Sauce Labs ist die erste spezialisierte Software-Qualitätsplattform, die die ISO 42001-Zertifizierung für verantwortungsvolle KI erhalten hat

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Da KI zunehmend Entscheidungen übernimmt, die früher Ingenieuren vorbehalten waren, reiht sich die weltweit größte Cloud für kontinuierliches Testen in die kleine Gruppe von Unternehmen aller Branchen ein, die über eine unabhängige Zertifizierung für die verantwortungsvolle Steuerung von AI verfügen

SAN FRANCISCO, CA / ACCESS Newswire / 30. Juni 2026 / Sauce Labs, die weltweit größte Cloud-Plattform für kontinuierliches Testen, gab heute bekannt, dass das Unternehmen die Zertifizierung nach ISO/IEC 42001 erhalten hat – dem ersten internationalen Standard für das verantwortungsvolle Management künstlicher Intelligenz. Die Zertifizierung bezieht sich auf Sauce AI, einschließlich Sauce AI for Insights und Sauce AI for Test Authoring, und macht Sauce Labs zum ersten Unternehmen im Bereich Softwarequalität, das seine KI-Fähigkeiten unter ein vollständig zertifiziertes KI-Managementsystem stellt. Nur eine kleine Anzahl von Unternehmen weltweit, branchenunabhängig, hat diese Hürde genommen.

Software wird schneller geschrieben als jemals zuvor in der Geschichte, und KI trifft mittlerweile Qualitätsentscheidungen, die früher Ingenieuren vorbehalten waren. Dieser Wandel hat die Frage verändert, die Unternehmenskunden stellen. Es geht nicht mehr darum, ob ein Anbieter über KI verfügt. Es geht darum, ob unabhängig überprüft wurde, wie diese KI gesteuert wird. ISO 42001 ist die erste Norm, die entwickelt wurde, um diese Frage zu beantworten: ein unabhängig geprüftes Rahmenwerk, das verifiziert, dass eine Organisation KI mit derselben Strenge entwickelt, einsetzt und steuert, wie sie von Unternehmen bereits in Bezug auf Sicherheit und Datenschutz gefordert wird. Da die Zertifizierung im Einklang mit neuen Vorschriften wie dem KI-Gesetz der EU und dem NIST-Rahmenwerk für KI-Risikomanagement steht, beseitigt sie zudem Reibungsverluste bei den Sicherheits- und Compliance-Prüfungen von Unternehmen – Faktoren, die über den Erfolg oder Misserfolg von Geschäften im Bankwesen, im Gesundheitswesen und im öffentlichen Sektor entscheiden.

KI verändert die Art und Weise, wie Software entwickelt wird, und gerade wegen der Geschwindigkeit dieses Wandels darf Vertrauen nicht erst im Nachhinein berücksichtigt werden, sagte Dr. Prince Kohli, Chief Executive Officer und President von Sauce Labs. ISO 42001 ist der höchste Maßstab in der Branche, um nachzuweisen, dass KI verantwortungsvoll gesteuert wird, und wir beabsichtigen, diesen Maßstab auch für die Softwarequalität zu setzen. Unsere Kunden führen ihre kritischsten Releases auf Sauce Labs durch. Sie verdienen es zu wissen, dass die KI in unserer Plattform einem Standard unterliegt, den der Rest des Marktes gerade erst zu erreichen beginnt.

Die Zertifizierung wurde nach einem umfassenden externen Audit durch NQA, einer weltweit führenden Zertifizierungsstelle und Mitglied der Kiwa-Gruppe, unter Akkreditierung durch den United Kingdom Accreditation Service (UKAS) erteilt. Sie bestätigt, dass Sauce AI im Rahmen eines dokumentierten Managementsystems entwickelt und betrieben wird, das KI-Risiken, Transparenz, Daten-Governance und menschliche Aufsicht über den gesamten Lebenszyklus der KI-Fähigkeiten der Plattform abdeckt.

Für Sauce Labs ist verantwortungsvolle KI die neueste Ebene einer Vertrauensstrategie, die das Unternehmen über Jahre hinweg aufgebaut hat. Ende 2025 hat sich Sauce Labs erneut nach ISO/IEC 27001 und ISO/IEC 27701 für Informationssicherheit und Datenschutz zertifizieren lassen, die SOC-2-Typ-II-Prüfung abgeschlossen und verfügt über die FSQS-Zertifizierung für Finanzdienstleistungen in der gesamten EMEA-Region. Mit ISO 42001 verfügt das Unternehmen nun über unabhängig geprüfte Zertifizierungen in den Bereichen verantwortungsvolle KI, Informationssicherheit, Datenschutz und betriebliche Kontrollen – eine Kombination, die nur wenige Unternehmen in irgendeiner Branche vorweisen können.

Sauce Labs betreibt die Testinfrastruktur für mehr als 8,7 Milliarden Testläufe in der Praxis und über 300.000 Unternehmensnutzer, zu deren Kunden unter anderem die Bank of America, SAP, Walmart, Verizon und Microsoft zählen. Sauce Labs wurde vom Schöpfer von Selenium und einem langjährigen Betreuer des Open-Source-Projekts Appium gegründet und fungiert seit mehr als 15 Jahren als vertrauenswürdige Schnittstelle zwischen Code und Produktion. ISO 42001 erweitert dieses Vertrauen auf die KI, die mittlerweile in die gesamte Plattform integriert ist.

Die Erlangung der ISO 42001-Zertifizierung ist keine Marketingmaßnahme, sondern eine Frage der technischen Disziplin, sagte Anoop Tripathi, Chief Technology Officer von Sauce Labs. Wir behandeln KI-Governance genauso wie Sicherheit und Zuverlässigkeit: von Anfang an integriert, von einer unabhängigen dritten Partei geprüft und in großem Maßstab bewährt. Diese Zertifizierung bestätigt, dass die KI, die innerhalb der Produkte von Sauce Labs Entscheidungen trifft, transparent, nachvollziehbar und sicher für die Unternehmen ist, die sich auf uns verlassen.

Sauce Labs plant, den Umfang seines KI-Managementsystems zu erweitern, während neue KI-Funktionen plattformweit eingeführt werden, wodurch zertifizierte, verantwortungsvolle KI zu einer dauerhaften Verpflichtung und nicht nur zu einem einmaligen Meilenstein wird. Sicherheits- und Compliance-Teams in Unternehmen können die Zertifizierungen und Compliance-Unterlagen von Sauce Labs unter trust.saucelabs.com einsehen.

Über Sauce Labs

Sauce Labs ist die weltweit größte Plattform für Testautomatisierung über den gesamten Lebenszyklus hinweg und das Unternehmen hinter Selenium sowie anderen wichtigen Test-Frameworks. 80 % der zehn weltweit größten Finanzinstitute und über 300.000 Unternehmensnutzer vertrauen auf Sauce Labs, das die einzige End-to-End-KI-Plattform bereitstellt, die in der Lage ist, geschäftliche Absichten in autonome Tests und Release-Absicherung umzusetzen. Mit einem proprietären und wachsenden Datensatz von 8,7 Milliarden Testdurchläufen ermöglicht Sauce Labs den Fortune-2000-Unternehmen, die Lücke zwischen KI-gesteuerter Codegenerierung und Softwarequalität auf Unternehmensniveau zu schließen. Erfahren Sie mehr unter saucelabs.com.

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Justin Mauldin

Salient PR

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737.234.0936

QUELLE: Sauce Labs

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