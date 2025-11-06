Schloss Alverdissen wird von Sotheby’s International Realty zum Kauf angeboten

Die ideale Verbindung aus herrschaftlichem Wohnen mit außergewöhnlichen Büros: Schloss Alverdissen in Nordrhein-Westfalen eignet sich als repräsentativer Firmensitz.

Sotheby’s International Realty Niedersachsen Bremen bietet mit Schloss Alverdissen den Ursprungssitz der Fürsten zu Schaumburg-Lippe zum Kauf an.

Saniertes Schloss ideal als exklusiver Wohnsitz oder als Event-Location geeignet.

Sotheby’s International Realty Niedersachsen Bremen hat exklusiv die Vermarktung des Schlosses in Alverdissen übernommen. Das 1662 auf vorhandenen Burgfundamenten errichtete Schloss gilt als Ursprungssitz des heutigen Fürstenhauses zu Schaumburg-Lippe. Für neue Eigentümer bietet das bereits komplett sanierte Schloss zahlreiche Nutzungsmöglichkeiten.

Wechselvolle Geschichte

Die Wurzeln von Schloss Alverdissen reichen bis ins Jahr 1396 zurück, als eine Burg der Grafen von Sternberg erstmals urkundlich erwähnt wurde. Auf deren Fundamenten ließ Friedrich Christian zu Schaumburg-Lippe im Jahr 1662 das heutige Barockschloss errichten – als „bescheidene höfische Residenz“. Über Generationen diente das Anwesen als Residenz der lippischen Grafen und Verwaltungssitz unter Fürstin Pauline zu Lippe. Später beherbergte es das Amtsgericht und wurde als Außenstelle des Staatsarchivs von Nordrhein-Westfalen genutzt. Nach dem Verkauf an privat im Jahr 2009 und der kompletten Sanierung wurde das Schloss zu einem außergewöhnlich stilvollen Wohn- und Geschäftshaus entwickelt. Heute verbindet Schloss Alverdissen historische Substanz und Klasse mit modernen Nutzungsmöglichkeiten – ein lebendiges Baudenkmal mit kultureller Strahlkraft weit über die Region hinaus

Substanz und Struktur – mit Weitblick entwickelt

Schloss Alverdissen vereint historische Bausubstanz mit moderner Nutzung auf außergewöhnliche Weise. Die denkmalgeschützte Anlage wurde um 2010 umfassend saniert und mit viel Feingefühl für die architektonische Geschichte sowie einem klaren Blick für zukunftsorientierte Nutzungskonzepte neu definiert. Auf über 800 Quadratmetern Wohn- und Gewerbefläche, verteilt auf drei Ebenen, entstanden Räume, die sich gleichermaßen für privates Wohnen, repräsentative Zwecke oder eine gewerbliche Nutzung eignen.

Die Ausstattung des Schlosses überzeugt

Im Erdgeschoss links befindet sich ein imposanter Saal, der bisher hauptsächlich als Außenstelle des Standesamtes genutzt wurde, sich aber auch für andere exklusive Veranstaltungen oder Ausstellungen eignet. Eine großzügige Küche für das Event-Catering sowie separate Büroeinheiten mit eigenem Zugang im Ostflügel erweitern die Nutzungsmöglichkeiten.

Das Obergeschoss wird bisher als privater Wohnbereich genutzt, Das rund 110 Quadratmeter große Wohnzimmer mit Kamin und angrenzender offener Küche mit großzügigem Essbereich ist ein echtes Highlight. Komplettiert wird dieser exklusive Rückzugsort von zwei großen Schlafzimmern mit zugehörigen Bädern.

Im Dachgeschoss wurden zwei separate Apartments mit eigenen Bädern eingerichtet, die Raum für Gäste oder Familienmitglieder bieten.

Ein Personenaufzug erschließt alle Ebenen vom historischen Gewölbekeller bis zum Dachgeschoss.

Baulich beeindruckt das Schlossgebäude mit massiven Außenwänden bis zu einem Meter Stärke, hochwertigen Sandstein- und Natursteinböden, restaurierten Massivholz-Brandschutztüren und klassischen Fensterformen. Der Gewölbekeller eignet sich als stilvolle Vinothek, Lager oder Ausbaureserve.

