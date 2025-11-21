Wie im Traum 2025 – Die Neuaufnahme des alten Hits von Andy Schäfer

Das Leben ist nicht nur ein Traum

Bereits im Jahre 1993 war Andy Schäfer mit seinem Song „WIE IM TRAUM“ sehr erfolgreich und in verschiedenen Hitparaden zu hören. Auch in verschiedenen TV – Sendungen war er damals mit diesem Song zu Gast. Im Jahre 2018 wurde der Song neu aufgenommen und ist auf seinem damaligen Album auch gleichzeitig der Titelsong.

Der Song wurde von Thomas Katzmarzik getextet und komponiert, welcher auch den Song „On A Night Like This“ von La Bouche, mit der unvergessenen, legendären Melanie Thornten, komponiert hat.

Der Song erzählt wie es früher war und dass man heute noch immer so verliebt ist wie damals. So kam es, dass dieser Song natürlich bei seinen Auftritten immer ein fester Bestandteil ist. Daraufhin wurde er auch immer wieder angesprochen, ob er diesen Song, aus seinem gleichnamigen Album, nicht doch noch auskoppeln und veröffentlichen möchte.

Nun musste er natürlich nicht lange überlegen und so hat sein langjähriger Produzent Gerd Lorenz (Geschwister Hofmann, Die Amigos, Norman Langen, Oliver Thomas usw.) diesen Song überarbeitet und zeitgemäß neu abgemischt.

Veröffentlicht wird die Single vom aufstrebenden Label TSL-Records, LC 50440. Der Song ist ab 21.11.2025 auf allen Download- und Streaming-Portalen erhältlich.

Text und Musik: Thomas Katzmarzik

VÖ-Datum: 21.11.2025

Label: TSL-Records, LC 50440

ISRC: DEWO32510031

EAN: 4070169074767

Quelle: Büro Andy Schäfer

