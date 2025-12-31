  • Schlank durch den „Lux-Faktor“: Neues Buch zeigt, wie man die innere Uhr auf Fettverbrennung programmiert

    Die Psychologin Miriam Falkental veröffentlicht mit „Die Licht-Diät“ einen radikalen Gegenentwurf zur klassischen Ernährungslehre, basierend auf neuesten Erkenntnissen der Chronobiologie.

    BildHamburg, 31.12.2025 – Wer abnehmen will, zählt Kalorien, treibt Sport und übt Verzicht. Doch was, wenn die Gleichung „Kalorien rein, Kalorien raus“ auf einem fundamentalen Missverständnis beruht? In ihrem neuen Buch _“Die Licht-Diät: Ändere nicht Deinen Kalorien-Input, ändere Deinen Lux-Input“_ deckt Miriam Falkental auf, dass unser moderner Lebensstil unseren Körper in einen dauerhaften Zustand der „biologischen Orientierungslosigkeit“ versetzt hat.

    Ein Leben im „ewigen Sommer“ macht dick „Wir gaukeln unserem Körper 365 Tage im Jahr Sommer vor“, erklärt Falkental. „Durch künstliches Licht bis spät in die Nacht, konstante 21 Grad Raumtemperatur und ständige Nahrungsverfügbarkeit fehlt der evolutionäre Auslöser für die Fettverbrennung.“ Das Buch erklärt, wie dieser Zustand den Stoffwechsel im Speichermodus gefangen hält und warum Disziplin allein hier machtlos ist.

    Das 3-Säulen-Prinzip für metabolische Freiheit Anstatt einer weiteren Diät präsentiert Falkental einen biologischen Plan zur Neusynchronisation der inneren Uhr:

    * Licht-Input: Die strategische Nutzung von Morgensonne als Stoffwechsel-Zünder und die Vermeidung von künstlichem Blaulicht („Junk Light“) am Abend.
    * Kälte-Aktivierung: Die Reaktivierung des braunen Fettgewebes, um den Körper vom Energiespeicher zum Energieverbraucher (Heizkörper) umzuprogrammieren.
    * Biologisches Timing: Essen im Takt der Sonne, da der Körper Kalorien morgens anders verstoffwechselt als abends.

    Mit einem konkreten 8-Wochen-Programm führt die Autorin ihre Leser Schritt für Schritt zurück in ihren natürlichen Rhythmus.

    Über die Autorin: Miriam Falkental ist studierte Psychologin und Fachjournalistin. Sie arbeitet an der Schnittstelle zwischen Neurobiologie und Verhaltenspsychologie und hat es sich zur Aufgabe gemacht, komplexe wissenschaftliche Fakten für ein gesundes Essverhalten verständlich aufzubereiten.

    Bibliografische Daten: Titel: Die Licht-Diät Autorin: Miriam Falkental Erscheinungsjahr: 2025, ISBN: 9798241288660

