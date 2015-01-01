Viele Wohnmobilbesitzer unterschätzen Zubehör-Risiken – Jahn und Partner klärt auf

E-Bike, Markise, Sonderausbau – viele Wohnmobilbesitzer glauben, ihr Zubehör sei mitversichert. Versicherungsexperte Daniel Brachmeier klärt auf, wo die gefährlichsten Lücken lauern.

Wer ein Wohnmobil besitzt, denkt zuerst an Haftpflicht und Kasko. Dass das hochwertige E-Bike auf dem Heckträger, die elektrische Markise oder der fest verbaute Solarausbau im Ernstfall schlicht nicht versichert sind – das erfahren viele erst, wenn es zu spät ist. Daniel Brachmeier, Inhaber der auf Freizeitfahrzeuge spezialisierten Versicherungsagentur Jahn & Partner in Mering, kennt diese Fälle aus seiner täglichen Praxis.

„Unzureichend abgesichert sind häufig Zubehör und Inhalte – insbesondere E-Bikes, Umbauten oder fest verbaute Sonderausstattung“, sagt Brachmeier. Was viele nicht wissen: Standardpolicen decken solche Positionen oft nur teilweise ab – oder gar nicht. Wer im Schadensfall auf Erstattung hofft, erlebt eine böse Überraschung.

Die entscheidende Frage: Neupreis oder Zeitwert?

Wer sein Zubehör zumindest grundlegend versichert hat, steht vor einer weiteren Falle. „Entscheidend ist, ob der Neupreis oder nur ein Zeitwert ersetzt wird“, erklärt Brachmeier. Bei einem drei Jahre alten E-Bike oder einem hochwertigen Solarset kann dieser Unterschied mehrere tausend Euro betragen. Ein Risiko, das sich bei bewusstem Abschluss leicht vermeiden lässt – aber nur, wenn man es kennt.

Die Wohnmobil Inhaltsversicherung regelt genau diese Fragen: Was ist versichert, zu welchem Wert, und unter welchen Bedingungen? Wer diese Details nicht kennt, spart am falschen Ende.

In der Beratungspraxis begegnen Daniel Brachmeier immer wieder dieselben blinden Flecken:

– E-Bikes und Pedelecs – ob auf dem Heckträger oder im Fahrzeug

– Elektrische Markisen und Vorzelte – oft als „Standardausstattung“ unterschätzt

– Fest verbaute Sonderaubauten – Solaranlagen, Lithiumbatterien, Nasszellen-Ausbauten

– Hochwertige Unterhaltungselektronik – Navigation, Multimedia-Systeme

– Outdoor-Ausrüstung und Campingmöbel – häufig gar nicht in der Police erwähnt

Viele dieser Positionen müssen explizit benannt und bewertet werden. Fehlt das, gilt im Schadensfall: nicht versichert.

„Solange nichts passiert, wirkt Versicherung nebensächlich. Im Schadenfall entscheidet sie über wirtschaftliche Stabilität“, bringt Brachmeier es auf den Punkt. Gerade bei Fahrzeugen mit umfangreichem Ausbau – oder bei hochwertigen Reisemobilen, wie Jahn & Partner sie regelmäßig betreut – kann eine Versicherungslücke beim Zubehör schnell fünfstellige Ausmaße annehmen.

Die persönliche Beratung schlägt den Algorithmus.

In einer Zeit, in der Vergleichsportale und KI-Tools immer mehr Versicherungsentscheidungen beeinflussen, bleibt Brachmeier klar positioniert: „KI kann informieren – aber keine individuelle Risikoanalyse ersetzen. Der Goldstandard bleibt die persönliche Beratung, insbesondere bei hochwertigen Freizeitfahrzeugen.“

Jahn & Partner ist auf die Absicherung von Wohnmobilen, Wohnwagen und Freizeitfahrzeugen spezialisiert. Das Team vergleicht gezielt Tarife, deckt individuelle Lücken auf und begleitet Kunden von der Risikoprüfung bis zur schnellen Schadensabwicklung.

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Jahn & Partner

Herr Daniel Brachmeier

Augsburger Straße 23-25

86415 Mering

Deutschland

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fax ..: +49-8233-3809-18

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Jahn & Partner ist ein auf Freizeitfahrzeuge spezialisierter Versicherungsmakler mit Sitz in Mering. Inhaber Daniel Brachmeier berät Wohnmobil- und Wohnwagenbesitzer individuell – von der Tarifauswahl über die Risikoprüfung bis zur Schadensbegleitung.

Keine Standardlösungen, sondern Versicherungsschutz, der wirklich passt.

Pressekontakt:

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