Mein Schaukelpferd – die Weihnachtsballade von Schlagerlegende Chris Doerk
CHRIS DOERK verzaubert mit neuer Weihnachts-Single – ein Lied voller Erinnerungen, Wärme und festlicher Magie!
Wenn der erste Schnee fällt, Lichterglanz die Straßen erfüllt und vertraute Melodien erklingen, dann ist es wieder so weit: Die Zeit der großen Gefühle, des Innehaltens und der Erinnerungen ist da!
Pünktlich dazu schenkt uns CHRIS DOERK, die unvergessene und beliebte Schlagerlegende der DDR, ein musikalisches Juwel für die Advents- und Weihnachtszeit.
Am Montag den 17. November 2025 erscheint ihre neue Weihnachts-Single „Mein Schaukelpferd“ als Digital-Release auf allen großen Streaming- und Download-Plattformen beim Muldensteiner Schlager-Musiklabel StonelandRECORDS.
Text und Musik zu „Mein Schaukelpferd“ stammen aus der Feder von CHRIS DOERK – einer Künstlerin, die seit Jahrzehnten mit ihrer unverwechselbaren Stimme und ihrer Herzenswärme Generationen berührt. Ihr neues Weihnachtslied lädt zum Träumen und Erinnern ein.
Mit „Mein Schaukelpferd“ erzählt CHRIS DOERK eine Geschichte, die mitten ins Herz trifft – über die kleinen Wunder des Alltags, das Licht in dunklen Tagen und die Magie, die uns jedes Jahr aufs Neue im Glanz und Zauber der Weihnachtszeit vereint.
„Mein Schaukelpferd“ ist ein Lied, das uns nicht nur den Zauber von Weihnachten spüren lässt, sondern auch zeigt, dass echte Musik nie aus der Zeit fällt – und immer wieder die Herzen berührt.
