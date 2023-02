SAP Analytics Cloud – Tipps und Tricks aus der Praxis

Kostenfreie Checkliste von Data & Analytics Experte QUNIS gibt fachkundige Empfehlungen zum Einsatz der SAP Analytics Cloud

Mit der SAP Analytics Cloud (SAC) stellt SAP insbesondere Anwendern in den Fachbereichen von Unternehmen eine ganzheitliche, leistungsstarke Analytics Plattform für Reporting, Planung und Analyse mit einer hohen Self Service Funktionalität zur Verfügung. Als erfahrener Spezialist für Data & Analytics und SAC hat QUNIS bereits verschiedenste Kunden bei SAC Projekten begleitet und unterstützt. Der zertifizierte SAP Partner berät dabei zu allen Fragestellungen von der Zielsetzung und Roadmap über die Implementierung bis hin zu Ausbildung und Schulung. Die wichtigsten wiederkehrenden Themen aus den SAC Projekten hat QUNIS jetzt in der Checkliste „20 Tipps aus der Praxis im Umgang mit der SAP Analytics Cloud“ zum kostenfreien Download zusammengestellt.

Tipps und Tricks

Die Checkliste umfasst in kurzer und übersichtlicher Form

* Tipps für die Datenmodellierung in der SAP Analytics Cloud

* Tipps für das Reportdesign

* Tipps für den unternehmensweiten Einsatz

Anwender erkennen damit schnell und eigenständig, an welchen Stellschrauben sie drehen und wie sie Optimierungen vornehmen können, um den größtmöglichen Nutzen zu erzielen.

Analysen – Visualisierung – Planung

Mithilfe der nutzerfreundlichen Software as a Service (SaaS) Lösung SAP Analytics Cloud können Unternehmen

* Daten zusammenführen und in Echtzeit auswerten

* eine bessere Planung in der gesamten Organisation etablieren und

* vorausschauende Analysen erstellen.

Dadurch lassen sich zum einen fundiertere Entscheidungen treffen, zum anderen wird die Demokratisierung des Datenzugriffs im Unternehmen entscheidend gefördert.

Kompakter Einstieg mit Einordnung in SAP Produktportfolio

Im Rahmen eines umfassenden Programms an Schulungen und Webinaren bietet QUNIS darüber hinaus das Webinar „So starten Sie mit der SAP Analytics Cloud“ an. Darin werden die SAC und die Data Warehouse Cloud (DWC) in das SAP Produktportfolio eingeordnet und die grundlegenden Funktionen der SAC gezeigt. Darüber hinaus vermittelt das kompakt gehaltene Webinar, wie der Einstieg in die SAC gelingt, hinzu kommen praktische Tipps für den Umgang mit Stories und Modellen.

