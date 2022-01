Saturn Oil & Gas Inc. gibt Sponsorenschaft für ATP-Tennisturnier bekannt, um so unterprivilegierten Jugendlichen den Zugang zum Sport zu ermöglichen

Calgary, Alberta – 26. Januar 2022 – Saturn Oil & Gas Inc. (Saturn oder das Unternehmen) (TSXV: SOIL) (FWB: SMKA) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen im Mai 2022 das ATP-Tennisturnier Saturn Oil Open in Troisdorf, Deutschland, ausrichten wird. Saturn arbeitet mit KidSport Canada zusammen, um die Teilnahme benachteiligter Jugendlicher am Sport zu fördern und so ihre gesunde Entwicklung zu unterstützen. Saturn arbeitet mit Marc-Kevin Goellner, dem ehemaligen deutschen Davis-Cup-Champion und ehemaligen Top 25-Tennisprofi, und Marc Raffel, einem erfahrenen und erfolgreichen deutschen Tennis-Promoter, die als Co-Direktoren des Turniers fungieren, zusammen.

Sport wirkt sich positiv auf das Leben junger Menschen aus: Er verbessert die Gesundheit, stärkt das Selbstbewusstsein, die Teamarbeit und Integration, sagte John Jeffrey, CEO von Saturn. Wir freuen uns sehr, mit der Association of Tennis Professionals (ATP) bei den Saturn Oil Open zusammenzuarbeiten, um Kinder zu unterstützen, die nicht über die finanziellen Mittel verfügen, Sport zu treiben.

Die Saturn Oil Open findet vom 22. bis 29. Mai 2022 im erstklassigen Tennisclub RW Troisdorf in der Nähe von Köln, einer der angesagten Städte Europas, statt. In Köln, landschaftlich attraktiv am Rhein gelegen, befindet sich Deutschlands meistbesuchtes Wahrzeichen, der Kölner Dom. Die Saturn Oil Open werden ein herausragendes Event für Tennisfans auf der ganzen Welt sein und jedes Match wird live und kostenlos im Internet gestreamt. Im Rahmen der Saturn Oil Open werden auch Spenden für die Entwicklung von Jugendsporteinrichtungen gesammelt, einschließlich der Wiederherstellung von Tennisplätzen, die bei den Überschwemmungen im Juli 2021 in Westdeutschland beschädigt wurden.

Ein gesunder Körper und eine gesunde Seele sind für eine moderne Gesellschaft wichtig – insbesondere während der aktuellen Pandemie, kommentierte Marc-Kevin Goellner, Turnier Co-Director. Die Schaffung von Vorbildern für junge Menschen ist eins der Hauptziele des bevorstehenden Tennisturniers mit Saturn als Sponsor. Wir freuen uns sehr und sind stolz darauf, ATP Tennis Profis weltweit bei den Saturn Oil Open begrüßen zu dürfen.

Details zum Saturn Oil Open:

Veranstaltungsort:-Tennisclub RW-Troisdorf e.V., Deutschland

Woche:—22. bis 29. Mai 2022

ATP-Punkte:–90 Punkte für den Champion

Homepage:–www.saturnoilopen.com

Co-Sponsor GBC Research veranstaltet Benefactors Lounge

Die GBC AG ist ein Investment Research-Unternehmen mit Sitz in Augsburg und Mitsponsor des ATP-Tennisturniers Saturn Oil Open. Das GBC-Team wird auf der Veranstaltung die Benefactors Lounge ausrichten, in der zusätzliche Spenden für KidSport Canada und gemeinnützige deutsche Jugendsportorganisationen gesammelt werden. Unsere Aktienanalysten unterstützen Saturn Oil & Gas seit vielen Jahren und wir fühlen uns geehrt, Teil der Saturn Oil Open sein zu dürfen, sagte Manuel Hölzle, Vorstandsvorsitzender der GBC AG. Diese Veranstaltung ist die ideale Umgebung für Sportbegeisterte und eine gute Möglichkeit, einen Beitrag zur Jugendförderung zu leisten.

Über KidSport Canada

Seit 1993 hat KidSport fast 1 Millionen Kindern dabei geholfen, an organisiertem Sport teilzunehmen, und im Gegenzug hat der Sport eine Reihe von positiven Veränderungen bei kanadischen Jugendlichen bewirkt. KidSport Canada freut sich über die neue Zusammenarbeit mit Saturn Oil & Gas und dass wir als kanadische Wohltätigkeitsorganisation für die ATP Saturn Oil Open 2022 ausgewählt wurden, sagte Jamie Ferguson, Vorsitzender von KidSport Canada. Zusammen mit Saturn werden wir vielen Kindern, die sonst nicht hätten spielen können, die Teilnahme am Sport ermöglichen.

Über Saturn Oil & Gas Inc.

Saturn Oil & Gas Inc. ist ein wachsendes kanadisches Energieunternehmen, das sich darauf konzentriert, durch die weitere verantwortungsvolle Erschließung hochwertiger Leichtölprojekte positive Aktionärsrenditen zu erwirtschaften. Unterstützt wird dieser Fokus durch eine Akquisitionsstrategie, die auf äußerst wertsteigernde, ergänzende Gelegenheiten abzielt. Saturn hat ein attraktives Portfolio von in Betrieb befindlichen Projekten mit freiem Cashflow und geringem Rückgang in Southeastern Saskatchewan und West Central Saskatchewan aufgebaut. Diese Konzessionsgebiete bieten langfristige wirtschaftliche Bohrmöglichkeiten in mehreren Zonen als eine Plattform, um den Cashflow des Unternehmens langfristig bei einer attraktiven Rendite auf das investierte Kapital zu erhöhen.

Saturn setzt sich auch weiterhin für den Aufbau einer ESG-Kultur ein und unterstützt die Gemeinden, in denen Saturn tätig ist, sowie benachteiligte Gemeinschaften weltweit. Saturn unterstützt aktiv: KidSport Canada, Childrens Cottage Society (Alberta), Carlyle & District Food Bank (Saskatchewan) und gemeinnützige deutsche Jugendsportorganisationen.

Die Aktien von Saturn sind an der TSXV unter dem Kürzel SOIL und an der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Kürzel SMKA notiert. Nähere Informationen finden Sie unter www.saturnoil.com.

Kontakt für Investoren & Medien bei Saturn Oil & Gas:

John Jeffrey, MBA – Chief Executive Officer

Tel: +1 (587) 392-7902

www.saturnoil.com

Kevin Smith, MBA – VP Corporate Development

Tel: +1 (587) 392-7900

ksmith@saturnoil.com