Die Außenanlagen sind ebenso repräsentativ wie funktional: eine nicht einsehbare Terrasse, ein parkähnlicher Garten mit vielen alten Bäumen und Rhododendren, eine steuerbare Außenbeleuchtung und eine Kameraüberwachung des Tores sorgen für Sicherheit und Privatsphäre. Die bestehende Planung erlaubt eine bauliche Erweiterung, z.B. für ein Gästehaus, ein Schwimmbad oder Garagen – für die zukünftigen Eigentümer ein weiteres Plus an Nutzungsflexibilität.

„Wer das Außergewöhnliche sucht – mit Substanz, Geschichte und Gestaltungspotenzial – wird mit Schloss Alverdissen eine Immobilie finden, die in dieser Form kaum ein zweites Mal am Markt verfügbar ist „, so Markus Burgdorf, Consultant bei Sotheby’s International Realty Niedersachsen Bremen.

Ruhige Lage – eingebettet in Kultur, Natur und Infrastruktur

Das Schloss befindet sich im Ortsteil Alverdissen der Stadt Barntrup, im Kreis Lippe, Nordrhein-Westfalen. Die reizvolle Umgebung entlang der Straße der Weserrenaissance ist geprägt von historischen Städten wie Blomberg, Schwalenberg und dem Extertal. Die Anbindung über die B238 an die A2 ermöglicht eine schnelle Erreichbarkeit von Bielefeld, Gütersloh, Hannover und Paderborn. Zahlreiche Freizeitmöglichkeiten wie Golf, Reiten, Wandern oder Wassersport sowie der historische Rundwanderweg „Grafenweg“ unterstreichen die hohe Lebensqualität in dieser Region. Das Schloss befindet sich im Zentrum von Alverdissen, inmitten des parkähnlich angelegten Gartens mit viel Privatsphäre.

„Mit Schloss Alverdissen präsentiert sich ein beeindruckendes Zeugnis westfälischer Baukultur, das historischen Charme mit moderner Funktionalität und vielseitigem Nutzungspotenzial verbindet. Die sorgfältige Sanierung, gepaart mit architektonischer Ausdrucksstärke und baulicher Flexibilität, schafft eine seltene Gelegenheit für anspruchsvolle Wohn-, Arbeits- oder Veranstaltungskonzepte in historischer Umgebung“, betont Burgdorf abschließend.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Niedersachsen Bremen Sotheby’s International Realty

Herr Thomas Bühre

Karmaschstraße 44

30169 Hannover

Deutschland

fon ..: +49 511 911 6050

web ..: https://www.nds-sothebysrealty.com

email : info@nds-sothebysrealty.com

Sotheby’s International Realty® ist eine Marke, die weltweit für höchste Standards im Luxusimmobilien-Segment steht.

Seit mehr als 50 Jahren verfolgt Sotheby’s das Ziel, den Kunden ein unvergleichliches Erlebnis beim Kauf oder Verkauf ihrer Traumimmobilie zu bieten. Auch in Niedersachsen und Bremen ist Sotheby’s mit einem erstklassigen Netzwerk vertreten, das es ermöglicht, Käufer und Verkäufer auf höchstem Niveau zusammenzubringen.

Als erfahrene Immobilienexperten legt Sotheby’s International Realty® großen Wert auf eine versierte Beratung und unübertroffene Marktexpertise. Die Kunden profitieren von der Kombination aus lokalem Know-How und globaler Präsenz, die es Sotheby’s ermöglicht, das bestmögliche Ergebnis für jeden Kunden zu erzielen.

Sotheby’s International Realty® Niedersachsen und Bremen ist ein Teil des weltweit führenden Luxusmakler-Verbundes. Die oberste Priorität liegt immer auf höchster Qualität und größtmöglicher Zufriedenheit der Kunden. Hierfür steht das Unternehmen nicht nur in Niedersachsen und Bremen, sondern auch mit Partnern in ganz Deutschland und weltweit zur Verfügung.

Pressekontakt:

Niedersachsen Bremen Sotheby’s International Realty

Herr Markus Burgdorf

Karmaschstraße 44

30169 Hannover

fon ..: +49 511 911605 22

email : markus.burgdorf@nds-sothebysrealty.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Sotheby’s International Realty Niedersachsen bietet Gestüt Webelsgrund bei Springe in Niedersachsen an. HEALWELL AI gibt am 6. November 2025 das Finanzergebnis für das dritte Geschäftsquartal 2025 bekannt