert ihren neuen Song „Ein Oldie auf Tour“ mit Kultfaktor
      Die neue Single ist da...

    3. Liebe ist groß – das neue Liebeslied von Ulli Schwinge
      Ein Lied aus seinem kommenden Album...

    4. Tatü tata – der flotte und humorvolle Feuerwehrsong von Sabine W.
      Die zweite Auskopplung aus dem Sampler Sperbys Musikplantage...

    5. Toni Echt Jetzt veröffentlicht emotionales Album „Zwischen den Tönen“ voller Gefühl, Tiefe und Klangmagie
      Mit "Zwischen den Tönen" präsentiert Toni Echt Jetzt ein berührendes Piano-Album mit 16 emotionalen Songs über Liebe, Sehnsucht und das, was zwischen den Tönen liegt....

    6. Twisted Rose geben Vollgas mit ihrem Song „Greed 4 Speed“
      Neue Single der aufstrebenden Rockband Twisted Rose. Laut - Hart - polarisierend...

    Categories: Presse - News

    Comments are currently closed.