  • SCALIDO zeigt: Stimmige Badgestaltung muss nicht kompliziert sein

    Kompaktprogramm erleichtert den Start in die Badplanung

    BildNicht immer braucht es ein großes Budget oder aufwendige Planungen, um ein Bad zu realisieren, das überzeugt. Mit dem Kompaktprogramm präsentiert SCALIDO ein durchdachtes Konzept für junge Eigenheimbesitzerinnen und -besitzer, Mieterinnen und Mieter sowie alle, die im Rahmen von (Teil-)Renovierungen eine budgetfreundliche sowie stimmige Badeinrichtung suchen – und gleichzeitig individuelle Akzente setzen wollen.

    Durchdacht und direkt adaptierbar
    Das Kompaktprogramm von SCALIDO richtet sich an alle, die ihre Badgestaltung unkompliziert und preisbewusst angehen möchten. Die Planungsvorlage umfasst ein vollständiges Produktportfolio für alle Bereiche des Badezimmers. „Badgestaltung ist für viele Neuland. Wir erleichtern den Start in dieses große Projekt, indem wir eine Lösung mit allen wichtigen Elementen und in einem fairen Preisrahmen aufzeigen. Wer es sich leicht machen möchte, kann diese Vorlage einfach auf die eigenen Raumbedingungen adaptieren.“ Erklärt Thomas Müller von SCALIDO.

    Idealer Startpunkt für individuelle Wünsche
    Doch das Kompaktprogramm ist mehr als eine Komplettlösung: Dank des modularen Systems von SCALIDO lassen sich alle Produkte flexibel austauschen und kombinieren. „Die Planungsvorlage ist vor allem als Orientierungshilfe zu sehen: Wenn die Basis steht, fällt es Kundinnen und Kunden oft leichter zu entscheiden, welche Produkte ihnen im neuen Bad besonders wichtig sind“, so Thomas Müller weiter. Unter anderem bieten die SCALIDO Designlinien D1 und D2 weitere funktionale Alternativen für preisbewusste Kundinnen und Kunden. Eine begleitende Broschüre zum Kompaktprogramm dient als Unterstützung, führt Schritt für Schritt durch die Gestaltung der Badbereiche und zeigt weitere Produktmöglichkeiten auf.

    Broschüre zum Kompaktprogramm: https://www.scalido.de/de/service/kompaktprogramm/

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    Über SCALIDO:
    Die Designmarke umfasst alle Badprodukte vom Waschplatz- über den WC- bis zum Dusch- und Wannenbereich. Das breite Sortiment folgt einem modularen System: Die gesamte Auswahl ist je nach Lebens- und Einrichtungsstil individuell miteinander kombinierbar und ergibt ein stimmiges Gesamtbild. SCALIDO ermöglicht eine ganzheitliche Badgestaltung mit nur einer Marke, um Kundinnen und Kunden sowie dem Fachhandwerk die Badplanung zu vereinfachen. Die Exklusivmarke des Fachhandwerks ist in über 200 Ausstellungen in ganz Deutschland vertreten.

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