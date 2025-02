SAFIYA singt die Hymne zum Weltfrauentag!

Am 8. März wird er allenthalben gefeiert im Land – der Weltfrauentag. Und die ultimative Hymne dazu stammt von ihr: SAFIYA, ebenso attraktive wie stimmstarke Popschlager-Sängerin aus Frankfurt.

Mit „Bleib in Erinnerung“ so der Titel, gelang ihr ein ebenso mitreißendes wie eigängiges Selbstbestimmungs-Statement. Von Loreen, der zweifachen ESC-Gewinnerin komponiert, und SAFIYA selbst getextet weist der Song mit gleich mehreren Rekorden auf: Über 1300 Radioplays in kürzester Zeit, ob Top-Positionen in den Airplay-, Amazon- und DDP-Charts – das kann sich wahrlich sehen lassen. Kein Wunder, wenn SAFIYA inzwischen als kommender Star im Popschlager-Himmel gehandelt wird. Und ob im „Original“ oder dem knackig-kurzen „Radio Edit“ – SAFIYAs deutsche Version von Loreens „My Heart is Refusing Me“, so sind sich die Radiomacher einig, steht der englischen in nichts nach. Im Gegenteil: „Das ist female Empowerment pur – ein starker Song von und für starke Frauen“, wie das Magazin „Hossa!“ schreibt.

SAFIYA geht es um mehr als nur bloßes Abfeiern und den schnellen Herz auf Schmerz-Reim. Im Gegensatz zu vielen ihrer Kolleginnen im harten Biz der leichten Muse hat sie was zu sagen. Und das tut sie mit viel Leidenschaft! In ihrem Song thematisiert sie die innere Zerrissenheit, die entsteht, wenn man versucht, den Erwartungen anderer zu entsprechen, und betont, wie wichtig es ist, sich selbst treu zu bleiben.

Einen guten Namen gemacht hat sich die ebenso sympathische wie attraktive Sängerin durch souverän produzierte Hits wie „Geiles Leben“, „Alles Klar“, „Wunderland“ oder „Stimmen im Wind“ und zahlreiche TV-Auftritte (u.a. bei Silbereisen, „Kiwi“ oder „Brisant“). Ihre Songs verbinden eingängige Melodien mit emotionalen Texten und sollen ihre Zuhörer, so sagt sie selbst „dazu inspirieren, um an die Magie des Lebens zu glauben“. Vor kurzem erst sorgte sie durch den Gewinn gleich dreier Deutscher Rock & Pop Preise für Aufsehen, darunter auch in der Königskategorie „Beste Schlagersängerin“. Dem fügt sie noch ein weiteres Erfolgs-Highlight hinzu: „Bleib in Erinnerung“, ihr motivierender, musikalischer Mutmacher.

Geboren in Gaziantep in der Türkei, kam SAFIYA im Alter von zwei Jahren mit ihrer Familie nach Deutschland. Ihr Leben war von Anfang an von Herausforderungen geprägt: Ihre Mutter starb, als sie gerade drei Jahre alt war. Aufgewachsen mit zwei älteren Brüdern und zwei älteren Schwestern, musste sie früh lernen, auf eigenen Füßen zu stehen und selbstständig durchs Leben zu gehen.

Nach ihrer erfolgreich abgeschlossenen Ausbildung zur Augenoptikerin entschied sie sich, ihrer wahren Leidenschaft zu folgen und aus der Musik ihre Berufung zu machen. So ist SAFIYA weit mehr als nur Sängerin – sie ist eine Künstlerin, die Emotionen auf die Bühne bringt und schreibt ihr Texte oft selbst. Mit ihrer charakterstarken Stimme, ihrer authentischen Ausstrahlung und ihrem unverkennbaren südländischen Temperament begeistert sie Menschen jeden Alters. Sie verkörpert Stärke, Selbstbewusstsein und Freiheit – Eigenschaften, die sich auch in ihrer Musik widerspiegeln und sie zu etwas ganz Neuem in der Schlager-Szene machen. Martin Buchenberger, Chefredakteur von Deutschlands größtem Entertainment-Magazin jedenfalls hat eine klare Meinung dazu: „Das muss man live erleben“.

Im vorigen Jahr trat sie bei über 20 Festivals auf, darunter die „Schlagernacht der Stars“ in Wiesmoor, „Schlagertraum“ in Löhne, „Schlagerstern“ in Willingen oder „Die Schlagernacht des Jahres“. Ihre Auftritte sind geprägt von Energie, direkter Publikumsnähe und einer starken Bühnenpräsenz. Auch in TV-Shows wie „Schlagerchance“ mit Florian Silbereisen, „Die Schlager des Monats“ oder „Kiwis große Partynacht“ konnte sie sich einer breiten Fangemeinde präsentieren.

Als vielseitige Komponistin und Texterin schafft SAFIYA Songs, die tief unter die Haut gehen. Ob eigene Stücke wie „Alles Klar“, „Für diesen einen Moment“ oder „Wunderland“ – ihre Musik erzählt Geschichten, die berühren und inspirieren. Für „Verdammt (ich will)“ schrieb SAFIYA den deutschen Text und gab dem Song eine neue, kraftvolle Perspektive. Ihre Interpretation der Klassiker „Geiles Leben“ und „Stimmen im Wind“ verleiht diesen Titeln eine ganz persönliche Note, die ihre einzigartige künstlerische Handschrift trägt.

Mit ihrer vorigen Single „Wunderland“ hat SAFIYA einen Song geschaffen, der das Publikum bei ihren Live-Auftritten begeistert. Der Song wurde nicht nur von ihren Fans gefeiert, sondern auch in der Branche gewürdigt: So wurde sie als Newcomerin des Monats in „Meine Melodie“ und „Schlager Deluxe“ ausgezeichnet.

Und auch „Bleib in Erinnerung“ beweist, dass sie zu den aufregendsten neuen Stimmen im Popschlager gehört. Ein Fakt, der nicht verborgen bleibt in der deutschen Medienwelt. So wird sie ab Februar Hunderttausendfach von der Titelseite eines auflagenstarken Frauenmagazins lächeln. Und auch der „Rolling Stone der Schlagerszene“ feiert sie gebührend: In seiner nächsten Ausgabe hat das Magazin „Hossa!“ ihr eine große Story gewidmet. Erstverkaufstag: Der 8. März.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

7us media group GmbH

Herr Hans Derer

Alfred-Kärcher-Str. 10

71364 Winnenden

Deutschland

fon ..: +49 (0) 71 95 – 90780-80

web ..: http://www.sevenus.de

email : media@sevenus.de

„Sie können diese Pressemitteilung – auch in geänderter oder gekürzter Form – mit Quelllink auf unsere Homepage www.sevenus.de auf Ihrer Webseite kostenlos verwenden.“

Pressekontakt:

7us media group GmbH

Herr Hans Derer

Alfred-Kärcher-Str. 10

71364 Winnenden

fon ..: +49 (0) 71 95 – 90780-80

web ..: http://www.sevenus.de

email : media@sevenus.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Mehr Lebensqualität für Darmkrebspatienten Neuerscheinung: Ostfrieslandkrimi „Partymord auf Wangerooge“ von Julia Brunjes im Klarant Verlag